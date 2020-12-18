ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» — шоу показывали с 2004 года Материал редакции
В 2017 году РБК оценивал годовой оборот связанных с ним компаний в 5,7 млрд рублей.
ТНТ закроет шоу «Дом-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Оно выходило с 2004 года и было одним из самых продолжительных шоу в России.
Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали в телеканале.
«За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — цитирует агентство директора ТНТ Романа Петренко.
По информации Mash, новость про закрытие — часть рекламной стратегии: речь идет просто о смене формата. Telegram-канал пишет, что телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее позвали на съемки шоу в феврале. Подтверждений этой информации пока нет.
«Я разговаривала пару дней назад с руководством "Дома-2", и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю», — сказала Боня в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».
В 2017 году РБК писал, что годовой оборот компаний, связанных с реалити-шоу «Дом-2», превышает 5,7 млрд рублей. Стоимость прямой рекламы, выходившей в выпусках «Дома-2» в 2016-2017 годах, могла достигать 290 млн рублей в месяц без НДС.
2020 не щадит никого.
Формат себя изжил просто, вот и прикрыли. Но, "пипплу" нужны зрелища, так что скоро появится что-то новое и музыка заиграет снова.
И объявил об открытии Дома-3
Виктория Боня - это же эксперт в технологиях вакцинации и 5G
В итоге построили дом или нет?
кто не понял
«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет»,
VC — стартапы и бизнес, и повышение охватов на хайповых новостях.
Медиа — это тоже бизнес, just saying
Тогда жду пуш об этой новости, ведь РПЦ — это тоже бизнес. Just answering
когда РПЦ закроют, обязательно напишем!
Так вот о чём Ванга говорила как о дне пяти двоек, когда произойдёт что-то страшное, кардинально меняющее мир.
22.12.2012 ничего не произошло. Вангую, что и 22.12.2021 ничего не произойдет
Комментарий удален
Да не закроют ничего. Это новая рекламная кампания от ТНТ. Там просто смена формата будет и всё. Выдыхаем.
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