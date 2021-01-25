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Евгений Делюкин

Из чего состоит бизнес крупнейшего техноблогера и почему это похоже на Uber: интервью Маркеса Браунли для The Verge Статьи редакции

Главное из разговора создателя MKBHD — одного из самых влиятельных и успешных технологических YouTube-каналов.

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Маркес Браунли

Маркес Браунли основал MKBHD ещё подростком, в 2009 году, сняв видео о своём новом ноутбуке HP. С тех пор Браунли превратил страницу в один из крупнейших технологических видеоканалов с 13,5 млн подписчиков, собственным подкастом и растущей командой.

Но то, что для зрителя выглядит веселым и непринужденным роликом — результат тщательного планирования и инвестиций.

Браунли порассуждал о том, как он развивает YouTube-бизнес и зарабатывает на видео, какие показатели можно масштабировать на платформе и насколько опасно зависеть от YouTube как основной платформы для своего дела.

Как появился MKBHD

По словам Маркеса, он всегда увлекался техникой. Когда ему в подростковом возрасте пришлось купить HP Pavilion dv7t, он сначала посмотрел множество видеообзоров, прежде чем выбрать.

Купив ноутбук и попользовавшись им, он заметил множество вещей, о которых не говорили другие. Будущий блогер записал видео и рассказал о впечатлениях, чтобы помочь тем, кто хотел бы купить такое же устройство.

Первое видео Браунли, посвященное технике

«Видео показалось естественным форматом. Я никогда не был сильным писателем, так что начал с него», — считает блогер.

Маркес снимал всевозможные видео о ноутбуке, затем о приложениях, кулерах, аксессуарах для него. Постепенно личный YouTube-канал обозревателя превратился в технологический.

Тур по фабрике Tesla с Илоном Маском

В 2020 году Маркес с командой из пяти человек опубликовали более 120 видео. Они снимают ролики на студии площадью 650 м². Над видео трудятся декораторы, специалисты по моушн-графике, операторы и сам Маркес, который планирует расширить бизнес.

Команда набирает новых людей, например редакторов, а весной 2021 года появится видеоверсия еженедельного подкаста Waveform и два новых канала на YouTube, где «на камере будет несколько человек».

Последние пару лет Маркес берёт интервью у влиятельных ИТ-предпринимателей. Среди его собеседников Илон Маск, Билл Гейтс и Крейг Федериги

Как изменилась деятельность Маркеса с ростом канала

Видеоблогер считает, что «быть ютубером» — это «быть осьминогом с кучей рук», который делает сразу несколько работ. Ему в одиночку приходилось писать сценарий, снимать видео, быть в кадре, монтировать ролик, продвигать его и развивать партнерства на канале.

Раньше были только я и камера. У меня не было студии, команды, сотрудников. Я снимал видео буквально в свободное время после уроков в колледже. Мои расходы тогда — на еду, кроссовки и дополнительную экипировку. Никаких процессов не было.

Маркес Браунли

Сейчас же он хочет быть «осьминогом с отрубленными руками» и передать часть обязанностей команде.

Я смог найти талантливых людей, «отрезать руки», посвященные определенной части канала, с которой они правились бы лучше меня, будь то работа оператора, моушн-дизайнера, и поднять её на новый уровень.

Таким образом канал и весь проект выигрывают от того, что мне не приходится контролировать каждую часть.

Маркес Браунли

Найти подходящих людей оказалось сложно, так как они должны понимать технологический мир, разбираться в YouTube и отличать монтаж и подачу для YouTube от CNN и BBC, чтобы сохранять планку уровня HKBHD, отмечает Браунли. Если бы не пандемия, он бы занимался поиском новых членов команды на протяжении всего 2020 года.

