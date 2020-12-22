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Медиа
Лиана Липанова

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ после 20 лет публикаций и перешёл на сервис Teletype Материал редакции

«Прощай, ЖЖ! Привет, ТТ!».

82 комментария
5845 просмотров

Артемий Лебедев сообщил, что перестанет писать в блог на LiveJournal и переедет на новый адрес — blog.tema.ru, который работает на основе блог-платформы Teletype. Архив постов Лебедева в ЖЖ сохранится, добавил он.

«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.

Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. В Crunchbase данных о компании нет. Первые упоминания Teletype относятся в 2018 году: в блоге сервиса вышел пост с презентацией его возможностей.

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.

Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.

Черновики сохраняются автоматически. Пользователи могут оставлять к ним комментарии. При появлении нового контента подписчики получают уведомления.

В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Пользователи также могут настроить Google Analytics. Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View.

Арт-директор и редактор одноимённой студии Евгений Лепёхин осенью 2020 года писал, что Teletype делают «русские ребята из Сан-Франциско».

В LinkedIn сооснователем Teletype с 2016 года указан технический директор рекомендательного сервиса о кино Must Николай Иванушкин. По данным сервиса, президент Must Арташес Туманов — партнёр блог-платформы с июня 2018 года. По данным Crunchbase, Туманов инвестор проекта.

На момент публикации заметки Туманов и Иванушкин не ответили на запросы vc.ru.

#новость

82 комментария
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82 комментария Накачай стартап
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Alexey Fedorov

5

Блог-платформа в 2020 году? Когда все сидят в Инсте и  Фейсбуке? Интересный ход.

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Станислав Калашников

Alexey
–14

Текстовый блоггинг в принципе отмирает. Будущее за Ютюбом.

Ответить

Alexey Fedorov

Станислав
35

Не соглашусь. Тест может сдавать/отвоёвывать позиции, но он никуда не денется. 

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Roman Perfilyev

Alexey
19

+

давно еще было исследование что текст человек быстрее и лучше всего воспринимает

то что сейчас мода на 15 секундные видосики ни о чем не говорит

Ответить

Alexey Fedorov

Roman
5

Мода на то и мода. Бумажные книги и газеты тоже уже сколько хоронят. И ничо, читают всё равно)

Ответить

Roman Perfilyev

Alexey
1

мне поэтому и кажется что ЖЖ переживет этот телетайп а лебедев спустя время продолжит туда писать и сделает вид что ничего не было

Ответить

Евгений

Roman
1

Не могу понять, чего они не переверстают это ЖЖ и не продолжат развивать продукт, реально ж выглядит уродски и тормозит сильно.

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ЯжПрограммист

Roman
0

Тем не менее нужно не забывать, что бывает и так что какие-то платформы всё-таки уходят в мир иной, текст потреблять можно на многих платформах, и всегда продолжать делать это на ЖЖ совсем не обязательно.

Ответить

David Goliath

Alexey
0

Все меньше и меньше

Ответить

Alexey Fedorov

David
0

А кто сравнивал? Есть статистика? 

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Сергей

Alexey
0

10% читателей книг - это ни о чем.
Это так же, как с театром. В него стабильно ходит 1% населения. Умер ли он? В то время как 99% выручки от кино

Ответить

Alexey Fedorov

Сергей
0

А цифры откуда? И пруфы есть?

Ответить

Комментарий удален

Zoibana

Alexey
2

Ну вы то известнее Темы

Ответить

Михаил Подивилов

Станислав
6

Тоже не соглашусь. Текстовый блоггинг живее всех живых. Вы просто не там смотрите.

Ответить

Dimakey Lekko

Станислав
4

"Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение"

Ответить

Игорь Пугачев

Станислав
2

Это может быть в стране, где продолжительность жизни низкая? А в некоторые и открытки лежат до 100 и даже 105 лет и парфюм выпускается с запахами старины типа Олд Спайса Классик для потребителя постарше. В США до сих пор есть старики в бизнесе, которые подписывают чеки, читают газеты и не умеют пользоваться ничем, кроме телефона. Диверсификацию никто не отменял, любому рекламщику лучше охватывать всю аудиторию, в идеале от новорожденных и до самого старого человека на планете

Ответить

Igor Filippov

Станислав
2

Уж лучше баннеры посреди текста чем реклама Авиасейлс посреди ролика. 

Ответить

Alex Cox

Станислав
2

Если писать для дЭбилов, то да, отмирает. Чуть более профильная или образованная аудитория предпочитает текст, а не тупые видосы на час.

Ответить

Yury S

Станислав
1

Блог-платформа в 2020 году?

Текстовый блоггинг в принципе отмирает.

Medium прекрасно себя чувствует

Ответить

Gre Li

Yury
1

Медиум давно скатился. Попапы «извините, что прерываем», куча навязчивых элементов дизайна вроде кнопок «поделиться», лимит бесплатных прочтений (лечится сбросом кеша), полная лажа с комментариями.

