ТНТ объявил о закрытии «Дома-2…

В 2017 году РБК оценивал годовой оборот связанных с ним компаний в 5,7 млрд рублей.

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ТНТ закроет шоу «Дом-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Оно выходило с 2004 года и было одним из самых продолжительных шоу в России.

Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап, рассказали в телеканале.

«За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — цитирует агентство директора ТНТ Романа Петренко.

По информации Mash, новость про закрытие — часть рекламной стратегии: речь идет просто о смене формата. Telegram-канал пишет, что телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее позвали на съемки шоу в феврале. Подтверждений этой информации пока нет.

«Я разговаривала пару дней назад с руководством "Дома-2", и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю», — сказала Боня в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».