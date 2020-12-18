«Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube: он выкупит у ООО «Солярис промо продакшн» 50% доли в ООО «Руформ», которое управляет видеосервисом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе компании подтвердили сделку: «Газпром-медиа» станет владельцем 100% ООО «Руформ», консолидировав актив через дочернюю компанию ООО «Интерфакс-ТВ». Стороны не раскрывают сумму сделки, но планируют закрыть её к концу 2020 года, пишет издание.

Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что «Руформ» нужен холдингу для создания «полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления».

«Солярис промо продакшн» приобретёт долю в 49% ООО «ТНТ-Музыкальный», которому принадлежит телеканал «ТНТ Music», и доведёт свою долю до 99%. Права на торговый знак канала останутся у «Газпром-медиа», он разрешит пользоваться им на условиях лицензионного соглашения.

ТНТ перешел в собственность «Газпром-медиа» в 2001 году. В 2018 году управление каналом взял на себя гендиректор «Газпром-медиа» Роману Петренко.

«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрёл видеоплатформу в 2008 году за $15 млн у создателей проекта. Владелец «Солярис промо продакшн» Александр Карманов выкупил долю в «Руформе» в 2019 году у предпринимателя Ивана Таврина и его партнёров.

В декабре «Газпром-медиа» объявила о запуске нового видеосервиса с пользовательским контентом и рассказала, что будет работать над модернизацией Rutube.