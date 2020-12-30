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Amazon приобрёл одного из крупнейших издателей подкастов Wondery Статьи редакции
Компания планирует ускорить развитие собственных подкастов и привлечь авторов на платформу.
Amazon объявил о покупке студии подкастов Wondery — она станет частью Amazon Music.
Сумму и условия сделки в компании не раскрывают. Когда сделку закроют, пользователи Wondery смогут по-прежнему получить доступ к платформе.
Amazon запустила подкасты в сентябре 2020 года. Вместе с Wondery компания надеется рост и развитие подкастов, а также привлечь авторов на свою платформу.
«Wondery сможет предоставлять еще более качественный, инновационный контент и продолжать свою миссию по созданию мира развлечений и знаний для своей аудитории», — говорится в сообщении компании.
Wondery — крупнейший независимый издатель подкастов и шестой по величине издатель подкастов в США с 8 млн уникальных слушателей по состоянию на октябрь, писал Business Insider. По данным аналитической фирмы Podtrac, количество стримов и скачиваний подкастов Wondery достигло 58 млн.
Основанная в 2016 году студия, в частности, выпустила такие подкасты как драма Dirty John и сериал о врачах и медицинской системе Dr. Death.
В ноябре 2020 года Bloomberg сообщал, что Apple и Sony Music Entertainment вели переговоры о возможной покупке американской Wondery. В декабре Wall Street Journal узнало, что Amazon ведёт переговоры о покупке Wondery по цене более $300 млн.
новая мировая война начнется когда сбер и амазон не поделят покупку
Кто-нибудь платит из подкасты? Или видел человека, который платит?
Да, есть. Я ее проматываю сразу, в Эпле есть +15 секунд быстра перемотка...
Да, есть. Я ее проматываю сразу, в Эпле есть +15 секунд быстра перемотка...
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