Нынешние руководители Okko и «Okko Спорт» покинут компанию.

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Генеральным директором Okko стал Максим Евдокимов, который с декабря 2020 года занимал пост директора по продукту видеосервиса, сообщили vc.ru в компании.

До прихода в Okko Евдокимов занимал позицию вице-президента и руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц «Сбербанка» и возглавлял команду, которая разрабатывала «СберПрайм». Перед этим был вице-президентом и руководителем направления мобильных сервисов «Тинькофф».

Руководителем «Okko Спорт» стал Олег Манжа — директор по маркетингу этого направления. До прихода в компанию в 2020 году, он на протяжении 14 лет был генеральным директором агентства Sportima.

Нынешняя руководительница Okko Яна Бардинцева, работавшая в онлайн-кинотеатре с 2018 года, покинула компанию. Оттуда также ушел глава «Okko Спорт» Михаил Гершкович.

Это первые кадровые перемены в видеосервисе после покупки «Сбером» Rambler Group, материнской компании Okko, в октябре 2020 года. «Сбер» заявил, что сосредоточится на росте рыночной доли Okko, чтобы сделать онлайн-кинотеатр крупнейшим в России.

Источники Forbes в ноябре сообщили, что «Сбер» купил Rambler Group только ради Okko. По их словам, онлайн-кинотеатр — единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», но Александр Мамут не хотел продавать его отдельно, писало издание.