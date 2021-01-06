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Евгения Евсеева

Правительство утвердило список сервисов для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры Статьи редакции

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

23 23 комментария
877 просмотров

Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV, пишет РИА «Новости». Список опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS:

  • «Яндекс.Браузер»
  • Поисковая система «Яндекса»
  • «Яндекс.Диск»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Почта Mail.ru»
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • «Новости Mail.ru»
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay (только Android)
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV. Его одобрили в декабре 2020 года.

  • Wink
  • ivi
  • «Первый»
  • «Кинопоиск»
  • Оkkо
  • Morе.tv
  • Premier
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • Start
  • Поисковая система «Яндекса»

Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года.

#новость #законороссийскомпо

23 23 комментария
3
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23 комментария
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Вася Пражкин

13

ICQ возвращается! Сука, отрыли-таки стюардессу.

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Timur Kuzmin

9

Госсподи... спасибо, что не обязательно вытирать жопу бумагой "54 метра"...

Ответить

Вася Пражкин

Timur
2

Подождите 11-е января, они еще от праздников не отошли.

Ответить

Последний химик

9

Ебаный пиздец!
Надеюсь все можно будет сразу удалить!

Ответить

work tasks

Последний
0

Да просто выбираете правильный регион при первичной настройке и проблем нет, как таковых) 

Ответить

Природный франт

6

— голосового ассистента «Маруся»?
— да
— на iOS?
— да
……

Ответить

Земельный цветок

4

Ну да, чего бы и не помочь монополиям, ежели они наши, родные ;)
Идиотизм, впрочем, как и многое другое. Уж Яндекс и его сервисы в подобном точно не нуждаются... а ну да, я забыл, Яндексоиды же пи... ы, они на гугл жаловались в свое время, а тут вот оно как, не возражают стало быть. Конкретно Яндекс опускается все ниже и ниже. В моих глазах.

Ответить

Валик Торсионный

3

и каждое приложение получит доступ к камере, контактам и микрофону

даже спрашивать тебя не будет

и каждый пук записывать и куратору в ФСБ отсылать в режиме реального времени

Ответить

Роман Манаев

2

Теперь будем рутовать телефоны ради выпиливания предустановленного говно-софта😒

Ответить

Murat Oshroev

2

Спасибо! Очень удобно сразу всю эту шнягу удалить 

Ответить

Максим Абдрахманов

1

Особенно порадовал ICQ)))

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Максим
0

Оно так оживет, что 6 знак снова за 100$ можно будет продать

Ответить

ave ego

1

да нет в списке никакой "поисковой системы яндекса")) есть его суперапп "ЯНДЕКС" но в нем тоже есть карты.. и диск..и яндекс браузер.. вот зачем дублировать софт.. спасибо что нет Яндекс GO )) может яндекс наконец его закроет и сосредоточится только на одном супераппе )) чтобы более ничего не было лишнего

Ответить

Я Бро

1

icq? кажется, те, кто это принимал застряли в 20-м веке!
точно не 1 апреля?)

Ответить

Pavel Ivanov

0

ICQ и "Маруся" на iOS – это, конечно, трэшак лютый =) кто-то хорошо подсуетился, чтобы пропихнуть это в список 

Ответить

Максим Абдрахманов

0

"Applist.ru" - это что вообще?
И не увидел в списке программ для просмотра видео и прослушивания аудио.

Ответить

Oleg Garvin

Максим
0

Эта дичь вообще не гуглится😂

Ответить

Alexander Kopeikin

Oleg
0

Если открыть оригинальный документ, то выдается следующее

Ответить

Виктор Налейкин

0

applist.ru - что за неведомая зверюшка? 

Ответить

Alex Illarionov

0

Не понимаю, почему эти программы будут предустанавливаться на бесплатной основе. Считаю, что приложения должны ежемесячно платить владельцу устройства за использование памяти его телефона. Они пользуются моими ресурсами, за которые я заплатил. Мне похуй, я установлю арендную плату 5 000 рублей в сутки и в суд подам на все эти приложения. Давайте закидаем их судебными исками. 

Ответить

Oleg Makarov

0

Норм. Битвой с Телеграмом и идиотскими блокировками они научили всю страну пользоваться VPN.
Пришло время учить ширнармассы делать рут и джелбрейк

Ответить

⛄️ Игорь

0

Охуели что-ли 🤯

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Сергей

0

Пока рано рвать на груди тельняшку, нужно почитать нормативку внимательно или комментарий тех, кто хорошо её изучил. На сайте Минцифры, например, написано: "При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору". Иными словами, да, это дополнительный гемор для тех, кто хочет свое ПО, т.к. надо будет переустанавливать вручную, но не принудиловка. Возможно, появятся сервисы у дистрибьюторов, которые предполагают кастомизацию софта после продажи, т.е., по сути, установка иного ПО и т.д.

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