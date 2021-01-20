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Евгения Евсеева

Американский Forbes запустит платформу платной рассылки для журналистов Статьи редакции

Для начала издание наймёт около 30 журналистов.

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Forbes запустит платформу, которая позволит журналистам создавать свои собственные платные рассылки, пишет Axios.

Forbes наймёт около 20-30 журналистов с большим количеством подписчиков, чтобы запустить платформу. Позже он планирует сделать сервис доступным для своей сети авторов из 2800 человек.

Авторы смогут разделить доход от подписки на рассылку пополам с Forbes, а также получить часть доходов от рекламы. Доля дохода от рекламы будет зависеть от просмотров и постоянных посетителей, рассказал директор по контенту Forbes Рэндалл Лейн.

Цены на рассылку Forbes подберёт в сотрудничестве с авторами. Запуск платформы поможет журналу увеличить доходы от цифровой подписки на издание.

Доход авторов будет включать гарантированный минимум полной заработной платы и льгот Forbes, а также журналисты получат юридическую поддержку, помощь в проверке фактов и редактировании текстов.

По словам Axios, платформа Forbes будет отличаться от сервиса Substack, где модерация текстов менее строгая, потому что авторам за контент платят читатели.

Forbes уже нанял для работы нескольких журналистов и планирует нанять ещё шесть человек в ближайшее время. Собственные авторы издания могут подать заявку для работы на платформе, но Forbes намеренно сосредоточился на известных журналистах с большим количеством подписчиков.

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#новость #forbes

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можно ещё голубиную почту запустить. очень модно. если что и еда тоже. 

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