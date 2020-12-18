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Вадим Скворцов

«Неизвестный порномагнат»: кто тайно владеет Pornhub, RedTube и YouPorn с общей выручкой $460 млн в год Материал редакции

По данным Financial Times, компанией управляет Бернард Бергемар. Но кроме трёх упоминаний в Google о нём больше ничего не известно. Главное из расследования газеты.

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Штаб-квартира MindGeek в Монреале Кристоффер Трипплар, Alamy

Газета выяснила, что компания MindGeek незаметно стала лидером порноиндустрии в Европе и США. Канадский бизнес владеет PornHub, RedTube, YouPorn и другими проектами. В 2018 году выручка MindGeek составила более $460 млн.

Главой оказался некий Бернард Бергемар. Financial Times считает, что он «претендует на звание самого успешного порномагната в мире». До расследования его личность была известна лишь узкому кругу руководителей и советников MindGeek.

На сайте компании нет информации о порно. Вместо этого MindGeek позиционирует себя как «лидера в области дизайна и разработки», пишет, что владеет сайтами с высоким трафиком.

Ежедневно на порносайты компании заходят около 115 млн посетителей. Каждый день пользователи загружают 15 терабайт видео. За ноябрь в США было больше запросов «pornhub», чем «coronavirus» или «trump».

MindGeek отрицает, что она крупнейшая в мире порнокомпания, и указывает на конкурента Wgcz Holding, который владеет Xvideos и Xnxx. Но внутри она менее скромна и рассказывает клиентам: «Pornhub — сайт для взрослых с наибольшим трафиком на планете». MindGeek заработал больше, чем кто-либо другой в отрасли, утверждает источник газеты.

Несмотря на скандалы вокруг PornHub, владелец остаётся незамеченным. Недавно порносайт после обвинений в публикации роликов с несовершеннолетними удалил все видео, загруженные неверифицированными пользователями. Mastercard и Visa отказались от работы с проектом, однако на MindGeek не обратили внимание.

Ни один политик не хочет говорить о порноиндустрии, потому что тогда они должны признать, что это часть повседневной жизни. Значит, никто не может привлечь к ответственности такую транснациональную корпорацию, как MindGeek.

Кейт Айзекс
активистка кампании Not Your Porn, которая выступает против использования сексуальных изображений без согласия

Financial Times считает, что компании удалось избежать претензий регуляторов в том числе из-за того, что политики были затянуты в продолжительные разбирательства с YouTube по поводу нарушений авторских прав и жестокого контента.

Производители порно обвиняют MindGeek в распространении пиратских видео и «разрушении» индустрии. Дело в модели порносайтов: большинство видео на них публикуют сами пользователи, в том числе и чужие ролики. Продюсер порнофильмов Эрика Ласт рассказала газете, что отправляет запросы на удаление пиратских копий её видео «еженедельно, если не ежедневно».

Распространение бесплатного порно резко снизило прибыль производителей и зарплаты актёров, ухудшило условия труда.

В то же время MindGeek борется с мелкими игроками на своём рынке. Часто подаёт судебные иски через свою дочернюю компанию на Кипре к пиратским сайтам. «Дочка» отправила более 213 миллионов запросов в Google с просьбой удалить с конкурентных сайтов украденные видео.

Откуда появилась MindGeek

Всё началось в конце 1990-х годов — тогда программист-подросток из Германии Фабиан Тильман разработал одну из первых программ для запуска рекламы с оплатой за клик. Заработав на этом, Тильман скупал порносайты и продюсерские компании, которые безуспешно пытались конкурировать с бесплатными пиратскими сайтами.

В 2010 году он выкупил PornHub и Brazzers за $130 млн и объединил под названием Manwin. На следующий год Тильман взял кредит в $362 млн у 125 тайных инвесторов под «очень высокий» процент, но маржа в 25% позволила покрывать долги. Источник Financial Times сообщил, что среди инвесторов были Fortress Investment Group, JPMorgan Chase и Корнелльский университет.

