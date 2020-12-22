мемы и темы
Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ после 20 лет публикаций и перешёл на сервис Teletype Материал редакции
«Прощай, ЖЖ! Привет, ТТ!».
Артемий Лебедев сообщил, что перестанет писать в блог на LiveJournal и переедет на новый адрес — blog.tema.ru, который работает на основе блог-платформы Teletype. Архив постов Лебедева в ЖЖ сохранится, добавил он.
«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.
Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. В Crunchbase данных о компании нет. Первые упоминания Teletype относятся в 2018 году: в блоге сервиса вышел пост с презентацией его возможностей.
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.
Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.
Черновики сохраняются автоматически. Пользователи могут оставлять к ним комментарии. При появлении нового контента подписчики получают уведомления.
В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Пользователи также могут настроить Google Analytics. Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View.
Арт-директор и редактор одноимённой студии Евгений Лепёхин осенью 2020 года писал, что Teletype делают «русские ребята из Сан-Франциско».
В LinkedIn сооснователем Teletype с 2016 года указан технический директор рекомендательного сервиса о кино Must Николай Иванушкин. По данным сервиса, президент Must Арташес Туманов — партнёр блог-платформы с июня 2018 года. По данным Crunchbase, Туманов инвестор проекта.
На момент публикации заметки Туманов и Иванушкин не ответили на запросы vc.ru.
Блог-платформа в 2020 году? Когда все сидят в Инсте и Фейсбуке? Интересный ход.
Текстовый блоггинг в принципе отмирает. Будущее за Ютюбом.
Не соглашусь. Тест может сдавать/отвоёвывать позиции, но он никуда не денется.
+
давно еще было исследование что текст человек быстрее и лучше всего воспринимает
то что сейчас мода на 15 секундные видосики ни о чем не говорит
Мода на то и мода. Бумажные книги и газеты тоже уже сколько хоронят. И ничо, читают всё равно)
мне поэтому и кажется что ЖЖ переживет этот телетайп а лебедев спустя время продолжит туда писать и сделает вид что ничего не было
Тем не менее нужно не забывать, что бывает и так что какие-то платформы всё-таки уходят в мир иной, текст потреблять можно на многих платформах, и всегда продолжать делать это на ЖЖ совсем не обязательно.
Все меньше и меньше
Тоже не соглашусь. Текстовый блоггинг живее всех живых. Вы просто не там смотрите.
"Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение"
Это может быть в стране, где продолжительность жизни низкая? А в некоторые и открытки лежат до 100 и даже 105 лет и парфюм выпускается с запахами старины типа Олд Спайса Классик для потребителя постарше. В США до сих пор есть старики в бизнесе, которые подписывают чеки, читают газеты и не умеют пользоваться ничем, кроме телефона. Диверсификацию никто не отменял, любому рекламщику лучше охватывать всю аудиторию, в идеале от новорожденных и до самого старого человека на планете
Уж лучше баннеры посреди текста чем реклама Авиасейлс посреди ролика.
Я не имел ввиду что медиум хорош (там много чего раздражает, в начале было лучше), но дела у них вроде идут неплохо. Это скорее к тому, что адекватный и удобный сервис для публикации это как не удивительно, уместно и у этого телетйпа есть шансы.
Казалось бы выбора много но почти везде не хватает очевидных достаточно вещей, которые за столько лет так никто и не сделал массовыми. Обычно либо нормальный функционал но кривой дизайн, либо дизайн хороший но нет очевидных функций. Где то можно построить комьюнити вокруг ресурса с живым общением, но создатели платформы убивают этот потенциал рекламой.
Да, это странно звучит, но действительно чтобы сервиса, где бы создавать качественные материалы, которые потом было бы комфортно читать с возможностью обсуждать с другими — такого нет.
все
в Инсте
Там сидят только фанаты той, которая требует сжигать 5G
в Фейсбуке
Там уже давно никто не сидит. Он зарос плесенью и покрылся пылью
Комментарий удален
Опять люди подписываются на всякое говно в соцсетях, а виноваты в этом соцсети 😸
Medium хорошо себя чувствует. Для лонгридов идеально, в отличие от соцсетей
Я не сижу в Инсте и Фейсбуке, но у меня там есть аккаунты. Зачем вы говорите за всех?
Рыжий Мика
Инста и фейсбук — это информационный фастфуд, полезная штука, но если исключить нормальную пищу, то мозги быстро придут в негодность.
