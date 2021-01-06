Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

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Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV, пишет РИА «Новости». Список опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS:

«Яндекс.Браузер»

Поисковая система «Яндекса»

«Яндекс.Диск»

«Яндекс.Карты»

«Почта Mail.ru»

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

«Новости Mail.ru»

OK Live

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

MirPay (только Android)

«Госуслуги»

«МойОфис Документы»

Kaspersky Internet Security (только Android)

Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV. Его одобрили в декабре 2020 года.

Wink

ivi

«Первый»

«Кинопоиск»

Оkkо

Morе.tv

Premier

«Смотрим»

НТВ

Start

Поисковая система «Яндекса»