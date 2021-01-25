Из чего состоит бизнес крупнейшего техноблогера и почему это похоже на Uber: интервью Маркеса Браунли для The Verge Статьи редакции
Главное из разговора создателя MKBHD — одного из самых влиятельных и успешных технологических YouTube-каналов.
Маркес Браунли основал MKBHD ещё подростком, в 2009 году, сняв видео о своём новом ноутбуке HP. С тех пор Браунли превратил страницу в один из крупнейших технологических видеоканалов с 13,5 млн подписчиков, собственным подкастом и растущей командой.
Но то, что для зрителя выглядит веселым и непринужденным роликом — результат тщательного планирования и инвестиций.
Браунли порассуждал о том, как он развивает YouTube-бизнес и зарабатывает на видео, какие показатели можно масштабировать на платформе и насколько опасно зависеть от YouTube как основной платформы для своего дела.
Как появился MKBHD
По словам Маркеса, он всегда увлекался техникой. Когда ему в подростковом возрасте пришлось купить HP Pavilion dv7t, он сначала посмотрел множество видеообзоров, прежде чем выбрать.
Купив ноутбук и попользовавшись им, он заметил множество вещей, о которых не говорили другие. Будущий блогер записал видео и рассказал о впечатлениях, чтобы помочь тем, кто хотел бы купить такое же устройство.
«Видео показалось естественным форматом. Я никогда не был сильным писателем, так что начал с него», — считает блогер.
Маркес снимал всевозможные видео о ноутбуке, затем о приложениях, кулерах, аксессуарах для него. Постепенно личный YouTube-канал обозревателя превратился в технологический.
В 2020 году Маркес с командой из пяти человек опубликовали более 120 видео. Они снимают ролики на студии площадью 650 м². Над видео трудятся декораторы, специалисты по моушн-графике, операторы и сам Маркес, который планирует расширить бизнес.
Команда набирает новых людей, например редакторов, а весной 2021 года появится видеоверсия еженедельного подкаста Waveform и два новых канала на YouTube, где «на камере будет несколько человек».
Как изменилась деятельность Маркеса с ростом канала
Видеоблогер считает, что «быть ютубером» — это «быть осьминогом с кучей рук», который делает сразу несколько работ. Ему в одиночку приходилось писать сценарий, снимать видео, быть в кадре, монтировать ролик, продвигать его и развивать партнерства на канале.
Сейчас же он хочет быть «осьминогом с отрубленными руками» и передать часть обязанностей команде.
Найти подходящих людей оказалось сложно, так как они должны понимать технологический мир, разбираться в YouTube и отличать монтаж и подачу для YouTube от CNN и BBC, чтобы сохранять планку уровня HKBHD, отмечает Браунли. Если бы не пандемия, он бы занимался поиском новых членов команды на протяжении всего 2020 года.
С появлением команды Браунли стал больше заниматься управленческими делами. Ему пришлось изучить менеджмент: как стать лучшим начальником, лучшим менеджером и бухгалтером
Как устроен бизнес техноблогера на YouTube
Основной способ заработка на YouTube — реклама, которая делится на несколько типов:
- Встроенные в YouTube-видео рекламные ролики через AdSense. Маркес не контролирует содержимое, но может контролировать количество. Через AdSense доступны баннеры, реклама перед видео, в середине ролика и так далее. По словам Браунли, «есть целая экосистема, в которой вы пытаетесь балансировать между тем, сколько рекламы разместить в видео».
- Также есть интеграции внутри самого видео. Например, прероллы или построллы, где Маркес говорит «это видео спонсируется...». У видеоблогера есть контроль над тем, что рекламировать, а для рекламодателя это «лучший таргетинг, чтобы попытаться заговорить с аудиторией», считает Браунли.
Он отмечает, что при размещении рекламы или интеграций нужно учитывать тех, кто не подписан на YouTube Premium: им бы не понравились три рекламы подряд посреди видео.
Также стоит отказываться от плохих продуктов, даже если они могут принести много денег, так как нужно поддерживать высокий уровень, а не гнаться за краткосрочной прибылью.
- Есть и альтернативные способы заработать, например магазин с одеждой и аксессуарами в фирменном стиле блогера и подкаст, хотя у него свои особенности, говорит Браунли.
Главные же источники — AdSense и спонсируемые интеграции, признается Браунли. На AdSense приходится около 40% прибыли, на интеграции — 50%.
По словам Браунли, производство роликов «феноменально эффективно» по сравнению с затратами на них. Есть расходы на студию и зарплаты, но самыми большими тратами он считает налоги.
Новое оборудование для студии и съёмок он покупает, даже если оно не так нужно — но если поможет проекту стать лучше, а команде — лучше работать.
Плохо ли рекламировать компании, на продукты которых делаешь обзор
Маркус заявляет, что никогда не делал проплаченных обзоров, хотя и заключал партнерства с компаниями, продукцию которых обозревал.
Есть ли негативные коммерческие последствия в случае плохого обзора
Что касается негативных обзоров и отношений с потенциальными рекламодателями, Маркус отмечает: критика устройств внешне не влияла на отношения с их производителями.
Но это может не работать с YouTube-каналами другого размера, и существуют черные списки и программы доступа к продуктам, с которыми могут иметь дело его коллеги. Только по мере роста аудитории компании снимают давление с видеоблогера, считают Маркес и The Verge.
Каждый раз нужно давать общую картину, говорит Маркес. Даже если производитель исправил одну проблему в новом устройстве и не исправил всё остальное, не должно быть акцента на исправлении. Зрители должны знать, что с устройством всё ещё не так.
Считает ли Маркес обязанным YouTube, который приносит 90% денег
По словам Браунли, он находится в прекрасных отношениях с платформой, но несмотря на YouTube-популярность, активно старается диверсифицировать источники дохода.
Как изменилась суть канала
Технологический мир серьёзно вырос с тех пор, как появился MKBHD. И если раньше Браунли просто рассказывал об устройствах, сейчас его цели шире — не просто помочь с выбором устройства, но и помочь лучше понимать мир технологий, который, по его мнению, понять трудно.
Чем YouTube похож на Uber
Процесс работы на YouTube он сравнивает с работой водителем Uber.
Пока Браунли нравится снимать видео, и останавливаться он не собирается: планирует публиковать больше роликов на основном канале, а на новых, с помощью новых лиц, играть с идеями, которые могут не подходить под MKBHD.
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