С появлением команды Браунли стал больше заниматься управленческими делами. Ему пришлось изучить менеджмент: как стать лучшим начальником, лучшим менеджером и бухгалтером

Как устроен бизнес техноблогера на YouTube

Основной способ заработка на YouTube — реклама, которая делится на несколько типов:

  • Встроенные в YouTube-видео рекламные ролики через AdSense. Маркес не контролирует содержимое, но может контролировать количество. Через AdSense доступны баннеры, реклама перед видео, в середине ролика и так далее. По словам Браунли, «есть целая экосистема, в которой вы пытаетесь балансировать между тем, сколько рекламы разместить в видео».
  • Также есть интеграции внутри самого видео. Например, прероллы или построллы, где Маркес говорит «это видео спонсируется...». У видеоблогера есть контроль над тем, что рекламировать, а для рекламодателя это «лучший таргетинг, чтобы попытаться заговорить с аудиторией», считает Браунли.

[Интеграции] — это продукты, которые по нашему мнению действительно хороши и стоят того, чтобы рассказать о них. Самое забавное, что многие из продуктов или брендов настолько хороши, что я всё равно хотел бы ими поделиться [и без интеграций].

Что-то вроде Dbrand (бренд аксессуаров — vc.ru) — идеальный вариант, потому что нет конфликта интересов, когда спонсор — производитель устройства, которое мы и так обозреваем.

Очевидно, что интеграцией может быть какой-нибудь чехол для продукта, как в случае с Dbrand, и мы тесно сотрудничаем с компанией уже пару лет.

Маркес Браунли

Он отмечает, что при размещении рекламы или интеграций нужно учитывать тех, кто не подписан на YouTube Premium: им бы не понравились три рекламы подряд посреди видео.

Также стоит отказываться от плохих продуктов, даже если они могут принести много денег, так как нужно поддерживать высокий уровень, а не гнаться за краткосрочной прибылью.

Мы говорим «нет» 99% проектов, которые нам предлагают, а 1% оставшихся обдумываем очень тщательно, работаем со многими людьми, чтобы принять правильное решение и сделать проект успешным.

Он может превратиться в мерч, формат Retro Tech, интервью или любой другой формат на нашем канале.

Маркес Браунли
Retro Tech — серия видео для YouTube Originals
  • Есть и альтернативные способы заработать, например магазин с одеждой и аксессуарами в фирменном стиле блогера и подкаст, хотя у него свои особенности, говорит Браунли.

Главные же источники — AdSense и спонсируемые интеграции, признается Браунли. На AdSense приходится около 40% прибыли, на интеграции — 50%.

По словам Браунли, производство роликов «феноменально эффективно» по сравнению с затратами на них. Есть расходы на студию и зарплаты, но самыми большими тратами он считает налоги.

Новое оборудование для студии и съёмок он покупает, даже если оно не так нужно — но если поможет проекту стать лучше, а команде — лучше работать.

Мы не думаем о прибыли из расчёта на один проект, скорее я оцениваю ежемесячную выручку и расходы так: «Что, если мы месяц не будем делать спонсорские интеграции и получим деньги только с AdSense? Сколько у нас останется после того, как заплатим зарплаты, за студию и оборудование?»

Если мы сможем остаться на плаву — отлично, ещё лучше, если что-то из денег получится пустить в видео.

Маркес Браунли

Плохо ли рекламировать компании, на продукты которых делаешь обзор

Маркус заявляет, что никогда не делал проплаченных обзоров, хотя и заключал партнерства с компаниями, продукцию которых обозревал.

Самое близкое, что было — спонсированое видео ноутбука Lenovo, который я не обозревал, но ранее снимал обзор на смартфоны Motorola, которая принадлежала Lenovo.

Если я рекламирую какую-то технологию, я не буду делать на неё обзор. У меня есть друзья, которые могут делать рекламные обзоры и у которых весь канал спонсируется какой-то компанией, и они делают обзоры на всё, что выходит у неё. Пока аудитория знает это — всё в порядке. И каждый рисует свою линию на песке. Но я никогда не делал обзор и потом рекламировал то, что обозревал.

Маркес Браунли

Есть ли негативные коммерческие последствия в случае плохого обзора

Что касается негативных обзоров и отношений с потенциальными рекламодателями, Маркус отмечает: критика устройств внешне не влияла на отношения с их производителями.

