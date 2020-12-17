Сериал увеличил спрос на шахматы сильнее, чем пандемия.

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«Ход королевы» от Netflix стал самым популярным мини-сериалом сервиса — за 28 дней его посмотрели 62 млн домохозяйств.

Он вызвал резкий спрос на шахматы как в офлайне, так и в онлайне. Интересующиеся стали покупать больше досок записываться в шахматные школы, растёт количество онлайн-игроков и платных подписчиков стримов гроссмейстеров, пишет Bloomberg.

Первыми на шахматном буме заработали ритейлеры. В магазинах игрушек Goliath Games спрос на доски вырос на 1100% по сравнению с прошлым годом. Большим успехом пользуются онлайн-сервисы.

Chess.com, объединяющий шахматную социальную сеть, игровой сервис и форум, приводит такую статистику: с начала карантина на сайте ежемесячно регистрировались около 1 млн человек, но в ноябре показатель вырос до 2,8 млн.

На бесплатном шахматном сервере Lichess похожий эффект. В ноябре состоялось более 78 млн шахматных партий — вдвое больше, чем годом ранее.

Рост аудитории Chess.com Bloomberg

Для гроссмейстеров стриминг и создание контента во время пандемии стали альтернативой заработку на офлайновых турнирах. Они по-прежнему играют с мастерами своего уровня.

Венгерская шахматистка Анна Рудольф в начале 2020 года запустила Twitch-канал с десятком платных подписчиков. Сейчас у неё 80 тысяч фолловеров. Несколько тысяч из них платят от $4,99 до $24,99 в месяц: в подписку входят в том числе эксклюзивные эмодзи.

Онлайновые шахматные турниры смотрят десятки тысяч зрителей. 11 декабря прошел полуфинал чемпионата по быстрым шахматам Chess.com между гроссмейстерами Магнусом Карлсеном и Максимом Вашье-Лагравом, который смотрели 70 тысяч зрителей.

Количество игр на Chess.com растёт Bloomberg

Чемпионат транслировали другие гроссмейстеры и победители турниров: общались со зрителями, анализировали и комментировали ходы и стратегии.

Шахматами стали чаще интересоваться женщины. По данным Chess.com, после «Хода королевы» число новых пользователей женщин выросло с 22% до 27%.

Стримы ведет и мастер ФИДЕ Александра Ботез. Если до 2020 года большая часть её контента предназначалась для энтузиастов, с ростом интереса к шахматам канал изменился. Теперь Ботез больше внимания уделяет новичкам и стримит игры вроде Resident Evil 7 и Among Us.

В отличие от большинства видов спорта, в шахматы можно играть в онлайне как новичкам, так и гроссмейстерам. Традиционные партии могут длиться часами, поэтому онлайн-игры перешли к быстрым партиям. Смотреть на четырехчасовые партии у зрителей нет времени.

Это принесло азарт и развлечение для зрителей. Игроки чаще ошибаются из-за временных ограничений, смотреть игры стало интереснее, думает Bloomberg.