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Евгений Делюкин

Умер телеведущий и журналист Ларри Кинг Статьи редакции

Ему было 87 лет. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом.

Кинг в течение 25 лет вел шоу «Ларри Кинг в прямом эфире» на CNN. Он брал интервью у кандидатов в президенты, знаменитостей, спортсменов, кинозвезд и обычных людей.

В 2010 году он ушёл на пенсию, после того, как снял более 6 тысяч эпизодов шоу. Но уже в 2012 году вернулся с новым шоу Larry King Now. За свою карьеру он провёл более 50 тысяч интервью с известными людьми, стал лауреатом «Эмми» и других наград.

Larry King @kingsthings
https://t.co/x0Hl0X6vqU

#новость

1177 просмотров
17 17 комментариев
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17 комментариев
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Д Хб

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Минусуйте, если надо, но до и после циничного «она утонула» ничего не слышал про него.
А смерть всегда печальна.

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Alexey Ivanov

Д
–1

Она утонула и я не думаю, что Путин испытывал по этому какие-то радостные эмоции... Эта фраза ни о чем вообще....

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Leo Uvarov

Alexey
0

Судя по ухмылочке эмоции были вполне позитивные в этот момент

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Д Хб

Alexey
0

Я не хочу уходить в политику, но вы ничего не поняли про Курск.

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Alexey Ivanov

1

Так и не мог понять, что в нем уникального? Внешность запоминающаяся? Смотрел интервью несколько, ну интервью и интервью, только все наиграно очень..

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atomlib

Alexey
2

Ничего уникального. Просто стал популярен за счёт той элиты, у кого брал интервью.

И интервьюер из него невероятно слабый. К примеру, к интервью он не готовится, потому что хочет передавать точку зрения своего обывателя. Он иногда даже с трудом представляет, кто перед ним сидит.

В итоге он задаёт простейшие вопросы, которые нужно было выяснить до интервью, и любая беседа поверхностная. Он сидит и зачитывает с листочка заготовленные для него вопросы.

Иногда он вообще оторван от реальности. К примеру, вот здесь он заявляет, что пример роскоши — это частный самолёт. Дэнни Пуди, конечно, хорошо зарабатывает, но его общее состояние исчисляется всего парой миллионов. Поэтому для него хорошие носки — вполне нормальный предмет роскоши.

Полное интервью заставляет прислонить руку к лицу. Ларри Кинг спрашивает, что такое стриминг.

Так было и 40 лет назад, так и сейчас: Кинг отказывается готовиться к интервью и заявляет, что это его стиль. Интервью с Кингом напоминают общение дряхлого и оторванного от текущей жизни старика со своими внуками, которые его терпят только из-за родства. Куда приятнее слушать общение двух экспертов на протяжении двух часов.

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Bobo Momo

atomlib
1

Лол, там уже делирий какой-то 

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Alexey Ivanov

atomlib
0

не знал, что все так плохо. Это не шутка, что он не готовился к интервью и считал это своей фишкой???

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Bobo Momo

Alexey
0

Ну так известен был он в прошлом.

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Антон

Alexey
0

Старый дядька, как и Путин. Только Ларри более вменяемый и делал свою работу честно.

Ответить

Anderson Silva

0

Классный был мужик. Прожил долгую жизнь. R.I.P. 

Ответить

Roman Konstantinov

0

Он был крутой! Когда зарождалось тв в России, с него Листьев взял образ, и фирменный подтяжки.

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Тим Пазухин

0

легенда

Ответить

Юрий Иванов

0

Его знаменитое : "What happened with a submarine ?"

Ответить

Anton Reut

Юрий
0

Его,  и что? Что тебе показалось странным в или интервью?

Ответить

Bohdan Yakhvak

0

Умерла эпоха...

Ответить

Giant Schlong

0

Да... неплохо пожил чувак. Родился в Великую депрессию — значит, стартовал снизу, это хорошо. Юность пришлась на благословенные 50-е — лучшее время в истории Америки. Наиболее продуктивные годы — вторая половина XX века, опять же лучшее время, чтобы жить и работать в Америке. Прожил долгую жизнь и умер непосредственно перед большим пиздецом и закатом своей страны, смотреть на это ему не придётся.

Идеальные тайминги. Как у Кагановича. Даже завидно немного

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