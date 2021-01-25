Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн, чтобы не стать банкротом Статьи редакции
Компания пострадала из-за ограничений, связанных с пандемией, и отмены эксклюзивных премьер.
Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, пишет WSJ. Компания надеется решить проблемы, вызванные пандемией Covid-19, не прибегая к банкротству.
В декабре компания предупредила инвесторов, что к середине января 2021 года её может ждать банкротство. Среди причин в AMC назвали пандемию и решение Warner Bros. выпускать все фильмы 2021 года одновременно в HBO Max и традиционном прокате.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, компании пришлось временно закрыть большинство из более чем 1000 кинотеатров по всему миру, пишет издание. Вдобавок, крупные голливудские студии либо отложили выпуск фильмов, либо выпустили их напрямую для стриминговых сервисов во время пандемии, в результате чего в кинотеатрах осталось мало уникального контента.
Компания также заявила, что продолжит переговоры с арендодателями помещений кинотеатров по поводу снижения арендных платежей, отмечает WSJ.
Как только фильмы начнут выходить в онлайн одновременно с прокатом в кинотеатрах, я перестану в них ходить. Надоело терпеть шуршащих, пердящих и разоваривающих идиотов. Я лучше куплю домой полноценный кинопроектор от Cristie и забуду об этих мудаках.
хз пососаться в кино с девушкой всегда приветствуется
и забуду об этих мудаках.
Не надо о них забывать!
Ибо, благодаря им и их попкорну у кинотеатров есть деньги на фильмы, а у студий - на производство фильмов.
В онлайн сейчас цены сопостовимы с ценами билетов, дистрибуция рекламы легче и дешевле, чем афиши и бумажные постеры / конструкции. Поэтому денег как раз студиям хватит и дальше. А вот кинотеатры должны просто концепцию поменять и уже давно должны были. Не было ценности и до пандемии в них ходить, а с выходом релизов онлайн - вообще смысла набиваться в комнатушку с + 100 непонятными людьми - история для очень избранных ))
кинотеатры должны просто концепцию поменять и уже давно должны были
Пусть они сами решат, ОК?
смысла набиваться в комнатушку с + 100 непонятными людьми
100?!!!
Если есть 100 непонятных (а математическая статистика начинается с 31), то у меня для Вас плохие новости...(((
Во всяком случае, эти 100+ вносят в бюджет студий свою не малую часть.
За вас.
И за меня, кстати.
Вы походу не знакомы с современными трендами потребления контента и его оплатой в цифровом варианте. А так да - конечно они сами решают, я могу лишь проголосовать рублем, как говорится.
Кстати, вы случаем не представитель кинопроката в офлайне? )) Уж очень сильно вы похожы на классического бизнесера в рашке, с выражениями "заткнись клиент, я лучше знаю что тебе и всем остальным нужно" ))))
вот в Диснее идиоты сидят, тебя не слушают все крупные релизы все равно в потоке не хотят выпускать.
А в чём уникальная ценность просмотра именно во время премьерных показов?
Эх, уходит прекрасная эпоха. Наверное, имеет смысл сделать какую-нибудь сеть камерных кинотеатров на 15-20 человек с хорошим звуком и качественной картинкой и удобными сиденьями или пуфами. С дорогими билетами, но и элитной атмосферой, чтобы люди приходили за искусством, как в музей или на выставку.
В РФ уже более 20 лет подобное существует
В большинстве сетей есть в т.ч. и такие залы, и даже с почти лежанками.
Находили по 100 млн то тут, то там, сильно не хотели банкротить. Закупился по 2.
Хм, инвестировать в компанию, которая сама признала возможность скорого банкротства?... так себе идея, при условии что короне ни конца ни края не видно
Возможно люди дающие 1 млрд $ знают что-то касательно банкротства и "конца и края". Их же CEO говорит, что о банкротстве речь больше не идет
короне ни конца ни края не видно
Призываю в тред экспертов по заговорам! Когда конец-то?
Блоги компаний
Показать еще
www.facebook.com