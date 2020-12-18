«Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube Материал редакции
Холдинг планирует создать экосистему видеосервисов
«Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube: он выкупит у ООО «Солярис промо продакшн» 50% доли в ООО «Руформ», которое управляет видеосервисом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В пресс-службе компании подтвердили сделку: «Газпром-медиа» станет владельцем 100% ООО «Руформ», консолидировав актив через дочернюю компанию ООО «Интерфакс-ТВ». Стороны не раскрывают сумму сделки, но планируют закрыть её к концу 2020 года, пишет издание.
«Газпром-медиа» планирует полностью сохранить команду «Руформа», а гендиректором останется Роман Максимов.
Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что «Руформ» нужен холдингу для создания «полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления».
«Солярис промо продакшн» приобретёт долю в 49% ООО «ТНТ-Музыкальный», которому принадлежит телеканал «ТНТ Music», и доведёт свою долю до 99%. Права на торговый знак канала останутся у «Газпром-медиа», он разрешит пользоваться им на условиях лицензионного соглашения.
ТНТ перешел в собственность «Газпром-медиа» в 2001 году. В 2018 году управление каналом взял на себя гендиректор «Газпром-медиа» Роману Петренко.
«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрёл видеоплатформу в 2008 году за $15 млн у создателей проекта. Владелец «Солярис промо продакшн» Александр Карманов выкупил долю в «Руформе» в 2019 году у предпринимателя Ивана Таврина и его партнёров.
В декабре «Газпром-медиа» объявила о запуске нового видеосервиса с пользовательским контентом и рассказала, что будет работать над модернизацией Rutube.
Это произошло после того, как Роскомнадзор попросил ведущие отечественные интернет-компании создать видеохостинги для российских СМИ.
и пользователем
В должностные обязанности сотрудников Газпрома допишут: ежедневно просматривать не менее N видео на рутубе )
Значит ютуб все таки закроют
Иначе и быть не может. С такими рукожопами в ФСБ, скоро придется население и читать отучать, чтобы хоть как-то сохранить секретность отравлений собственных граждан
конечно закроют
и гугл закроют - юзайте Яндекс
и вотсап с вайбером закроют - юзайте Телегу
и вообще всё закроют, нефик ерундой заниматься, работайте
Ах, ну ясно, к чему они клонят. Но увы, просто заблокировав YouTube они не создадут петабайты полезного контента.
ахаха, зачем им полезный контент? Им главное деда-отравителя защитить.
Они перенаправят трафик в нужное русло. В том числе и денежный трафик.
што рутуб ? там еще что то живо ?
Я думал, что там есть хоть какой-то трафик. Иметь столько контента и так потерять аудиторию — это еще надо постараться.
Резиновый Паша
Держатся за счет Stand Up, видимо. На ютубе его нету, кто-то заходит на rutube смотреть...
А на рутубе плеер обновили? Последний раз, когда я его смотрел, там было забагованное гуано. Есть сайт Premier, подписка стоит дешево, зато норм качество без рекламы.
Резиновый Паша
Не знаю, честно. Не заходил туда лет 5, да и раньше редко бывал ) Что такого там можно найти, чего нет в youtube. Ну и апофеозом для меня было их окропление святой водой серверной ))).
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Главное, чтобы Тина Гивиевна возглавила этот, без сомнения, национальный проект. И все получится. Наверно.
Солярис - Газпрому - 50% Рутуб = 100% доли
Газпром - Солярису - 49 ТНТ = 99% доли
Не на новый ли год деньги из бюджетов вымываются?
Да и фамилии все знакомые: Леонтьев, Жаров...
надо будет проходить тест на знание истории газпрома перед просмотром камеди клаба?
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