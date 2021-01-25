«Сбер» сменил руководителей Okko: компанию возглавил бывший вице-президент банка Максим Евдокимов Статьи редакции
Нынешние руководители Okko и «Okko Спорт» покинут компанию.
Генеральным директором Okko стал Максим Евдокимов, который с декабря 2020 года занимал пост директора по продукту видеосервиса, сообщили vc.ru в компании.
До прихода в Okko Евдокимов занимал позицию вице-президента и руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц «Сбербанка» и возглавлял команду, которая разрабатывала «СберПрайм». Перед этим был вице-президентом и руководителем направления мобильных сервисов «Тинькофф».
Руководителем «Okko Спорт» стал Олег Манжа — директор по маркетингу этого направления. До прихода в компанию в 2020 году, он на протяжении 14 лет был генеральным директором агентства Sportima.
Нынешняя руководительница Okko Яна Бардинцева, работавшая в онлайн-кинотеатре с 2018 года, покинула компанию. Оттуда также ушел глава «Okko Спорт» Михаил Гершкович.
Это первые кадровые перемены в видеосервисе после покупки «Сбером» Rambler Group, материнской компании Okko, в октябре 2020 года. «Сбер» заявил, что сосредоточится на росте рыночной доли Okko, чтобы сделать онлайн-кинотеатр крупнейшим в России.
Источники Forbes в ноябре сообщили, что «Сбер» купил Rambler Group только ради Okko. По их словам, онлайн-кинотеатр — единственный сервис в группе, который можно «хорошо монетизировать», но Александр Мамут не хотел продавать его отдельно, писало издание.
В декабре 2020 года «Сбер» сменил гендиректора Rambler Group: на эту должность назначили Татьяну Доброхвалову, старшего вице-президента «Сбера», руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений.
Любой продукт, где фигурирует СБЕР, с прошлого года мгновенно вызывает негативные эмоции на подсознательном уровне. Okko Саурона из этой же серии.
А Okko кстати в плане контента лучше чем Кинопоиск и ivi
В плане контента может и лучше, но нет нормальной каталогизации, фильтров для выбора - то что есть в любом пиратском сервисе и даже на минимальном уровне в ivi.
По их словам это сервис который можно монетизировать
Ну да, куда уж больше то
Крупнейший в России банк хочет создать крупнейший в России онлайн-кинотеатр, не понимая, что он нахер никому не нужен даже с бесплатной премиум-подпиской.
Не очень понятна категоричность утверждения, через спорт они могут очень неплохо шагнуть.
1. Зачем и кому нужен окко, когда есть Нетфликс и Кинопоиск (хотя и он далеко не фонтан).
Зато мамут избавился от мертвого рамблера
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Аххах. То есть все остальное - «полезный довесок»? А ещё говорят, что не «слон в посудной лавке»
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