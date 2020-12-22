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«Огонёк» сообщил о выходе последнего номера — дальнейшая судьба 121-летнего журнала неизвестна Материал редакции
Сотрудников уволили «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры», сообщили в редакции.
- 21 декабря вышел последний бумажный номер журнала «Огонёк», сообщила редакция. До конца 2020 года выйдет ещё один онлайн-номер, но что будет с изданием после этого — «итрига».
- В заметке говорится, что сотрудников известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», владельца издания.
- На момент написания заметки в «Коммерсанте» не ответили на вопросы vc.ru о закрытии журнала и дальнейшей судьбе проекта.
- Журналу «Огонёк» в 2020 году исполнился 121 год. С 2009 года издание принадлежит ИД «Коммерсантъ».
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