Всё ещё напоминаю, что аудитория Медиума больше, чем у многих разделов соцсетей, а Реддит вообще растут лучше всех.
Вырастут, продадутся условному Мейлу, там их засрут рекламой так, что контент будет грузиться не 1,5 секунды, а 15, там им конец и придёт.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Средний возраст нынешних обитателей ЖЖ - эдак 50+.
Жыжысты давно сменились блогерами.
Среди блогеров преобладают курицы с постами типа "Моя соседка водит домой афроафриканцев. Я считаю, это возмутительно. А ваша соседка водит домой афроафриканцев?", а комментируют их картинками "Приятного утречка!" с блестяшками.
Куда Тёме с такой силищей тягаться? Слабак!
Хочу читать такой блог, давай ссылку!
Комментарий удален
почему никто не подумал что это реклама телетайп ?) лебедев давно уже славится спорными "рекламными интеграциями"
Рыжий Мика
Кажется, он твердит что ЖЖ хана и скоро придётся с него валить дольше чем существует Телетайп. Так что возможно, но не факт.
Варламов, видимо, следующий
Почему?
Лж тогда уж. Не пугайте так :-)
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды
Фотки медленно загружаются, загрузка всего 11 комментариев заняло примерно 2-3 секунды. Ничего более глюченого не видел. А когда он ссылку дал на блог вообще висела ошибка 502
Я тоже не понимаю, чем Телетайп всем так понравился. Почему не Вордпресс? Почему не Ghost? Почему не Эгея?
Я пока не в курсе, а он разве уже «всем понравился»? Не слежу, но вроде про него редко вспоминают.
Рыжий Мика
Не знаю что такое Гхост, но использование вордпресса или эгеи подразумевает наличие минимальных навыков сайтостроителя, которыми обладают далеко не все.
Держу свой блог на Эгее. Приятно знать, что все бэкапы всегда под рукой и никуда не денутся. SaaS решений стараюсь избегать.
Эгея норм, но мне не зашли адреса страниц вида адрес_сайта.ру/all/имя_страницы и дизайны страниц. Поэтому свой блог на вордпрессе.
Дизайн можно кастомизировать. Посмотрите мою тему «Умлаут»: https://podivilov.ru/blog/
Ещё я написал конфиг, благодаря которому под нжинксом можно Эгею положить в папочку /blog/, например, и она будет работать.
Верю. Я пытался кастомить тему на Эгее, но не получилось. На Вордпрессе достаточно поправить шаблон или дописать пару строк ЦСС — и всё. А вот «конфиг», «нжинск» и всё такое — слишком хардкорно для меня🤷♂️
Дык и для вордпресса нжинкс и конфиг нужен, этож пыха
Скорее всего у него хостинг с апачем. Просто залил вордперсс в корень, настроил и всё.
Но мне туда лазить не доводилось. Я ХТМЛ и ЦСС читать немного могу, поэтому умею шаблон и стили поправить, как мне нужно. А вот задачи посложнее уже «у меня лапки»)
Тот самый Лебедев, который поправки к Конституции рекламировал?
Он позже говорил, что с поправками его кинули - по сути он подписал чистый лист.
а кто читает этот телетайп? сам лебедев потерял популярность - виноват жж.
Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться
Поэтому переезжает на платформу вообще без трафика. Супер!
Дожили, кто-то гордится загрузкой в полторы секунды. Фейспалм, конечно, это ж голимая статика, должно грузиться сильно меньше секунды (а на деле грузится дольше). А ещё обновление реакций на странице сделано поллингом. В 2020 году. Я не спорю, что есть какие-то преимущества, но если хвастаться технической частью, то там действительно должно быть чем хвастаться, это не вкусовщина, а довольно объективная (относительно, конечно) вещь
Сколько ему за рекламу то заплатили? Пытается из трупа последние деньги выжать
"Труп" это должно быть бренд артемия
Комментарий удален
Комментарий удален
А чего он не идет в социальные сети, там можно постить сообщения и даже подписки оформлять. Блоги реально тяжело сегодня читать из-за их разношерстности нужно ставить RSS читалку и извращаться с подпиской. Одним словом теряет аудиторию он своими блогами.
Комментарий удален
ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться
Так весь блог Темы умер, а не ЖЖ. Одни копипасты прошлых лет, нового контента - 10-20%. И немодерируемый спам в комментах. Конечно виноват кто-то другой а не Тема.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще