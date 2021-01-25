Компания пострадала из-за ограничений, связанных с пандемией, и отмены эксклюзивных премьер.

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, пишет WSJ. Компания надеется решить проблемы, вызванные пандемией Covid-19, не прибегая к банкротству.

В декабре компания предупредила инвесторов, что к середине января 2021 года её может ждать банкротство. Среди причин в AMC назвали пандемию и решение Warner Bros. выпускать все фильмы 2021 года одновременно в HBO Max и традиционном прокате.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, компании пришлось временно закрыть большинство из более чем 1000 кинотеатров по всему миру, пишет издание. Вдобавок, крупные голливудские студии либо отложили выпуск фильмов, либо выпустили их напрямую для стриминговых сервисов во время пандемии, в результате чего в кинотеатрах осталось мало уникального контента.

Компания также заявила, что продолжит переговоры с арендодателями помещений кинотеатров по поводу снижения арендных платежей, отмечает WSJ.