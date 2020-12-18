«Претендует на звание самого успешного порномагната в мире»: кто тайно владеет PornHub, RedTube и YouPorn Материал редакции
По данным Financial Time, компанией, которая в 2018-м выручила почти $500 млн, управляет Бернард Бергемар. Но кроме трёх упоминаний в Google о нём больше ничего не известно. Главное из расследования газеты.
Газета выяснила, что компания MindGeek незаметно стала лидером порноиндустрии в Европе и США. Канадский бизнес владеет PornHub, RedTube, YouPorn и другими проектами. В 2018 году выручка MindGeek составила более $460 млн.
Главой оказался некий Бернард Бергемар. Financial Times считает, что он «претендует на звание самого успешного порномагната в мире». До расследования его личность была известна лишь узкому кругу руководителей и советников MindGeek.
На сайте компании нет информации о порно. Вместо этого MindGeek позиционирует себя как «лидера в области дизайна и разработки», пишет, что владеет сайтами с высоким трафиком.
Ежедневно на порносайты компании заходят около 115 млн посетителей. Каждый день пользователи загружают 15 терабайт видео. За ноябрь в США было больше запросов «pornhub», чем «coronavirus» или «trump».
MindGeek отрицает, что она крупнейшая в мире порнокомпания, и указывает на конкурента Wgcz Holding, который владеет Xvideos и Xnxx. Но внутри она менее скромна и рассказывает клиентам: «Pornhub — сайт для взрослых с наибольшим трафиком на планете». MindGeek заработал больше, чем кто-либо другой в отрасли, утверждает источник газеты.
Несмотря на скандалы вокруг PornHub, владелец остаётся незамеченным. Недавно порносайт после обвинений в публикации роликов с несовершеннолетними удалил все видео, загруженные неверифицированными пользователями. Mastercard и Visa отказались от работы с проектом, однако на MindGeek не обратили внимание.
Financial Times считает, что компании удалось избежать претензий регуляторов в том числе из-за того, что политики были затянуты в продолжительные разбирательства с YouTube по поводу нарушений авторских прав и жестокого контента.
Производители порно обвиняют MindGeek в распространении пиратских видео и «разрушении» индустрии. Дело в модели порносайтов: большинство видео на них публикуют сами пользователи, в том числе и чужие ролики. Продюсер порнофильмов Эрика Ласт рассказала газете, что отправляет запросы на удаление пиратских копий её видео «еженедельно, если не ежедневно».
Распространение бесплатного порно резко снизило прибыль производителей и зарплаты актёров, ухудшило условия труда.
В то же время MindGeek борется с мелкими игроками на своём рынке. Часто подаёт судебные иски через свою дочернюю компанию на Кипре к пиратским сайтам. «Дочка» отправила более 213 миллионов запросов в Google с просьбой удалить с конкурентных сайтов украденные видео.
Откуда появилась MindGeek
Всё началось в конце 1990-х годов — тогда программист-подросток из Германии Фабиан Тильман разработал одну из первых программ для запуска рекламы с оплатой за клик. Заработав на этом, Тильман скупал порносайты и продюсерские компании, которые безуспешно пытались конкурировать с бесплатными пиратскими сайтами.
В 2010 году он выкупил PornHub и Brazzers за $130 млн и объединил под названием Manwin. На следующий год Тильман взял кредит в $362 млн у 125 тайных инвесторов под «очень высокий» процент, но маржа в 25% позволила покрывать долги. Источник Financial Times сообщил, что среди инвесторов были Fortress Investment Group, JPMorgan Chase и Корнелльский университет.
Разработчик расширил штат с 200 до 1200 человек, открыл десятки офисов от Монреаля и Люксембурга до Ирландии и Кипра.
В 2012 году немецкие прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Вскоре Тильман продал компанию старшим менеджерам Ферасу Антону и Дэвиду Тассилло, которые переименовали компанию в MindGeek и теперь управляют ею из Монреаля.
Непрозрачность и запутанные финансовые схемы
С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 млн. Возможно, такая разница объясняется кредитом Тильмана, в 2018 году долг по нему достиг $370 млн.
Несмотря на это, Тильман называл MindGeek одной из самых мощных компаний в индустрии. «У неё есть бесплатные сайты, весь трафик принадлежит ей, не нужно зависеть ни от кого», — сказал он в 2016 году.
У MindGeek есть сеть дочерних компаний: каждой она владеет менее чем на треть. Ещё MindGeek выплачивает лицензионные отчисления и дивиденды нераскрытым владельцам «дочек» за использование принадлежащих им брендов.
Бизнес использует эти компании для запутанных финансовых схем, выяснила газета. К примеру:
- После того как глава компаний Бернард Бергемар вошёл в бизнес, MindGeek оказалась должна одному и подразделений $200 млн, она выплачивает этот долг по $1,5–1,8 млн в месяц.
- Другая «дочка» выплатила акционерам $24 млн дивидендов и увеличила долю в двух других компаниях после рефинансирования долга MindGeek на $149 млн в том же году.
Тайный глава Бернард Бергемар также владеет «значительным» набором акций в каждой из компаний. Financial Times не смогла найти подробную информацию об этом человеке. В Google можно встретить только упоминания о судебном деле десятилетней давности, где он давал показания в качестве директора RedTube.
Других людей из руководства тоже невозможно найти — в поиске нет о них информации.
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