Стриминговому сервису помогли пандемия и миллионы долларов, вложенные в оригинальный контент.

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По итогам 2020 года аудитория Netflix увеличилась на рекордные 37 млн человек и достигла 200 млн подписчиков, сообщила компания. После закрытия торгов акции Netflix выросли на 12%.

Компания заявила, что теперь может генерировать больше денежных средств, чем нужно, поэтому Netflix больше не видит необходимости в денежных займах.

Аудитория Netflix удвоилась с 2017 года, когда она достигла 100 млн подписчиков, пишет WSJ.

Согласно отчёту, выручка видеосервиса выросла на 24% год к году и достигла $24 млрд, а операционная прибыль на 76% — до $4,6 млрд. В 2019 году на сервис подписалось 28 млн человек.

Рост стриминговых сервисов привёл к конкуренции с Disney, WarnerMedia, Discovery и другим видеосервисам. Из-за этого Netflix вкладывался в оригинальный контент разных жанров для различных рынков.

По данным Bankr, в 2020 году Netflix потратил $17,3 млрд на собственный видеоконтент, в 2021 году, по прогнозам, расходы вырастут до $19 млрд.