мемы и темы
МИЦ «Известия» купил газету «Деловой Петербург» Материал редакции
Это «обычная сделка», сообщили в ЕСН Григория Берёзкина.
- Мультимедийный информационный центр «Известия» (входит в «Национальную медиа группу») приобрёл газету «Деловой Петербург». Сообщение о сделке опубликовано на сайте издания, в нём говорится, что она нацелена на укрепление и развитие холдинга в Северо-Западном регионе.
- Продажу подтвердил представитель продавца, группы компаний ЕСН Григория Берёзкина. Он добавил, что в компании относятся к медиа как к бизнесу и это «обычная сделка», пишут «Ведомости».
- Подробности сделки не раскрываются. «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Известий» сообщил, что холдинг планирует развивать издание и расширять его редакционные компетенции.
- «Деловой Петербург» был создан 1993 году и считается одной из главных газет Санкт-Петербурга. C декабря 2015 году 80% «Делового Петербурга» стали принадлежать девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, а 20% – шведской медиагруппе Bonnier.
- По результатам опроса, проведённого изданием в апреле 2020 года, аудитория газеты «Деловой Петербург» за неделю составляет 113,7 тысяч человек, а за месяц — 213,2 тысяч человек.
- В 2017 году издание приобрёл владелец РБК Григорий Берёзкин. Сумма сделки также не раскрывалась.
Хорошая была газета когда-то, Петербург ей гордился.
У меня там бывший одноклассник работает по сей день, надо будет спросить потом, как у них дела)
Я там проработал четыре года, но сейчас уже, конечно, не знаю, что происходит.
А как тебе твой одноклассник Олег, он нормальный парень? Просто он вроде хочет казаться при деле, время тратит на коменты, но по делу вообще ничего не говорит.
И сейчас неплохое издание, только сильно дорого стоит подписка для обычного делового санкт-петербургачанина
Пост Председателя совета директоров НМГ занимает Кабаева Алина Маратовна
Молодая Кабаева огненная, почти Орнелла Мути... Там сложно устоять. Знаю я один видосик, кстати... Мало ли, кому интересно, наберет в вк Мисс Россия 2005 (главное безопасный поиск отклчить) гыгы
Блоги компаний
Показать еще
www.tinkoff.ru