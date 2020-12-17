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Евгений Делюкин

The Queen's Gambit и онлайн-шахматы: гроссмейстеры стали стримерами, сервисы Chess.com и Lichess растут вдвое быстрее Материал редакции

Сериал увеличил спрос на шахматы сильнее, чем пандемия.

6 комментариев
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«Ход королевы» от Netflix стал самым популярным мини-сериалом сервиса — за 28 дней его посмотрели 62 млн домохозяйств.

Он вызвал резкий спрос на шахматы как в офлайне, так и в онлайне. Интересующиеся стали покупать больше досок записываться в шахматные школы, растёт количество онлайн-игроков и платных подписчиков стримов гроссмейстеров, пишет Bloomberg.

Первыми на шахматном буме заработали ритейлеры. В магазинах игрушек Goliath Games спрос на доски вырос на 1100% по сравнению с прошлым годом. Большим успехом пользуются онлайн-сервисы.

Chess.com, объединяющий шахматную социальную сеть, игровой сервис и форум, приводит такую статистику: с начала карантина на сайте ежемесячно регистрировались около 1 млн человек, но в ноябре показатель вырос до 2,8 млн.

На бесплатном шахматном сервере Lichess похожий эффект. В ноябре состоялось более 78 млн шахматных партий — вдвое больше, чем годом ранее.

Рост аудитории Chess.com Bloomberg

Для гроссмейстеров стриминг и создание контента во время пандемии стали альтернативой заработку на офлайновых турнирах. Они по-прежнему играют с мастерами своего уровня.

Венгерская шахматистка Анна Рудольф в начале 2020 года запустила Twitch-канал с десятком платных подписчиков. Сейчас у неё 80 тысяч фолловеров. Несколько тысяч из них платят от $4,99 до $24,99 в месяц: в подписку входят в том числе эксклюзивные эмодзи.

Онлайновые шахматные турниры смотрят десятки тысяч зрителей. 11 декабря прошел полуфинал чемпионата по быстрым шахматам Chess.com между гроссмейстерами Магнусом Карлсеном и Максимом Вашье-Лагравом, который смотрели 70 тысяч зрителей.

Количество игр на Chess.com растёт Bloomberg

Чемпионат транслировали другие гроссмейстеры и победители турниров: общались со зрителями, анализировали и комментировали ходы и стратегии.

Шахматами стали чаще интересоваться женщины. По данным Chess.com, после «Хода королевы» число новых пользователей женщин выросло с 22% до 27%.

Стримы ведет и мастер ФИДЕ Александра Ботез. Если до 2020 года большая часть её контента предназначалась для энтузиастов, с ростом интереса к шахматам канал изменился. Теперь Ботез больше внимания уделяет новичкам и стримит игры вроде Resident Evil 7 и Among Us.

В отличие от большинства видов спорта, в шахматы можно играть в онлайне как новичкам, так и гроссмейстерам. Традиционные партии могут длиться часами, поэтому онлайн-игры перешли к быстрым партиям. Смотреть на четырехчасовые партии у зрителей нет времени.

Это принесло азарт и развлечение для зрителей. Игроки чаще ошибаются из-за временных ограничений, смотреть игры стало интереснее, думает Bloomberg.

Переход в онлайн может повлиять на шахматное будущее, считает Анна Рудольф: спрос на быстрые партии можно как минимум конвертировать в медиапродукт (те же трансляции), а то и полностью изменить отношение в самой игре.

Эффект сериала: The Queen's Gambit от Netflix…
Но пока повышение не массовое.
vc.ru

#шахматы #стриминг

6 комментариев
2
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6 комментариев Накачай стартап
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ЯжПрограммист

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Миллениалы узнали про шахматы.
Завтра они узнают про Го, а потом и про дурака подкиного может быть...

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Евгений Делюкин

ЯжПрограммист
0

Ну почему сразу миллениалы, у миллениалов и разряды по шахматам могут быть :)

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ЯжПрограммист

Евгений
1

Это к тому, что самостоятельно заинтересоваться (хоть и на короткое время) таким видом досуга у большинства людей просто нет мозгов, только сериальчики смотреть. когда они поймут что там "сложно нужно разбираться", то так же и забудут, если ещё какой-нибудь сериал не посмотрят. Старею.

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Евгений Делюкин

ЯжПрогр…
0

А тут интересная особенность: растет популярность именно быстрых шахмат, поэтому новички могут ходить просто как в голову придёт и думать, что так и надо. Отсюда и определенный «драйв» и постепенное вовлечение. Потом уже и на обычные партии вполне могут перейти.

Может быть и правда зацепит людей. По крайней мере, мне хочется на это надеяться. 

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ilia

Евгений
0

Все знают о существовании шахмат. Но только вот "цеплять" вниманием они начинают после сериальчика, рекламы, эфира шахматиста на вечернем шоу и т.п. - и то только для "быстрых шахмат", что в целом для новичком и не мастеров = примерно как "чапаев" шашками - реально "абы как" практически. 

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ilia

0

Надо производителям карт и тюрьмам проспонсировать создание сериала (ну или хоть продактплейсмент не в пару секунд) карт и нард соответственно...

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