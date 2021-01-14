О возможном закрытии бумажной версии бывший владелец предупреждал в декабре.

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Бывший гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев продал 100% ООО «Издательство "Вокруг света"» совладельцу Hearst Shkulev Group Виктору Шкулеву, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Шкулева. Он получит контроль над бумажной и электронной версиями журнала, товарным знаком и архивами номеров.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Журнал войдет в группу компаний Shkulev Media Holding, а американский партнер Шкулева Hearst в покупке не участвовал, заявил он.

В декабре о переговорах между Шкулевым и Васильевым рассказал РБК. Тогда последний заявил, что журнал может приостановить выпуск бумажной версии в 2021 году «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ».

Шкулев опроверг информацию о закрытии издания: печатный номер издания выйдет в феврале, а всего в 2021 году их будет десять. Журнал планируют «модернизировать»: новый номер будет в уменьшенном размере, поменяют дизайн и сделают упор на научно-популярные материалы, рассказал новый главный редактор Алексей Алексенко.

Угадать стоимость «Вокруг света» сложно — она может составить «от одного рубля до 100 млн рублей», считает вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин. По его словам, издательский дом был убыточным, поэтому его могли продать за символическую плату при условии, что Шкулев покроет долги и продолжит выпуск издания.

Журнал «Вокруг света» основали в Петербурге в 1861 году. Он рассказывает о путешествиях, исторических событиях, научных открытиях и технических достижениях. В 2012 году стал официальным журналом Русского географического общества.