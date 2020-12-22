Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый.

За предоставленный приют и проявленную за минувшие годы «совместного проживания» заботу искренне благодарим. Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время.