Разработчик расширил штат с 200 до 1200 человек, открыл десятки офисов от Монреаля и Люксембурга до Ирландии и Кипра.

В 2012 году немецкие прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Вскоре Тильман продал компанию старшим менеджерам Ферасу Антону и Дэвиду Тассилло, которые переименовали компанию в MindGeek и теперь управляют ею из Монреаля.

Непрозрачность и запутанные финансовые схемы

С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 млн. Возможно, такая разница объясняется кредитом Тильмана, в 2018 году долг по нему достиг $370 млн.

Несмотря на это, Тильман называл MindGeek одной из самых мощных компаний в индустрии. «У неё есть бесплатные сайты, весь трафик принадлежит ей, не нужно зависеть ни от кого», — сказал он в 2016 году.

У MindGeek есть сеть дочерних компаний: каждой она владеет менее чем на треть. Ещё MindGeek выплачивает лицензионные отчисления и дивиденды нераскрытым владельцам «дочек» за использование принадлежащих им брендов.

Бизнес использует эти компании для запутанных финансовых схем, выяснила газета. К примеру:

  • После того как глава компаний Бернард Бергемар вошёл в бизнес, MindGeek оказалась должна одному и подразделений $200 млн, она выплачивает этот долг по $1,5–1,8 млн в месяц.
  • Другая «дочка» выплатила акционерам $24 млн дивидендов и увеличила долю в двух других компаниях после рефинансирования долга MindGeek на $149 млн в том же году.

Тайный глава Бернард Бергемар также владеет «значительным» набором акций в каждой из компаний. Financial Times не смогла найти подробную информацию об этом человеке. В Google можно встретить только упоминания о судебном деле десятилетней давности, где он давал показания в качестве директора RedTube.

Других людей из руководства тоже невозможно найти — в поиске нет о них информации.

#pornhub #redtube #mindgeek

12 комментариев
11
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12 комментариев Накачай стартап
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ilia

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Fores не так давно тоже "оглашал имя владельца MindGeek - фактически монополиста порноиндустрии!" и это был кто-то другой...

Непонятно вообще почему это какой-то сенсацией подается...Бизнес на Западе легальный (если не брать скандал последний с видео несовершеннолетних), претензии всегда к любому бизнесу находятся...

Мне во всей этой истории интересно только как регуляторы допускали скупку порностудий и порносайтов - так что MindGeek реально монополист, просто брендов несколько в его владении..Боялись публично признать "порно"?)

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Arthur Niazyan

0

Всё равно не понятно, с их прозрачностью на Западе как можно тайно чем то владеть. Канада это же не какие-то Каймановы острова или подобное. Неужели нельзя узнать, кто платит налоги. Владельца сайта таких масштабов. 

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Илитный Иксперт

Arthur
2

Прозрачность там только для простых смертных

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Arthur Niazyan

Илитный
0

По мелочам там не ловят, а что бы по крупному, нужно быть тоже крупным. 

Ответить

Ivan Vishnyakov

Arthur
0

Лучше не надо, общество ещё не готово

Ответить

Arthur Niazyan

Ivan
0

"Право знать" :) 

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Flyboy Wasted

Arthur
0

Подразумевает умение правильно воспринимать 

Ответить

Илья Шишкунов

0

Офигенная статья! 

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Лев Щенин

0

Отличная статья!
Отличный пример для российских "местечковых" стартаперов на тему "Как создать глобальный бизнес на простом товаре ?"
(Кстати, все знают, что половина роликов на RedTube снята в странах СНГ с русско-говорящими актёрами?)
  

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Ilya Brin

0

⚡️UPD:

У владельца нет аккаунтов в сервисах, которыми он владеет!

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Ivan Zenkov

0

Сперва пришли к Google и Facebook, а теперь и до этого парня добрались. Что ж там такое происходит то?

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Aleksandr Boyko

0

Дождемся, журналисты откроют что мы дышим воздухом

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