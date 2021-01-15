Источники: Apple обсуждает запуск сервиса подписки на подкасты Статьи редакции
Компания составит конкуренцию Spotify, который вкладывает в подкастинг сотни миллионов долларов.
- Apple собирается запустить сервис подписки на подкасты, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Потенциально компания может предложить авторам возможность заработать больше денег, взимая плату за отдельные подкасты, пишет издание. Apple отказалась от комментариев.
- Приложение «Подкасты» установлено на всех устройствах на базе iOS, но до сих пор компания не пыталась заработать на этом, отмечает The Information.
- В декабре 2020 года одного из крупнейших издателей подкастов Wondery приобрела Amazon — переговоры о возможной покупке вела в том числе и Apple.
- Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
- Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провёл опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.
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4 комментария
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Тут бесплатные лень слушать, а вы ещё и бабки за это хотите брать)
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Подкасты переоценены, но приятно, что другие компании создают косвенного конкурента Ютубу
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