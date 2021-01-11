На видеосервис подписано больше 195 млн человек.

Netflix начал заниматься производством оригинального контента в 2013 году и потратил тогда $2,4 млрд, пишет PCMag со ссылкой на данные исследовательской компании Bankr.

По прогнозам Bankr, в 2021 году сумма расходов сервиса на видеоконтент может достичь $19,03 млрд. Прогноз основан на нескольких факторах: стремление Netflix производить больше оригинального контента, в том числе и для азиатского рынка, рост популярности видеосервисов во время пандемии.

Кроме этого, исследователи изучили документы для инвесторов, оценили исторические данные и рост числа подписчиков сервиса — в 2020 году их количество достигло 195 млн человек.

Расходы Netflix на производство оригинального контента

Рост количества подписчиков с 2011 года