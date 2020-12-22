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Правительство одобрило десять сервисов для обязательной предустановки на Smart TV: «Первый», «Кинопоиск», ivi и другие Материал редакции
Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.
- В перечень предложенных для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV вошли десять видеосервисов: Wink, ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start, пишет «Прайм» со ссылкой на Минцифры.
- Учитывались количество пользователей в сутки, госучастие в структуре собственников, наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства или произведённого на заказ.
- Всего ведомство рассмотрело 28 заявок. Список в начале декабря представил и Роскомнадзор, который отобрал сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.
- Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года. В список ПО для предустановки войдут браузеры, поисковики, карты, мессенджеры и другие программы.
- Сейчас видеосервисы договариваются о предустановке приложений с производителями телевизоров. Например, в 2017 году LG добавила в «умные» телевизоры кнопку онлайн-кинотеатра ivi.
Первое, что нужно сделать, после покупки устройства в России, это полный сброс. И потом устанавливаешь, то что нужно тебе, а не Путину.
Первое, что нужно сделать, после покупки устройства в России, это полный сброс
Попробуйте сделать полный сброс телефона и посмотрите исчезнет ли после этого facebook, google play movies & tv, youtube и прочие предустановленные приложения.
Если Путин сделает свой собственный andorid, то пусть внедрит туда свой любимый
Коммент не читай
@
Политоту приплетай
Ещё раз: проверьте на доступном вам телефоне можно ли сбросом удалить предустановленный фэйсбук (не сделали собственный андроид), либо
любое другое дерьмо из этого списка
Фб удаляется на андроиде. Гугловский штуки только через рут, насколько я поняла.
Фб удаляется на андроиде
Ни разу не видел, чтобы предустановленный ФБ именно удалялся без рута.
Отключить можно, полностью удалить — нет.
Конкуренция по-российски:
1) спасаем свой говноавтопром за счет конских пошлин на иномарки
2) отдаем весь "воздушный сбор" только одной авиакомпании
3) отдаем деньги налогоплательщиков на спасение нефтяной компании, которая их же и имеет
4) заставляем предустанавливать на телефоны очень неаффилированный список приложений
....
Есть только две бесконечные вещи: человеческая тупость и этот список.
Пытаются контролировать медиа везде. Скоро Соловьева в Apple Watch интегрируют)
А вот интересно, не удобнее ли покупать отдельно экран, отдельно приставку? В смысле настройки приложений, обновления, не зависеть от сюрпризов производителя тв (как недавно история с самсунгом была).
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