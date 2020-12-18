Медиа
Рая Хачатрян

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» — шоу показывали с 2004 года Материал редакции

В 2017 году РБК оценивал годовой оборот связанных с ним компаний в 5,7 млрд рублей.

37 комментариев
2159 просмотров

ТНТ закроет шоу «Дом-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Оно выходило с 2004 года и было одним из самых продолжительных шоу в России.

Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали в телеканале.

«За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — цитирует агентство директора ТНТ Романа Петренко.

По информации Mash, новость про закрытие — часть рекламной стратегии: речь идет просто о смене формата. Telegram-канал пишет, что телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее позвали на съемки шоу в феврале. Подтверждений этой информации пока нет.

«Я разговаривала пару дней назад с руководством "Дома-2", и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю», — сказала Боня в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».

В 2017 году РБК писал, что годовой оборот компаний, связанных с реалити-шоу «Дом-2», превышает 5,7 млрд рублей. Стоимость прямой рекламы, выходившей в выпусках «Дома-2» в 2016-2017 годах, могла достигать 290 млн рублей в месяц без НДС.

#новость #тнт

Спасибо за наводку Roman Moskovskiy
37 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Roman Moskovskiy", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u043d\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 37, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 188836, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Dec 2020 18:43:59 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Три онлайн-игры, № 1 по вовлечению в нише и увеличение продаж в кризис: кейс «Улыбка радуги»
Как мы сделали проект № 1 по вовлеченности в нише, провели три масштабные игры ВКонтакте, привели аудиторию в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
37 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артур Старк

21

2020 не щадит никого.

Ответить

Влад Петров

Артур
1

Формат себя изжил просто, вот и прикрыли. Но, "пипплу" нужны зрелища, так что скоро появится что-то новое и музыка заиграет снова. 

Ответить

Mike Tat

19

 Если его закроют, это будет единственное хорошее событие 2020 года.

Ответить

Павел Самур

10

И объявил об открытии Дома-3

Ответить

Сергей Михайленко

Павел
2

Теперь он будет показываться в естественной среде — в Тик-Токе

Ответить

Stanislav Milykh

9

Виктория Боня - это же эксперт в технологиях вакцинации и 5G

Ответить

malleyaa

Stanislav
4

забыли написать, что еще специализируется на излучении от микроволновых печей

Ответить

Алексей Иванченков

8

В итоге построили дом или нет?

Ответить

Stepan Popov

Алексей
0

Говорят все ещё строят

Ответить

Dmitrii Bugrov

6

Sunlight - покинул чат

Ответить

Юлия Коломойцева

4

Свершилось!!!!!

Ответить

Георгий Беглорян

4

кто не понял 

Ответить

Георгий Беглорян

Георгий
0

«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет»,

Ответить

Kim Kim

3

Ну а hooli?

Ответить

Zebediah Killgrave

1

VC — стартапы и бизнес, и повышение охватов на хайповых новостях.

Ответить

Рая Хачатрян

Zebediah
0

Медиа — это тоже бизнес, just saying

Ответить

Zebediah Killgrave

Рая
4

Тогда жду пуш об этой новости, ведь РПЦ — это тоже бизнес. Just answering

Ответить

Рая Хачатрян

Zebediah
6

когда РПЦ закроют, обязательно напишем! 

Ответить

Андрей Фролов

Рая
1

Жду от тебя бэк с оценкой оборота...

Ответить

Chr Chr

Zebediah
0

Дом-2 - единорог. Не выстрелил.

Ответить

Nuke 7s

1

Отличный подарок на НГ!

Ответить

Артём Сергеевич

1

Так вот о чём Ванга говорила как о дне пяти двоек, когда произойдёт что-то страшное, кардинально меняющее мир.

Ответить

Sergey Vidyakin

Артём
0

22.12.2012 ничего не произошло. Вангую, что и 22.12.2021 ничего не произойдет

Ответить

Roman Moskovskiy

0

@Рая Хачатрян непонел(((

Ответить

Инспектор

Roman
1

Да, крайне неловко вышло, мои извинения и пряничек для вас 

Ответить

Андрей Фролов

Roman
0

Инспектор перебдел

Ответить

Константин Шабанов

0

Хоть какая-то радость в этом паршивом 20-ом году..

Ответить

Макар Брельгин

0

Аминь

Ответить

Сергей Перевозчиков

0

Не знал, что его закрыли только сейчас.

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Kiselev

0

Немедленно выпью на радостях

Ответить

Антон Крупнов

0

Лол

Ответить

Pavel Ivanov

0
Ответить

Олег Беспалов

0

Ура товарищи! А что будет с его питомцами?

Ответить

Abdu Rz

0

мало закрыть, надо сносить

Ответить

Andrey Frolchenkov

0

Да не закроют ничего. Это новая рекламная кампания от ТНТ. Там просто смена формата будет и всё. Выдыхаем.

Ответить

Илитный Иксперт

0

Чето я теперь уже не уверен что 2021 вообще наступит

Ответить

Лилия Лиса

0

Путин даже Дом-2 пересидел.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Планируем как взрослый. Как составить финансовый план вместо письма Деду Морозу
Пока ребенок пишет письмо Деду Морозу, самое время составить собственное послание, которое касается того, что хотите по…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
В Москве пройдет рождественская выставка работ неслышащих художников
Selectel
Подписан
Отписаться
Добро пожаловать, вы в кадре: как системы видеоаналитики меняют жизни
Нас окружают видеокамеры и умные устройства. Мы почти перестали их примечать, воспринимая неотъемлемой частью техническ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Глущенко
за день
Этот курс был бы полезнее половины изучаемых в школе предметов)
Forbes: ЦБ хочет ввести тестирование инвесторов на знание сложных финансовых инструментов с 2021 года
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Denis Novikov

Bloomberg оценил компанию…

Too many irons in…

Плачут, опускают руки, но не…

Chr Chr

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Igor Kachura

Сервис lite основателей…

Влад Петров

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Frodo Begins

Тренды 2021

Константин

X5 Retail Group без суда…

Нулевой

Forbes: ЦБ хочет ввести…

Инспектор

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Илитный Иксперт

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Stepan Popov

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Andrey Frolchenkov

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Sergey Vidyakin

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Abdu Rz

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Олег Беспалов

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Frodo Begins

Тренды 2021

Андрей Фролов

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Waldemar Weiss

Как я делал сервис для себя и…

Андрей Фролов

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

Pavel Ivanov

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…
null