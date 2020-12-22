Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Медиа
Таня Боброва

Правительство одобрило десять сервисов для обязательной предустановки на Smart TV: «Первый», «Кинопоиск», ivi и другие Материал редакции

Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

  • В перечень предложенных для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV вошли десять видеосервисов: Wink, ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start, пишет «Прайм» со ссылкой на Минцифры.
  • Учитывались количество пользователей в сутки, госучастие в структуре собственников, наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства или произведённого на заказ.
  • Всего ведомство рассмотрело 28 заявок. Список в начале декабря представил и Роскомнадзор, который отобрал сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.
  • Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года. В список ПО для предустановки войдут браузеры, поисковики, карты, мессенджеры и другие программы.
  • Сейчас видеосервисы договариваются о предустановке приложений с производителями телевизоров. Например, в 2017 году LG добавила в «умные» телевизоры кнопку онлайн-кинотеатра ivi.

#новость #видеосервисы #законороссийскомпо

973 просмотров
11 комментариев
0
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e","\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b"], "comments": 11, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 189745, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Dec 2020 10:41:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

pwm73

14

Первое, что нужно сделать, после покупки устройства в России, это полный сброс. И потом устанавливаешь, то что нужно тебе, а не Путину.

Ответить

Dear Moscow,

pwm73
–1

 Первое, что нужно сделать, после покупки устройства в России, это полный сброс

Попробуйте сделать полный сброс телефона и посмотрите исчезнет ли после этого facebook, google play movies & tv, youtube и прочие предустановленные приложения.

Ответить

pwm73

Dear
3

Если Путин сделает свой собственный andorid, то пусть внедрит туда свой любимый первый канал, без возможности удаления. Так же как и любое другое дерьмо из этого списка.

Ответить

Dear Moscow,

pwm73
1

 Если Путин сделает свой собственный andorid, то пусть внедрит туда свой любимый

Коммент не читай
@
Политоту приплетай

Ещё раз: проверьте на доступном вам телефоне можно ли сбросом удалить предустановленный фэйсбук (не сделали собственный андроид), либо 
любое другое дерьмо из этого списка

Ответить

Ann Lukashenko

Dear
1

Фб удаляется на андроиде. Гугловский штуки только через рут, насколько я поняла.

Ответить

Dear Moscow,

Ann
1

 Фб удаляется на андроиде

Ни разу не видел, чтобы предустановленный ФБ именно удалялся без рута. 
Отключить можно, полностью удалить — нет.

Ответить

Airat Kafman

4

Конкуренция по-российски:
1) спасаем свой говноавтопром за счет конских пошлин на иномарки
2) отдаем весь "воздушный сбор" только одной авиакомпании
3) отдаем деньги налогоплательщиков на спасение нефтяной компании, которая их же и имеет
4) заставляем предустанавливать на телефоны очень неаффилированный список приложений
....
Есть только две бесконечные вещи: человеческая тупость и этот список.

Ответить

Георгий Владимирович

3

Пытаются контролировать медиа везде. Скоро Соловьева в Apple Watch интегрируют)

Ответить

Ann Lukashenko

1

А вот интересно, не удобнее ли покупать отдельно экран, отдельно приставку? В смысле настройки приложений, обновления, не зависеть от сюрпризов производителя тв (как недавно история с самсунгом была).

Ответить

Антон

0

В смартфонах будут личные номера Соловьева, Андреевой с первого канала забиты?

Ответить

Ольга Хошвагт

0

Единственный вариант - raspberry pi

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Lamoda
Подписан
Отписаться
«Внешний вид может транслировать уважение к коллегам». Яна Кушнер, Bioniq, — о пути из глянца в биотехнологии
Светский хроникер Tatler Яна Кушнер не собиралась ничего менять в своей жизни, но декрет вмешался в ее планы — и работа…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Python и REST API для получения данных SharePoint
Пример написания запроса для чтения данных списка SharePoint c использованием REST API, и сохранения полученных записей…
1
КРОК
Подписан
Отписаться
Первый Новый год онлайн с «Би-2» и Агутиным. Как это было
Делимся, как мы провели Новый год на виртуальной площадке, кого звали, и чем наполнили вечеринку, чтобы вовлечь более д…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Фомин
за день
А то что банки не предупреждают о последствиях взятых кредитов – это ничего? Во все граммофоны орут о «бесплатных» деньгах.
Банки попросили ФАС ограничить рекламу банкротства и «пропаганду списания долгов среди населения»
Игорь Рачук
за неделю
... и не забудьте! Следующий платёж у вас 29 января 2021!  С наилучшими пожеланиями, Альфа-Банк! 
«Альфа-банк» игнорирует мошенничество на сумму более 5 млн рублей и отказывается помогать клиентам

Комментарии

Sergei Timofeyev

Какие проблемы с наймом в ИТ…

Николай Виноградов

На пороге эпохи цифры…

GM2mars

Чего ждать от собеседования на…

Too many irons in…

Какие проблемы с наймом в ИТ…

Николай Виноградов

На пороге эпохи цифры…

SberDevices

Как мы придумали SberPortal и…

Месье Никита

Reuters: Apple выпустит свой…

Николай Виноградов

На пороге эпохи цифры…

Konstantin Timokhin

Какие проблемы с наймом в ИТ…

Денис Пешехонов

Как мы придумали SberPortal и…

Vano Morgano

На пороге эпохи цифры…

Alexey Fedorov

Epic Games и Samsung разослали…

Ольга Хошвагт

Правительство одобрило десять…

Виктор Петров

Как уменьшить показатель…

Ol Ka

Редактор стилей карты…

Artem 69

Epic Games и Samsung разослали…

Лидия

На пороге эпохи цифры…

Лидия

На пороге эпохи цифры…

Dear Moscow,

Правительство одобрило десять…

Андрей Николаев

Банки попросили ФАС ограничить…
null