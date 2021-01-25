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Вадим Скворцов

Исследование: на подкастах мало кто зарабатывает и их нельзя «завирусить», как ролики в TikTok Статьи редакции

Конспект материала Axios о проблемах рекламного рынка подкастов — он самый быстрорастущий, но всё ещё самый маленький среди других медиа.

4 4 комментария
303 просмотров

Почти каждая крупная медиакомпания вкладывается в запуск новых подкастов. Но большинство из них не приносят денег — по крайней мере пока. Как и в случае с другими новыми технологиями, потребительский спрос растёт быстрее, чем выручка.

Прогноз роста доходов от рекламы в США в различных сферах с 2015 по 2024 год. Подкасты — самая быстрорастущая сфера, но самая маленькая по объёму средств Axios

Издание Axios выделило основные проблемы рынка:

Деньги и прослушивания — только у крупных игроков. 1% из всех авторов получает 99% загрузок и наибольшую прибыль на рынке.

Например, отдел подкастов принёс New York Times в 2019 году почти $30 млн выручки. Бизнес-направление подкастов Vox Media тоже получает десятки миллионов долларов. А Spotify тратит стони миллионов на сделки с авторами — компания заплатила $100 млн Джо Рогану за многолетний контракт.

Количество загрузок подкастов за январь 2019 года. Тогда медианный подкаст по рынку набирал 124 загрузки  Axios

Подкаст нельзя завирусить, как ролик в TikTok. Авторам труднее распространять свои выпуски, чем видео, так как для этого нет популярной платформы вроде YouTube, Instagram или TikTok.

«Очень редко кто-то попдает в 1% топовых подкастов, поэтому большинство ориентируется на медленный постепенный рост», — отметил автор Buzzsprout Маршалл Браун. Популярность подкаста зависит от качества материала и количества средств, вложенных в маркетинг.

Нет понятных рекламных инструментов из-за хаоса с сервисами. Авторы размещают выпуски на множестве различных платформ. Также компании инвестируют в создание собственных сервисов для подкастов, к примеру Spotify, iHeartMedia, Apple, SiriusXM.

Spotify сделала технологичную интеграцию рекламы в подкаст: сервис добавляет промо в режиме реального времени на основе данных о местоположении пользователя, типе устройства, возрасте и других данных. В то же время другие платформы используют более традиционный подход — автоматически вставляют радиообъявления в выпуски.

«Рынок поделится надвое: между нашим подходом к стриминговой рекламе и тем, что я вижу в остальной отрасли — объявления в стиле радио или ТВ», — добавил Джей Ричман из Spotify.

Владелец подкаста Podcorn Агнес Козера отмечает, что пока что крупные авторы получают основной доход с обычной рекламы и зависят от количества прослушиваний. Но есть потенциал для брендов, которые будут подбирать шоу персонализированно и получать трафик за счёт качественных выпусков.

Хотя рынок подкастов самый быстрорастущий, он всё ещё крошечный. По данным Edison Research, отрасль приносит менее $1 млрд выручки от рекламы. При этом подкасты ежемесячно слушают более 90 млн человек.

Для большинства авторов и крупных медиа подкасты — шанс найти новую нишу. Но ещё предстоит решить, как окупить инвестиции в неё.

Axios

Что будет с рекламным рынком подкастов

Как Google и Facebook укрепили рынок цифровой рекламы, объединив множество ИТ-компаний в единую цепочку, так же трансформируется и рынок аудио.

К примеру, Spotify, SiriusXM, iHeartMedia, Amazon и другие стремятся расширить рынок рекламы подкастов за счёт объединения своих услуг вроде рекламы, распространения и хостинга. Spotify потратила на покупку небольших компаний, занимающихся подкастами, сотни миллионов, чтобы помочь создать единую экосистему подкастов.

#подкасты #spotify

4 4 комментария
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4 комментария
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Alexandra Mak

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Ну раз такое дело. Накидайте, пожалуйста, интересных подкастов? То мне кажется у меня уже все подкасты мира закончились ;)

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Фёдор Ильяхов

Alexandra
0

Тут еще от сферы интересов зависит) я когда-то собирал интересные подкасты по IT-тематике, если интересно: 
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/айтиборода/id1449804780
Раздел TED Talks о технологиях – собрание выступлений известных личностей – от изобретателей до обычных активистов в IT-сфере (https://www.ted.com/topics/technology)
https://t.me/kauriot
https://radio-t.com/
https://devzen.ru/
https://blog.golodnyj.ru/
https://it-trend.podster.fm/
https://razborpoletov.com/

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Dmitry Ilyin

0

Яндекс свой аудисервис "Музыка" орекламил ведь уже аудиорекламой. 
Недалёк тот день, когда эту технологию к Я.Директу подключат. Вот тогда и пойдёт монетизация как по маслу!

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Маркетолог

0

А есть статистика вообще, кто эти подкасты то слушает? И при каких обстоятельствах? (в машине?)

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