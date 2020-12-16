Netflix тестирует аудиорежим в приложении для Android — пользователи могут выключить видео и оставить только звук, пишет издание Android Police.

В октябре об этой функции написало издание XDA Developers при разборе приложения, но тогда она не работала. Теперь возможность отключить видео получили некоторые пользователи.

Для отключения видео есть специальная кнопка в верхней части плеера. При переходе на такой режим остается только пустой экран, на котором отображаются элементы управления, объясняет издание.

В этом режиме можно слушать некоторые ситкомы, стендап-комедии и документальные фильмы, пишет издание. Так Netflix представляет аналог подкастов — это направление активно развивают многие стриминговые сервисы, например, Spotify. Аудиорежим также поможет экономить мобильный трафик

Неизвестно, когда функция появится на iOS. Официальных сообщений о запуске функции нет.