Раньше компания платила нескольким изданиям, а сейчас — всем.

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Материнская компания Google и французская ассоциация издателей подписали соглашения об авторских правах, согласно которым компания будет платить за контент СМИ, используемый в своих сервисах, пишет Reuters. Компания уже платит нескольким европейским изданиям, но это первое отраслевое соглашение.

Стоимость вознаграждения зависит от объема публикации, трафика и «вкладе в политическую и общую информацию», говорится в заявлении. Общая сумма выплат и другие детали не разглашаются.

Переговоры о заключении соглашения велись несколько месяцев, пишет издание. В ноябре 2020 года французское отделение компании договорилось с представителями газет Le Monde, Le Figaro и Liberation, еженедельных журналов L'Express, L'Obs и Courrier International. Новое соглашение распространяется на всю отрасль.

Уже несколько лет медиакомпании критиковали Google за использование контента и отказ выплачивать вознаграждения авторам, писало Bloomberg в июне 2020 года. Тогда же компания заявила, что договорилась платить Spiegel Group из Германии, Solstice Media из Австралии и Diarios Associados из Бразилии.

В 2014 году из-за требования платить издателям контента Google закрыла отделение News в Испании. В компании заявили, что сервисы вроде Google News привлекают трафик на сайты СМИ и таким образом помогают им зарабатывать.

Конкуренты Google уже платят СМИ за использование их материалов. В 2019 году Apple в США представила сервис для чтения статей разных журналов в приложении Apple News. Подписка на сервис стоит $9,99 в месяц, часть выручки Apple отдает издателям.

Тем не менее, некоторые крупные СМИ отказались сотрудничать с компанией: они жаловались, что Apple хочет забирать себе половину выручки от подписок, а оставшиеся 50% делить между издателями, не хочет делиться данными об аудитории и может «съесть» их платящую аудиторию за счёт более низкой цены подписки.