Ответить

Yury S

Gre
0

Я не имел ввиду что медиум хорош (там много чего раздражает, в начале было лучше), но дела у них вроде идут неплохо. Это скорее к тому, что адекватный и удобный сервис для публикации это как не удивительно, уместно и у этого телетйпа есть шансы.

Казалось бы выбора много но почти везде не хватает очевидных достаточно вещей, которые за столько лет так никто и не сделал массовыми. Обычно либо нормальный функционал но кривой дизайн, либо дизайн хороший но нет очевидных функций. Где то можно построить комьюнити вокруг ресурса с живым общением, но создатели платформы убивают этот потенциал рекламой. 

Да, это странно звучит, но действительно чтобы сервиса, где бы создавать качественные материалы, которые потом было бы комфортно читать с возможностью обсуждать с другими — такого нет.  

Ответить

Alexey Fedorov

Yury
0

Я ж не говорил, что это неправильно. Это интересно.

Ответить

Марк Фиш

Станислав
1

Некогда и Periscope считали будущим, но в очередной раз, что-то пошло не по плану.

Ответить

Dmitry Myachin

Alexey
11

все

в Инсте

Там сидят только фанаты той, которая требует сжигать 5G

в Фейсбуке

Там уже давно никто не сидит. Он зарос плесенью и покрылся пылью

Ответить

Alexey Fedorov

Dmitry
0

Кажется, ты давно не был в Инсте)

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Комментарий удален

Andrey Kulakov

Dmitry
0

Опять люди подписываются на всякое говно в соцсетях, а виноваты в этом соцсети 😸

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Максим Мостовой

Alexey
2

Medium хорошо себя чувствует. Для лонгридов идеально, в отличие от соцсетей

Ответить

Alexey Fedorov

Максим
0

Плюсану за Медиум, хоть и не пользуюсь.

Ответить

Михаил Подивилов

Alexey
1

Я не сижу в Инсте и Фейсбуке, но у меня там есть аккаунты. Зачем вы говорите за всех?

Ответить

Ilgar Dadashov

Alexey
1

А он везде, и в фейсе вечно в бане и в инсте и на ютюбе

Ответить

Рыжий Мика

Alexey
1

Инста и фейсбук — это информационный фастфуд, полезная штука, но если исключить нормальную пищу, то мозги быстро придут в негодность. 

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
0

Всё ещё напоминаю, что аудитория Медиума больше, чем у многих разделов соцсетей, а Реддит вообще растут лучше всех. 

Ответить

Artem Petrenkov

11

Вырастут, продадутся условному Мейлу, там их засрут рекламой так, что контент будет грузиться не 1,5 секунды, а 15, там им конец и придёт.

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Artem
4

Все только для этого и создаются.

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Arthur Niazyan

8
Ответить

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Виктор Петров

8

Средний возраст нынешних обитателей ЖЖ - эдак 50+.
Жыжысты давно сменились блогерами.
Среди блогеров преобладают курицы с постами типа "Моя соседка водит домой афроафриканцев. Я считаю, это возмутительно. А ваша соседка водит домой афроафриканцев?", а комментируют их картинками "Приятного утречка!" с блестяшками.
Куда Тёме с такой силищей тягаться? Слабак!

Ответить

Sam Beckett

Виктор
1

Хочу читать такой блог, давай ссылку!

Ответить

Виктор Петров

Sam
0

Там весь топ в таком, не промахнёшься

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Комментарий удален

Roman Perfilyev

7

почему никто не подумал что это реклама телетайп ?) лебедев давно уже славится спорными "рекламными интеграциями"

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Roman
2

Сразу так решил.

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Рыжий Мика

Roman
0

Кажется, он твердит что ЖЖ хана и скоро придётся с него валить дольше чем существует Телетайп. Так что возможно, но не факт.

Ответить

Denis Shiryaev

6

Варламов, видимо, следующий

Ответить

Mircurt

Denis
0

А мне кажется большего смысла нету на какой платформе делать блог когда у тебя именной домен

Ответить

Михаил Подивилов

Mircurt
0

Почему?

Ответить

Mircurt

Михаил
0

Ну блоги в лж обычно привязаны к поддомену tema.livejournal.com 
Ты ограничен функционалом и возможностями движка. А у Варламова как я понимаю тот же движок лж, но только у него полностью развязаны руки. Он может допилить и дизайн и функционал по своему желанию

Ответить

Михаил Подивилов

Mircurt
0

Лж тогда уж. Не пугайте так :-)

Ответить

Mircurt

Михаил
0

по привычке)  поправил

Ответить

Nikita Rogatov

Mircurt
0

Смысл в трафике. ТАк бы все давно уже переехали на свои домены. 

Ответить

Mircurt

3

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды

Фотки медленно загружаются, загрузка всего 11 комментариев заняло примерно 2-3 секунды. Ничего более глюченого не видел. А когда он ссылку дал на блог вообще висела ошибка 502

Ответить

Михаил Подивилов

Mircurt
2

Я тоже не понимаю, чем Телетайп всем так понравился. Почему не Вордпресс? Почему не Ghost? Почему не Эгея?

