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Таня Боброва

«Огонёк» сообщил о выходе последнего номера — дальнейшая судьба 121-летнего журнала неизвестна Материал редакции

Сотрудников уволили «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры», сообщили в редакции.

  • 21 декабря вышел последний бумажный номер журнала «Огонёк», сообщила редакция. До конца 2020 года выйдет ещё один онлайн-номер, но что будет с изданием после этого — «итрига».
  • В заметке говорится, что сотрудников известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», владельца издания.

Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый.

За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы «совместного проживания» заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время.

редакция «Огонька»
  • На момент написания заметки в «Коммерсанте» не ответили на вопросы vc.ru о закрытии журнала и дальнейшей судьбе проекта.
  • Журналу «Огонёк» в 2020 году исполнился 121 год. С 2009 года издание принадлежит ИД «Коммерсантъ».

#новость #коммерсантъ #сми

69 просмотров
3 комментария
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3 комментария Накачай стартап
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Антон

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Оптимизаторы одни в стране 

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КОД

Антон
0

Сколько еще десятилетий будете уныло сокрушаться о всевластии интернета? 
Или методичка требует приплетать рашку? :)

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Михаил Шевцов

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В первом пункте списка, наверно, ошибка «итрига», а надо «интрига».

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