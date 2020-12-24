Так канал напоминает о дезинформации в цифровую эпоху.

{"id":190768,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka","title":"\u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 Channel 4 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u044b II, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka&title=\u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 Channel 4 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u044b II, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka&text=\u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 Channel 4 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u044b II, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka&text=\u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 Channel 4 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u044b II, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0411\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 Channel 4 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0432\u0435\u0442\u044b II, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/media\/190768-britanskiy-channel-4-pokazhet-alternativnoe-rozhdestvenskoe-pozdravlenie-elizavety-ii-zapisannoe-s-pomoshchyu-dipfeyka","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} Деньги в мандаринах 18 просмотров

Channel 4 анонсировал традиционное «альтернативное» обращение, которое канал выпускает каждый год в Рождество. В 2020 году его записали с использованием технологии дипфейков, а «обратится» к телезрителям королева Елизавета II.

В опубликованном Channel 4 фрагменте обращения королева, созданная с помощью технологии дипфейков, благодарит Channel 4 за возможность сказать «что хочется — когда никто не вкладывает слова в рот». «На BBC я не всегда могла говорить прямо, от чистого сердца», — сказала «королева».

Далее она заявляет, что тема её послания — это «доверие». Телеканал позиционирует акцию как «мощное напоминание о том, что мы больше не можем доверять своим собственным глазам», пишет Evening Standard.

В послании «королева» высказывает свое мнение об отъезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду, скандале вокруг принца Эндрю из-за его дружбы с Джеффри Эптшейном, которого обвиняли в торговле девушками, а также станцует перед зрителями, пишет Evening Standard.

Букингемский дворец в разговоре с BBC отказался комментировать анонс Channel 4. В комментариях к посту некоторые пользователи назвали акцию канала неуважительной и возмутились ей. Схожее мнение высказали и некоторые официальные лица, пишет Independent, например, лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Дипфейк создан студией визуальных эффектов Framestore, пишет BBC. Она трижды получала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты: в «Бегущем по лезвию 2049» (2018 год), в «Гравитации» (2014) и «Золотом компасе» (2008). «Королеву» озвучит актриса Дебра Стивенсон, которая прежде озвучивала её в сатирическом марионеточном шоу на британском ТВ.

Традиционно королева выступает по BBC и ITV, а Channel 4 в это время показывает альтернативное послание — в нём копируется манера Елизаветы II, но по содержанию оно и иногда позиционируется как юмористическое.