Но это может не работать с YouTube-каналами другого размера, и существуют черные списки и программы доступа к продуктам, с которыми могут иметь дело его коллеги. Только по мере роста аудитории компании снимают давление с видеоблогера, считают Маркес и The Verge.

Я стараюсь быть как можно более честным. Иногда вы видите, что компании меняют отношения с издателями за негативный обзор или видео, которое им не понравилось.

Надеюсь, что в будущем этого не будет. Ситуация действительно странная, и с ней, к счастью, мне до сих пор не приходилось иметь дела.

Если Motorola выпустила плохой продукт, самое важное, что я должен сказать — то, насколько он плох, чтобы зрители могли принять решение о покупке и понимать, что я говорю правду.

Мы дали много негативных отзывов, а затем компания выпускает новый продукт и вдвое больше хочет, чтобы я оценил его со словами: «Смотрите, мы улучшили то, о чем ты говорил, ты определенно захочешь это увидеть».

Маркес Браунли

Каждый раз нужно давать общую картину, говорит Маркес. Даже если производитель исправил одну проблему в новом устройстве и не исправил всё остальное, не должно быть акцента на исправлении. Зрители должны знать, что с устройством всё ещё не так.

Считает ли Маркес обязанным YouTube, который приносит 90% денег

По словам Браунли, он находится в прекрасных отношениях с платформой, но несмотря на YouTube-популярность, активно старается диверсифицировать источники дохода.

Аудитория следит за MKBHD на разных платформах: Twitter, Instagram, TikTok, везде разные форматы и разные причины, почему нас смотрят. Если удалить один из этих каналов, персонаж или бренд MKBHD продолжил бы жить, но деньги и правда поступают лишь с одной из платформ.

За последние пару лет я много общался и работал напрямую с компаниями — не в роли консультанта, а почти что помогал с продуктами, запусками и другими интересными вещами. И они даже не в технологическом пространстве, просто то, что меня интересует и радует.

Мои отношения с YouTube прекрасны. Это турбулентная среда для многих каналов, но не для меня — техноблогера, который не делает ничего сумасшедшего и не говорит о заговорах.

Тематика надежна, это определенно роскошь (по отношению к другим темам на YouTube), но часть моих мыслей посвящена созданию нового, выходящего за рамки одной-двух платформ.

Маркес Браунли

Как изменилась суть канала

Технологический мир серьёзно вырос с тех пор, как появился MKBHD. И если раньше Браунли просто рассказывал об устройствах, сейчас его цели шире — не просто помочь с выбором устройства, но и помочь лучше понимать мир технологий, который, по его мнению, понять трудно.

Если оглянуться, я начинал с HP Pavilion dv7t, мои первые 100 с лишним видео были посвящены ПО и аксессуарам для этого ноутбука. Но потом вышел iPod, появился iPod Touch, и теперь я говорю о портативных устройствах. Что привело меня в мир смартфонов и аксессуаров для них.

Есть ещё планшеты и телевизоры. Я не говорил о большинстве этих устройств до последней пары лет, а теперь ещё есть электромобили и 5G, всё это довольно стабильно растёт, и есть множество историй, которые нужно рассказать, чтобы зритель их понял.

Частично моя новая цель — помочь людям лучше понять технологический мир, что и почему происходит и должно ли это их волновать. И, надеюсь, мои видео помогут немного легче жить в будущем.

Маркес Браунли

Чем YouTube похож на Uber

Процесс работы на YouTube он сравнивает с работой водителем Uber.

Я вижу YouTube как работу водителем в Uber. Если ты перестанешь водить для Uber неделю, ты на этой неделе ничего не заработаешь. И я думаю, что, расширив команду, я ставлю Uber на автопилот — не так много сажусь за руль, но машина продолжает ехать.

Маркес Браунли

Пока Браунли нравится снимать видео, и останавливаться он не собирается: планирует публиковать больше роликов на основном канале, а на новых, с помощью новых лиц, играть с идеями, которые могут не подходить под MKBHD.

#youtube #mkbhd #браунли #техноблогеры

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