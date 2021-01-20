Аудитория Netflix превысила 200 млн подписчиков по итогам 2020 года Статьи редакции
Стриминговому сервису помогли пандемия и миллионы долларов, вложенные в оригинальный контент.
По итогам 2020 года аудитория Netflix увеличилась на рекордные 37 млн человек и достигла 200 млн подписчиков, сообщила компания. После закрытия торгов акции Netflix выросли на 12%.
Компания заявила, что теперь может генерировать больше денежных средств, чем нужно, поэтому Netflix больше не видит необходимости в денежных займах.
Аудитория Netflix удвоилась с 2017 года, когда она достигла 100 млн подписчиков, пишет WSJ.
Согласно отчёту, выручка видеосервиса выросла на 24% год к году и достигла $24 млрд, а операционная прибыль на 76% — до $4,6 млрд. В 2019 году на сервис подписалось 28 млн человек.
Рост стриминговых сервисов привёл к конкуренции с Disney, WarnerMedia, Discovery и другим видеосервисам. Из-за этого Netflix вкладывался в оригинальный контент разных жанров для различных рынков.
По данным Bankr, в 2020 году Netflix потратил $17,3 млрд на собственный видеоконтент, в 2021 году, по прогнозам, расходы вырастут до $19 млрд.
По числу поисковых запросов Google в десятку самых популярных сериалов 2020 года вошли девять сериалов Netflix, а в первой десятке фильмов — две картины видеосервиса.
в России когда приживется?
Весной начал смотреть Netflix, он был лучше до прихода в РФ. Сейчас стали засирать ленту русскими фильмами и сериалами, а качество некоторых видео упало...
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