Ответить

Alexey Fedorov

Михаил
0

Я пока не в курсе, а он разве уже «всем понравился»? Не слежу, но вроде про него редко вспоминают.

Ответить

Александр Торцев

Alexey
1

Телетайп классный читаю там сатановского

Ответить

Рыжий Мика

Михаил
0

Не знаю что такое Гхост, но использование вордпресса или эгеи подразумевает наличие минимальных навыков сайтостроителя, которыми обладают далеко не все.

Ответить

Mircurt

Mircurt
0

вот этот движок действительно быстро работает https://blogengine.ru/

Ответить

Михаил Подивилов

3

Держу свой блог на Эгее. Приятно знать, что все бэкапы всегда под рукой и никуда не денутся. SaaS решений стараюсь избегать.

Ответить

Alexey Fedorov

Михаил
0

Эгея норм, но мне не зашли адреса страниц вида адрес_сайта.ру/all/имя_страницы и дизайны страниц. Поэтому свой блог на вордпрессе.

Ответить

Михаил Подивилов

Alexey
1

Дизайн можно кастомизировать. Посмотрите мою тему «Умлаут»: https://podivilov.ru/blog/

Ещё я написал конфиг, благодаря которому под нжинксом можно Эгею положить в папочку /blog/, например, и она будет работать.

Ответить

Alexey Fedorov

Михаил
0

Верю. Я пытался кастомить тему на Эгее, но не получилось. На Вордпрессе достаточно поправить шаблон или дописать пару строк ЦСС — и всё. А вот «конфиг», «нжинск» и всё такое — слишком хардкорно для меня🤷‍♂️

Ответить

Александр Торцев

Alexey
1

Дык и для вордпресса нжинкс и конфиг нужен, этож пыха

Ответить

Михаил Подивилов

Алексан…
1

Скорее всего у него хостинг с апачем. Просто залил вордперсс в корень, настроил и всё.

Ответить

Alexey Fedorov

Михаил
0

Ага, именно. 👍

Ответить

Alexey Fedorov

Алексан…
0

Но мне туда лазить не доводилось. Я ХТМЛ и ЦСС читать немного могу, поэтому умею шаблон и стили поправить, как мне нужно. А вот задачи посложнее уже «у меня лапки»)

Ответить

Zzz Zzz

3

 Тот самый Лебедев, который поправки к Конституции рекламировал?

Ответить

Дмитрий Айстражник

Zzz
0

Он позже говорил, что с поправками его кинули - по сути он подписал чистый лист.

Ответить

Оперативный франт

Дмитрий
1

Ну говорить-то можно, что угодно ) 

Ответить

Константин Рогов

Дмитрий
1

И снимался его двойник да )))) 

Ответить

Степан Марципан

3

а кто читает этот телетайп? сам лебедев потерял популярность - виноват жж. 

Ответить

Андрей Суржиков

2

Все, можно закрывать жж

Ответить

Sam Beckett

1

 Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться

Поэтому переезжает на платформу вообще без трафика. Супер!

Ответить

Vasya Aksyonov

1

Дожили, кто-то гордится загрузкой в полторы секунды. Фейспалм, конечно, это ж голимая статика, должно грузиться сильно меньше секунды (а на деле грузится дольше). А ещё обновление реакций на странице сделано поллингом. В 2020 году. Я не спорю, что есть какие-то преимущества, но если хвастаться технической частью, то там действительно должно быть чем хвастаться, это не вкусовщина, а довольно объективная (относительно, конечно) вещь

Ответить

sergjjj

1

Лучше бы ушел с Ютуба в ЖЖ

Ответить

Andrey Greenberg

1

Реклама ТТ от Тёмы. И не спорьте даже)

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

пиздит 100%

Ответить

Ivan C

0

Кто-то его ещё читает?

Ответить

Алексей Кузнецов

0

Сколько ему за рекламу то заплатили? Пытается из трупа последние деньги выжать

Ответить

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Алексей
1

"Труп" это должно быть бренд артемия

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Gre Li

Для
0

Как вы в слове «блог» четыре ошибки умудрились сделать?

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Vitold Sedyshev

0

А чего он не идет в социальные сети, там можно постить сообщения и даже подписки оформлять. Блоги реально тяжело сегодня читать из-за их разношерстности нужно ставить RSS читалку и извращаться с подпиской. Одним словом теряет аудиторию он своими блогами.

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Vasya Pupkin

0

ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться

Так весь блог Темы умер, а не ЖЖ. Одни копипасты прошлых лет, нового контента - 10-20%. И немодерируемый спам в комментах. Конечно виноват кто-то другой а не Тема.

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Константин Рогов

0

Сменить одну дохлую платформу на другую - хитрый ход

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Mann Ivanov

0

Ну, ушёл и ушёл

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Григорий Перепелицын

–1
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