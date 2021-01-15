Медиа
Евгения Евсеева

Источники: Apple обсуждает запуск сервиса подписки на подкасты Статьи редакции

Компания составит конкуренцию Spotify, который вкладывает в подкастинг сотни миллионов долларов.

  • Apple собирается запустить сервис подписки на подкасты, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • Потенциально компания может предложить авторам возможность заработать больше денег, взимая плату за отдельные подкасты, пишет издание. Apple отказалась от комментариев.
  • Приложение «Подкасты» установлено на всех устройствах на базе iOS, но до сих пор компания не пыталась заработать на этом, отмечает The Information.
  • В декабре 2020 года одного из крупнейших издателей подкастов Wondery приобрела Amazon — переговоры о возможной покупке вела в том числе и Apple.
  • Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
  • Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провёл опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.

#новость #apple #подкасты

464 просмотров
4 4 комментария
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 197221, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Jan 2021 22:24:25 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Metro
Геймификация, стримеры и голосовые ассистенты — что еще можно сделать в маркетинге в 2020
Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Feduard Klimkin

12

Тут бесплатные лень слушать, а вы ещё и бабки за это хотите брать)

Ответить

Oleg Borisov

Feduard
3

Потому и лень что бесплатные.

Ответить

Илья Шишкунов

1

Подкасты переоценены, но приятно, что другие компании создают косвенного конкурента Ютубу 

Ответить

Bobo Momo

0

Мой CastBox пустеет...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Starta Ventures
Подписан
Отписаться
ARENA STEM: первый ритейл-формат, созданный в России и перенесенный в США
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Как заработать на биржевых индексах и ETF
От журналистов, которые делаю для вас статьи и сюжеты о биржевых рынках и инвестициях, нередко можно услышать что-то вр…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Реакция пользователей соцсетей на блокировку аккаунтов Дональда Трампа
Новый год только начался, но уже полон исторических событий. Америке он принес новые митинги и беспорядки, которые отра…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Трансгендолёт
за день
Как сделать людям хорошо: сначала сделать плохо, а потом вернуть как было.
Bloomberg: Apple планирует вернуть магнитную зарядку в MacBook Pro
Данил Дудник
за неделю
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph

Комментарии

Michael Smith

Bloomberg: Apple планирует…

Сергей Ермилов

Минцифры запланировало…

Alexey Remizov

Минцифры запланировало…

Alexey Remizov

Минцифры запланировало…

Sergey Sukhov

Как правильно написать статью…

Владислав Мальцев

Андрей Шевцов - ответы на…

Egor Komarov

Carbonmade - сервис для…

Alexey Remizov

Минцифры запланировало…

Ренат Зайдуллин

Минцифры запланировало…

John Doe

Bloomberg: Apple планирует…

Serhiy Yakobchak

«Забирают деньги у молодежи и…

Michael Smith

Bloomberg: Apple планирует…

Павел

Bloomberg: Apple планирует…

Egor Komarov

Четыре фазы разработки…

Kirill Sidorov

Невыносимое выносимо…

Павел

Bloomberg: Apple планирует…

Юрий Иванов

Накрутка отзывов на WildBerries…
null