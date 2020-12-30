Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Медиа
Евгения Евсеева

Amazon приобрёл одного из крупнейших издателей подкастов Wondery Статьи редакции

Компания планирует ускорить развитие собственных подкастов и привлечь авторов на платформу.

10 10 комментариев
694 просмотров

Amazon объявил о покупке студии подкастов Wondery — она станет частью Amazon Music.

Сумму и условия сделки в компании не раскрывают. Когда сделку закроют, пользователи Wondery смогут по-прежнему получить доступ к платформе.

Amazon запустила подкасты в сентябре 2020 года. Вместе с Wondery компания надеется рост и развитие подкастов, а также привлечь авторов на свою платформу.

«Wondery сможет предоставлять еще более качественный, инновационный контент и продолжать свою миссию по созданию мира развлечений и знаний для своей аудитории», — говорится в сообщении компании.

Wondery — крупнейший независимый издатель подкастов и шестой по величине издатель подкастов в США с 8 млн уникальных слушателей по состоянию на октябрь, писал Business Insider. По данным аналитической фирмы Podtrac, количество стримов и скачиваний подкастов Wondery достигло 58 млн.

Основанная в 2016 году студия, в частности, выпустила такие подкасты как драма Dirty John и сериал о врачах и медицинской системе Dr. Death.

В ноябре 2020 года Bloomberg сообщал, что Apple и Sony Music Entertainment вели переговоры о возможной покупке американской Wondery. В декабре Wall Street Journal узнало, что Amazon ведёт переговоры о покупке Wondery по цене более $300 млн.

#новость #amazon #подкасты

10 10 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 192937, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Dec 2020 22:30:01 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Сладков

0

новая мировая война начнется когда сбер и амазон не поделят покупку

Ответить

Ol Ka

Алексей
1

Герман Оскарович, ну вы прям как скажете что-нибудь — так потом хоть стой, хоть падай 🤭

Ответить

Alexey Ivanov

0

Кто-нибудь платит из подкасты? Или видел человека, который платит?

Ответить

Bobo Momo

Alexey
0

Там не в деньгах дело, подкасты не для выручки покупают.

Ответить

Alexey Ivanov

Bobo
0

Для чего?

Ответить

Islam Mad

Alexey
1

Для скрытой пропаганды

Ответить

Bobo Momo

Alexey
0

Для пропаганды.

Ответить

Dan Creţu

Alexey
0

Монетизация через рекламу. В некоторых подкастах она по 5 минут вначале и ещё несколько минут посередине

Ответить

Alexey Ivanov

Dan
0

Да, есть. Я ее проматываю сразу, в Эпле есть +15 секунд быстра перемотка...

Ответить

Alexey Ivanov

0

Да, есть. Я ее  проматываю сразу, в Эпле есть +15 секунд быстра перемотка...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ситимобил
Подписан
Отписаться
Запуск доставки, бесплатные поездки для врачей, интеграция с соцсетью и кратный рост. Итоги-2020 от Ситимобил
2020 год был непростым, но нам есть чем гордиться: несмотря на пандемию, нам удалось запуститься в новых городах и выра…
2
Digital Security
Подписан
Отписаться
Безопасного вам 2021-го!​
Напоминаем простые, но важные действия, для которых советуем найти время в уходящем году. Не сомневаемся, что вы о них…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Вот и всё
Год подходит к концу, вряд ли кто-то завтра будет читать новости, хотя мы по традиции продолжим их писать. Спасибо всем…
75

Показать еще

Лучшие комментарии
Давид Сабаури
за день
Honda так-то хорошие машины, но благодаря человеку, который говорит, что от доллара ничего не зависит, россияне не могут купить их. Спасибо, ВВП.
Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Сергей Мазур

«Амплифер» вернул доступ к…

Иван Иванович

Участники проекта Z Fellows…

AnlimiT

«Сбер» купит контроль в…

Макс Лакостов

История одного неудачного опыта…

Сергей Мазур

Google начала показывать видео…

Michael Stephenson

«Яндекс» закроет гиперлокальный…

Макс Лакостов

История одного неудачного опыта…

BigWho

Этапы производства своего…

Иван Иванович

5 главных фактов о легализации…

Vladimir Ponomarev

«Амбиций у меня вообще…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

Макс Лакостов

СанПиН для общепита…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

selecadm

Вот и всё

Роман Николаев

Причины провалов стартапов в…

Vladimir Ponomarev

«Амбиций у меня вообще…

Денис Середов

«Амбиций у меня вообще…
null