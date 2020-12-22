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«Огонёк» сообщил о выходе последнего номера — в «Коммерсанте» говорят, что окончательного решения нет Материал редакции
Сотрудников уволили «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры», сообщили в редакции.
- 21 декабря вышел последний бумажный номер журнала «Огонёк», сообщила редакция. До конца 2020 года выйдет ещё один онлайн-номер, но что будет с изданием после этого — «интрига».
- В заметке говорится, что сотрудников известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома «Коммерсантъ», владельца издания.
- На момент написания заметки в «Коммерсанте» не ответили на вопросы vc.ru о закрытии журнала и дальнейшей судьбе проекта. Глава ИД Владимир Желонкин сообщил ТАСС, что решение о закрытии не принималось, журнал пока продолжит выходить в онлайне.
- Журналу «Огонёк» в 2020 году исполнился 121 год. С 2009 года издание принадлежит ИД «Коммерсантъ».
- Обновлено в 18:10. Владимир Желонкин рассказал РБК, что уволены не все сотрудники редакции, а кадров ИД хватит на выпуск «Огонька». «Возможен вариант, при котором с будущего года “Огонёк” выйдет из состава ИД “Коммерсантъ” и его будет выпускать другой издатель», — добавил он.
- При этом главред журнала Сергей Агафонов сообщил изданию, что уволили всех сотрудников, кроме трёх человек: ответственного за архив и двух работников в декрете. Сейчас редакция работает над январским выпуском, будет ли он выходить в печати после января 2021 года, в ИД редакции не сообщили.
Надо было писать про замечательного Володю и коронавирус. В конце реклама крипты и 1xbet. Так бы еще продержался.
Непосредственно. Как катализатор горения.
Оптимизаторы одни в стране
Конечно надо было оставить! Всем ведь так нужен был этот журнал. Я аж три раза его на прошлой неделе купил! Это ж Огонек! У него истории 121 год. Нельзя его закрывать! И пофиг, что формат изжил себя, а сам журнал довольно посредственный. Надо больше денег влить! Пусть все сгорят в огоньке! 🔥
Потух, жаль.
Страна жадно читала историю своей страны, которую от неё скрывали много лет. Про сталинские процессы, про убийство царя, про Гапона и многое другое.
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Это та хуйня, которая в перестройку писала откровения "неизвестных" авторов? Собственно найти бы тех редакторов
Главредом был тогда Юмашев.
Да, встречался тогда со всей редакцией.
Помню тогда их групповой вопрос ко мне:
- Вы что, действительно готовы поддержать творческих людей?
Я впал в ступор, до сих пор не смог ответить, и вот итог.
Извините, ребята)))
В прошлом году я даже подписался на бумажный «Огонёк», но читать его не хватало времени - я все равно все прочитывал онлайн. Желтизны не заметил. Кайфовый журнал, у них обширный фотоархив, а их исторические экскурсы (в каждом номере!) добавили мне многое в картину мира.
Так что может в перестройку что-то там и происходило левое (примеры бы прочитать, да), то к текущему времени это крепкий нишевый журнал про актуальные проблемы настоящего и прошлого в России и в мире. Со своей позицией и своим голосом. Если и из онлайна он уйдёт, то лично мне будет по-настоящему жаль.
В перестройку был опубликован уникальный архив рисунков:
Евфросиния Антоновна Керсновская (1907-1994) – бессарабская помещица, русская писательница и художница, заключенная ГУЛага, высланная из Бессарабии на поселения и принудительные работы в Сибирь в 1941 году, а затем осуждённая на длительный срок исправительно-трудовых лагерей. В рисунках Керсновской изображена чудовищная жизнь людей, заключенных в ГУЛаг. Нарисовано так, как не сможет передать ни одна фотография.
https://4tololo.ru/content/2480
Потом был сделан фильм о ней и о её рисунках.
Получил призы на фестивалях.
Мои знакомые делали.
Юра, Огонёк - это один из главных перестроечных журналов, похоронивших большевизм
Как же так. Такая история была у журнала... Помню, как им вся страна зачитывалась, да и я тоже...
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Интересно было бы понять, почему такая дана оценка.
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