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Медиа
Евгения Евсеева

МИЦ «Известия» купил газету «Деловой Петербург» Материал редакции

Это «обычная сделка», сообщили в ЕСН Григория Берёзкина.

  • Мультимедийный информационный центр «Известия» (входит в «Национальную медиа группу») приобрёл газету «Деловой Петербург». Сообщение о сделке опубликовано на сайте издания, в нём говорится, что она нацелена на укрепление и развитие холдинга в Северо-Западном регионе.
  • Продажу подтвердил представитель продавца, группы компаний ЕСН Григория Берёзкина. Он добавил, что в компании относятся к медиа как к бизнесу и это «обычная сделка», пишут «Ведомости».
  • Подробности сделки не раскрываются. «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Известий» сообщил, что холдинг планирует развивать издание и расширять его редакционные компетенции.
  • «Деловой Петербург» был создан 1993 году и считается одной из главных газет Санкт-Петербурга. C декабря 2015 году 80% «Делового Петербурга» стали принадлежать девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, а 20% – шведской медиагруппе Bonnier.
  • По результатам опроса, проведённого изданием в апреле 2020 года, аудитория газеты «Деловой Петербург» за неделю составляет 113,7 тысяч человек, а за месяц — 213,2 тысяч человек.
  • В 2017 году издание приобрёл владелец РБК Григорий Берёзкин. Сумма сделки также не раскрывалась.

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Vladislav Tsyplukhin

2

Хорошая была газета когда-то, Петербург ей гордился.

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Олег Павлов

Vladislav
0

У меня там бывший одноклассник работает по сей день, надо будет спросить потом, как у них дела)

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Vladislav Tsyplukhin

Олег
0

Я там проработал четыре года, но сейчас уже, конечно, не знаю, что происходит.

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Alex Illarionov

Vladisl…
0

А как тебе твой одноклассник Олег, он нормальный парень? Просто он вроде хочет казаться при деле, время тратит на коменты, но по делу вообще ничего не говорит. 

Ответить

Василий Степанов

Vladislav
0

И сейчас неплохое издание, только сильно дорого стоит подписка для обычного делового санкт-петербургачанина

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F Mas

0

Минус 1

Ответить

Yuri Istomin

0

Пост Председателя совета директоров НМГ занимает Кабаева Алина Маратовна

Ответить

Alex Illarionov

Yuri
0

Молодая Кабаева огненная, почти Орнелла Мути... Там сложно устоять. Знаю я один видосик, кстати... Мало ли, кому интересно, наберет в вк Мисс Россия 2005 (главное безопасный поиск отклчить) гыгы

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El'murza Alchakov

0

Лохи, эту газету мне бесплатно в почтовый кидают

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