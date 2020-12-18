Медиа
Евгения Евсеева

«Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube Материал редакции

Холдинг планирует создать экосистему видеосервисов

22 комментария
583 просмотров

«Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube: он выкупит у ООО «Солярис промо продакшн» 50% доли в ООО «Руформ», которое управляет видеосервисом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе компании подтвердили сделку: «Газпром-медиа» станет владельцем 100% ООО «Руформ», консолидировав актив через дочернюю компанию ООО «Интерфакс-ТВ». Стороны не раскрывают сумму сделки, но планируют закрыть её к концу 2020 года, пишет издание.

«Газпром-медиа» планирует полностью сохранить команду «Руформа», а гендиректором останется Роман Максимов.

Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что «Руформ» нужен холдингу для создания «полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления».

«Солярис промо продакшн» приобретёт долю в 49% ООО «ТНТ-Музыкальный», которому принадлежит телеканал «ТНТ Music», и доведёт свою долю до 99%. Права на торговый знак канала останутся у «Газпром-медиа», он разрешит пользоваться им на условиях лицензионного соглашения.

ТНТ перешел в собственность «Газпром-медиа» в 2001 году. В 2018 году управление каналом взял на себя гендиректор «Газпром-медиа» Роману Петренко.

«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрёл видеоплатформу в 2008 году за $15 млн у создателей проекта. Владелец «Солярис промо продакшн» Александр Карманов выкупил долю в «Руформе» в 2019 году у предпринимателя Ивана Таврина и его партнёров.

В декабре «Газпром-медиа» объявила о запуске нового видеосервиса с пользовательским контентом и рассказала, что будет работать над модернизацией Rutube.

Это произошло после того, как Роскомнадзор попросил ведущие отечественные интернет-компании создать видеохостинги для российских СМИ.

#новость #газпроммедиа #rutube

22 комментария
6
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22 комментария Накачай стартап
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Abdu Rz

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и пользователем

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max smirnoff

Abdu
3

В должностные обязанности сотрудников Газпрома допишут: ежедневно просматривать не менее N видео на рутубе )

Ответить

В А

8

Значит ютуб все таки закроют

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Vladislav Stan

В
10

Иначе и быть не может. С такими рукожопами в ФСБ, скоро придется население и читать отучать, чтобы хоть как-то сохранить секретность отравлений собственных граждан

Ответить

max smirnoff

В
0

конечно закроют
и гугл закроют - юзайте Яндекс
и вотсап с вайбером закроют - юзайте Телегу
и вообще всё закроют, нефик ерундой заниматься, работайте

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Андрей Захаров

max
0

А что откроют?))

Ответить

MAx Shvedov

6

Ах, ну ясно, к чему они клонят. Но увы, просто заблокировав YouTube они не создадут петабайты полезного контента.

Ответить

Vladislav Stan

MAx
4

ахаха, зачем им полезный контент? Им главное деда-отравителя защитить.

Ответить

Василий Степанов

Vladislav
3
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Sergei Timofeyev

MAx
0

Они перенаправят трафик в нужное русло. В том числе и денежный трафик.

Ответить

Владимир Телеблог

2

што рутуб ? там еще что то живо ?

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Владимир
5

Я думал, что там есть хоть какой-то трафик. Иметь столько контента и так потерять аудиторию — это еще надо постараться.

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Abdu Rz

Vladislav
0

Где посмотреть такой чарт?

Ответить

Vladislav

Abdu
1

similarweb.com — учтите, что данные примерные.

Ответить

Abdu Rz

Vladisl…
0

Спасибо!

Ответить

Резиновый Паша

Vladislav
0

Держатся за счет Stand Up, видимо. На ютубе его нету, кто-то заходит на rutube смотреть...

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Олег Павлов

Резинов…
0

А на рутубе плеер обновили? Последний раз, когда я его смотрел, там было забагованное гуано. Есть сайт Premier, подписка стоит дешево, зато норм качество без рекламы.

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Резиновый Паша

Олег
0

Не знаю, честно. Не заходил туда лет 5, да и раньше редко бывал ) Что такого там можно найти, чего нет в youtube. Ну и апофеозом для меня было их окропление святой водой серверной ))).

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Резиновый Паша

Владимир
2

Никто не знает точно, т.к. никто не пользуется.

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Комментарий удален

Артур Румянцев

0

Главное, чтобы Тина Гивиевна возглавила этот, без сомнения, национальный проект. И все получится. Наверно.

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Sergei Timofeyev

0

Солярис - Газпрому - 50% Рутуб = 100% доли
Газпром - Солярису - 49 ТНТ = 99% доли

Не на новый ли год деньги из бюджетов вымываются?

Да и фамилии все знакомые: Леонтьев, Жаров...

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Сергей Логинов

0

надо будет проходить тест на знание истории газпрома перед просмотром камеди клаба?

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