Компания планирует ускорить развитие собственных подкастов и привлечь авторов на платформу.

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Amazon объявил о покупке студии подкастов Wondery — она станет частью Amazon Music.

Сумму и условия сделки в компании не раскрывают. Когда сделку закроют, пользователи Wondery смогут по-прежнему получить доступ к платформе.

Amazon запустила подкасты в сентябре 2020 года. Вместе с Wondery компания надеется рост и развитие подкастов, а также привлечь авторов на свою платформу.

«Wondery сможет предоставлять еще более качественный, инновационный контент и продолжать свою миссию по созданию мира развлечений и знаний для своей аудитории», — говорится в сообщении компании.

Wondery — крупнейший независимый издатель подкастов и шестой по величине издатель подкастов в США с 8 млн уникальных слушателей по состоянию на октябрь, писал Business Insider. По данным аналитической фирмы Podtrac, количество стримов и скачиваний подкастов Wondery достигло 58 млн.

Основанная в 2016 году студия, в частности, выпустила такие подкасты как драма Dirty John и сериал о врачах и медицинской системе Dr. Death.