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Медиа
Таня Боброва

«Огонёк» сообщил о выходе последнего номера — в «Коммерсанте» говорят, что окончательного решения нет Материал редакции

Сотрудников уволили «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры», сообщили в редакции.

  • 21 декабря вышел последний бумажный номер журнала «Огонёк», сообщила редакция. До конца 2020 года выйдет ещё один онлайн-номер, но что будет с изданием после этого — «интрига».
  • В заметке говорится, что сотрудников известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», владельца издания.

Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый.

За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы «совместного проживания» заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время.

редакция «Огонька»
  • На момент написания заметки в «Коммерсанте» не ответили на вопросы vc.ru о закрытии журнала и дальнейшей судьбе проекта. Глава ИД Владимир Желонкин сообщил ТАСС, что решение о закрытии не принималось, журнал пока продолжит выходить в онлайне.
  • Журналу «Огонёк» в 2020 году исполнился 121 год. С 2009 года издание принадлежит ИД «Коммерсантъ».
  • Обновлено в 18:10. Владимир Желонкин рассказал РБК, что уволены не все сотрудники редакции, а кадров ИД хватит на выпуск «Огонька». «Возможен вариант, при котором с будущего года “Огонёк” выйдет из состава ИД “Коммерсантъ” и его будет выпускать другой издатель», — добавил он.
  • При этом главред журнала Сергей Агафонов сообщил изданию, что уволили всех сотрудников, кроме трёх человек: ответственного за архив и двух работников в декрете. Сейчас редакция работает над январским выпуском, будет ли он выходить в печати после января 2021 года, в ИД редакции не сообщили.

#новость #коммерсантъ #сми

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27 комментариев
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27 комментариев Накачай стартап
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kira fishina

12

Надо было писать про замечательного Володю и коронавирус. В конце реклама крипты и 1xbet. Так бы еще продержался.

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КОД

kira
1

Та ни, что о Володе писать, если он не может объяснить своему населению, почему нельзя купить вакцину Спутник V у России,  если Европа и США готовы поставить вакцину только в 2022 году. 
Это проигрышная тема.
Так не продержаться.

Ответить

Andrey Gordeev

kira
1

Реклама азино три топора

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Оперативный франт

6

Как-то связано с закрытием Дом-2

Ответить

Marat Yansaitov

Оперативный
5

Непосредственно. Как катализатор горения.

Ответить

Sergei Timofeyev

Marat
0

Полыхания

Ответить

Антон

1

Оптимизаторы одни в стране 

Ответить

КОД

Антон
7

Сколько еще десятилетий будете уныло сокрушаться о всевластии интернета? 
Или методичка требует приплетать рашку? :)

Ответить

Anton Smets

КОД
1

Бумажные Times, Washington Post и так далее, тоже должны были сдохнуть давно?

Ответить

КОД

Anton
6

Они дохнут медленно, но верно.
Washington Post 
2005 г. - тираж 750.000
2015 г. - тираж 457.000
Еще не вечер. 

Ответить

Valentin

Anton
0

Да. 

Ответить

Артём А.

Антон
6

Конечно надо было оставить! Всем ведь так нужен был этот журнал. Я аж три раза его на прошлой неделе купил! Это ж Огонек! У него истории 121 год. Нельзя его закрывать! И пофиг, что формат изжил себя, а сам журнал довольно посредственный. Надо больше денег влить! Пусть все сгорят в огоньке! 🔥

Ответить

КОД

Артём
1

Полегче, тут рядом ходит пожарная служба. 

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Goodsanta

1

Потух, жаль.

Ответить

Killer

Goodsanta
–2

Протух он в начале конце 80ых, когда начал гнать пургу про "кговавую гебню".

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Serge Tikhonenko

Killer
0

Страна жадно читала историю своей страны, которую от неё скрывали  много лет. Про сталинские процессы, про убийство царя, про Гапона  и многое другое. 

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Михаил Похеров

0

Это та хуйня, которая в перестройку писала откровения "неизвестных" авторов? Собственно найти бы тех редакторов 

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Борис Васильев

Михаил
1

Главредом был тогда Юмашев.
Да, встречался тогда со всей  редакцией.

Помню тогда их групповой вопрос ко мне:
- Вы что, действительно готовы поддержать творческих людей?

Я впал в ступор, до сих пор не смог ответить, и вот итог.
Извините, ребята)))

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Юрий Белоножкин

Михаил
1

В прошлом году я даже подписался на бумажный «Огонёк», но читать его не хватало времени - я все равно все прочитывал онлайн. Желтизны не заметил. Кайфовый журнал, у них обширный фотоархив, а их исторические экскурсы (в каждом номере!) добавили мне многое в картину мира.

Так что может в перестройку что-то там и происходило левое (примеры бы прочитать, да), то к текущему времени это крепкий нишевый журнал про актуальные проблемы настоящего и прошлого в России и в мире. Со своей позицией и своим голосом. Если и из онлайна он уйдёт, то лично мне будет по-настоящему жаль.

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Борис Васильев

Юрий
0

В перестройку был опубликован уникальный архив рисунков:
Евфросиния Антоновна Керсновская (1907-1994) – бессарабская помещица, русская писательница и художница, заключенная ГУЛага, высланная из Бессарабии на поселения и принудительные работы в Сибирь в 1941 году, а затем осуждённая на длительный срок исправительно-трудовых лагерей. В рисунках Керсновской изображена чудовищная жизнь людей, заключенных в ГУЛаг. Нарисовано так, как не сможет передать ни одна фотография.
https://4tololo.ru/content/2480

Потом был сделан фильм о ней и о её рисунках.
Получил призы на фестивалях.
Мои знакомые делали.

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Bulat Ziganshin

Юрий
0

Юра, Огонёк - это один из главных перестроечных журналов, похоронивших большевизм

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Eugene Danilov

Михаил
0

а что за история?

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Serge Tikhonenko

1

Как же так. Такая история была у журнала... Помню, как им вся страна зачитывалась, да и я тоже...

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Юрий Белоножкин

Killer
2

Интересно было бы понять, почему такая дана оценка.

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Михаил Шевцов

0

В первом пункте списка, наверно, ошибка «итрига», а надо «интрига».

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Таня Боброва

Михаил
0

Опечаталась, спасибо

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Миша Магадан

0

Странно, что ещё так долго протянули, да ещё в бумажном виде.

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