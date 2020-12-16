Netflix протестирует режим «только аудио» в Android-приложении — возможно, для конкуренции с подкастами Материал редакции
Так можно слушать стендапы и ток-шоу.
Netflix тестирует аудиорежим в приложении для Android — пользователи могут выключить видео и оставить только звук, пишет издание Android Police.
В октябре об этой функции написало издание XDA Developers при разборе приложения, но тогда она не работала. Теперь возможность отключить видео получили некоторые пользователи.
- Для отключения видео есть специальная кнопка в верхней части плеера. При переходе на такой режим остается только пустой экран, на котором отображаются элементы управления, объясняет издание.
В этом режиме можно слушать некоторые ситкомы, стендап-комедии и документальные фильмы, пишет издание. Так Netflix представляет аналог подкастов — это направление активно развивают многие стриминговые сервисы, например, Spotify. Аудиорежим также поможет экономить мобильный трафик
- Неизвестно, когда функция появится на iOS. Официальных сообщений о запуске функции нет.
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