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Новости TJ

Британский Channel 4 покажет альтернативное рождественское поздравление Елизаветы II, записанное с помощью дипфейка Материал редакции

Так канал напоминает о дезинформации в цифровую эпоху.

1 комментарий
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18 просмотров

Channel 4 анонсировал традиционное «альтернативное» обращение, которое канал выпускает каждый год в Рождество. В 2020 году его записали с использованием технологии дипфейков, а «обратится» к телезрителям королева Елизавета II.

Channel 4 @Channel4
An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas https://t.co/L0qYL8jncI

В опубликованном Channel 4 фрагменте обращения королева, созданная с помощью технологии дипфейков, благодарит Channel 4 за возможность сказать «что хочется — когда никто не вкладывает слова в рот». «На BBC я не всегда могла говорить прямо, от чистого сердца», — сказала «королева».

Далее она заявляет, что тема её послания — это «доверие». Телеканал позиционирует акцию как «мощное напоминание о том, что мы больше не можем доверять своим собственным глазам», пишет Evening Standard.

В послании «королева» высказывает свое мнение об отъезде принца Гарри и Меган Маркл в Канаду, скандале вокруг принца Эндрю из-за его дружбы с Джеффри Эптшейном, которого обвиняли в торговле девушками, а также станцует перед зрителями, пишет Evening Standard.

Букингемский дворец в разговоре с BBC отказался комментировать анонс Channel 4. В комментариях к посту некоторые пользователи назвали акцию канала неуважительной и возмутились ей. Схожее мнение высказали и некоторые официальные лица, пишет Independent, например, лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Дипфейк создан студией визуальных эффектов Framestore, пишет BBC. Она трижды получала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты: в «Бегущем по лезвию 2049» (2018 год), в «Гравитации» (2014) и «Золотом компасе» (2008). «Королеву» озвучит актриса Дебра Стивенсон, которая прежде озвучивала её в сатирическом марионеточном шоу на британском ТВ.

Традиционно королева выступает по BBC и ITV, а Channel 4 в это время показывает альтернативное послание — в нём копируется манера Елизаветы II, но по содержанию оно и иногда позиционируется как юмористическое.

Например, в 2013 году перед телезрителями выступил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, говоривший в эфире о массовой слежке, в 1999 — актёр Саша Барон Коэн в образе сатирического персонажа Али Джи, который расспрашивает преподобного об Иисусе, а в 2004 — героиня «Симпсонов» Мардж Симпсон, высказавшаяся, в частности, об отношениях Британии и США.

#дипфейк #великобритания

1 комментарий
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Деньги в мандаринах

Airat Kafman

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У нас уже 8-й Новый год дипфейк крутят.

*отсылочка на теорию о том, что настоящий Царь умер от рака в 2010-м.

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