Кинг в течение 25 лет вел шоу «Ларри Кинг в прямом эфире» на CNN. Он брал интервью у кандидатов в президенты, знаменитостей, спортсменов, кинозвезд и обычных людей.

В 2010 году он ушёл на пенсию, после того, как снял более 6 тысяч эпизодов шоу. Но уже в 2012 году вернулся с новым шоу Larry King Now. За свою карьеру он провёл более 50 тысяч интервью с известными людьми, стал лауреатом «Эмми» и других наград.