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Полина Лааксо

Мнение: подкастинг выстоял в 2020 году, но в 2021-м будет труднее — меньше идей и сделок Статьи редакции

В пандемию индустрия избежала экономического кризиса, но столкнулась с творческим, думает Эрик Нюзум, глава подкастинговой компании Magnificent Noise.

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11 марта 2020 года Нюзум перевёл штат на удалёнку и приезжал в офис лишь пару раз в неделю: забрать почту и полить цветы.

Для компании и подкастинга в целом это не в новинку. Но 2020 год преподнёс индустрии новые испытания, отличные от проблем других отраслей. С началом локдауна резко упало число скачиваний и прослушиваний, а рекламу перестали закупать.

Журналисты поинтересовались, как на это смотрит Нюзум. Тот верил, что показатели вырастут снова. Подобные спады переживала и радиоиндустрия – после теракта 11 сентября и стихийных бедствий, в период военных действий и праздников. Обычно дела налаживались быстро.

Репортёры не разделяли мнения Нюзума и отказывались его публиковать. Однако глава Magnificent Noise оказался прав. Для подкастинга год выдался достойным, несмотря на неблагоприятные обстоятельства и прогнозы, а также кризис в экономике, политике и медицине:

  • Компании заключили несколько крупных сделок по приобретению.

  • Доходы увеличились.

  • Число прослушиваний не только восстановилось, но и возросло.

  • Выросло количество слушателей.

Впрочем, расслабляться рано, считает Нюзум. По его мнению, 2021 год может оказаться неспокойным: радикальных изменений в индустрии не произойдёт, но шум вокруг неё поутихнет. Он видит три причины.

1. Подъём спроса на новостной контент сыграет против индустрии

Почти все организации, имеющие журналиста в штате, запустили ежедневный или еженедельный новостной подкаст. Ведь если выпуски The Daily скачивают 4 млн раз в день, то и у них есть шанс, полагают они.

Однако успех новостных СМИ скачкообразен: в первые года два стремительный подъём, цикл выборов, а затем — пара лет спада. После выборов, ухода Трампа и окончания пандемии даже The Daily придётся потрудиться, чтобы удержать слушателей.

2. Приобретений пока не предвидится

Если сделка по приобретению сети Wondery состоится, почти всех крупных подкаст-компаний ожидает смена владельца. Индустрии это на пользу. У новичков появится шанс заработать известность и репутацию, развить бизнес и в конечном счете также заключить сделку о поглощении.

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Но проблема не в самих сделках, а в инициаторах. Нюзум едва ли может привести в пример подкастинговую компанию, которая бы процветала при новом владельце. Если на слуху нет последующих историй успеха, то и энтузиазм у потенциальных покупателей угасает.

Глава Magnificent Noise также полагает, что их не впечатлит и цена за приобретение подкастинговой компании ($300–400 млн — это, на удивление, не так уж и много).

3. Индустрии не достаёт идейности

В 2020 году экономика подкастинга процветала, а креативность страдала. За время пандемии консервативные тенденции, наметившиеся в последние пару лет, укоренились. Достаточно посмотреть на чарты. По мнению Нюзума, индустрии не хватает смелости и новаторства: сейчас она производит одинаковый контент и ориентируется на монетизацию.

Залог долгосрочного процветания — давать слушателям на мгновение почувствовать себя счастливее. Порадуйте их, и они останутся с вами. А где аудитория, там и деньги. Нужно не просто привлекать слушателей, но и понимать, что приносит им радость.

Эрик Нюзум

Создатели шаблонного и избитого контента наверняка скажут, что всего лишь дают слушателям желаемое. Нюзум с этим не спорит. Однако опыт телевидения, кино и литературы показал, что интерес к одной и той же форме контента со временем угасает. СМИ забывают о главном: сегодня популярно и легко продается одно, а завтра слушателю захочется чего-то нового.

Впрочем, подкасты всё равно будут слушать, заключает Нюзум. Число скачиваний может сократиться, но не стремительно и едва ощутимо. Неумолчный шум вокруг подкастов, вероятно, также поутихнет. Однако даже тогда они останутся предпочтительной формой аудиоконтента в обозримом будущем. Единственное, что ожидания теперь не будут столь завышены.

Эрик Нюзум составлял подобные прогнозы на протяжении нескольких лет и всегда оказывался прав. В этом же году ему хочется ошибаться: «Надеюсь, в следующем декабре меня ткнут носом в мои же слова и скажут, что год выдался превосходным».

И если в истории подкастинга и есть последовательность, то это его способность удивлять тем, что трудно предвидеть в вечно изменяющемся мире, верит Нюзум.

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Отрывок из книги «Пошумим. Как делать хитовые подкасты».
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#подкасты

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