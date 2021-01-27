В отличие от конкурентов, компания не только никого не уволила, но и наняла 200 сотрудников.

Сооснователь делового онлайн-издания Business Insider Генри Блоджет убедил владельца, немецкую медиакомпанию Axel Springer, не предпринимать никаких мер во время пандемии и просто подождать. Это сработало: материнская компания издания Insider увеличила выручку на 30% в 2020 году, пишет WSJ.

Источник WSJ добавил, что выручка Insider составила более $150 млн. Компания увеличила выручку за счет растущего сегмента подписки, а также автоматизированной рекламы. Количество подписчиков издания удвоилось и достигло 100 тысяч, они платят по $12,95 в месяц, сообщили источники.

Insider, в отличие от многих компаний, никого не уволила, а, наоборот, наняла 200 сотрудников в 2020 году. Теперь в новостном отделе компании 500 человек, 130 из которых пришли в год пандемии. Конкурирующий BuzzFeed, например, уволил не менее 50 человек, Atlantic Media — более 70 сотрудников, Vox Media — 72, а Vice Media — более 150, отмечает издание.

Генри Блоджет и Кевин Райан основали Business Insider в 2007 году. В 2015 году контроль в компании купила Axel Springer за $343 млн — весь BI оценивался в $390 млн. В то время Business Insider приносил около $50 млн выручки в год, рассказал WSJ источник, знакомый с вопросом.

Сейчас в Axel Springer заявляют, что проекты Insider занимают центральное место в планах компании на международном рынке. У Insider несколько сайтов, которые пишут как про бизнес и рынки, так и про политику и культуру. По данным аналитической компании Comscore, в течение 2020 года трафик на всех сайтах составлял в среднем 114 млн уникальных посетителей из США в месяц, пишет WSJ.