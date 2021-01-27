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Рая Хачатрян

Владелец Business Insider решил «просто переждать» пандемию — и увеличил выручку на 30% за год Статьи редакции

В отличие от конкурентов, компания не только никого не уволила, но и наняла 200 сотрудников.

Сооснователь делового онлайн-издания Business Insider Генри Блоджет убедил владельца, немецкую медиакомпанию Axel Springer, не предпринимать никаких мер во время пандемии и просто подождать. Это сработало: материнская компания издания Insider увеличила выручку на 30% в 2020 году, пишет WSJ.

Источник WSJ добавил, что выручка Insider составила более $150 млн. Компания увеличила выручку за счет растущего сегмента подписки, а также автоматизированной рекламы. Количество подписчиков издания удвоилось и достигло 100 тысяч, они платят по $12,95 в месяц, сообщили источники.

Insider, в отличие от многих компаний, никого не уволила, а, наоборот, наняла 200 сотрудников в 2020 году. Теперь в новостном отделе компании 500 человек, 130 из которых пришли в год пандемии. Конкурирующий BuzzFeed, например, уволил не менее 50 человек, Atlantic Media — более 70 сотрудников, Vox Media — 72, а Vice Media — более 150, отмечает издание.

Генри Блоджет и Кевин Райан основали Business Insider в 2007 году. В 2015 году контроль в компании купила Axel Springer за $343 млн — весь BI оценивался в $390 млн. В то время Business Insider приносил около $50 млн выручки в год, рассказал WSJ источник, знакомый с вопросом.

Сейчас в Axel Springer заявляют, что проекты Insider занимают центральное место в планах компании на международном рынке. У Insider несколько сайтов, которые пишут как про бизнес и рынки, так и про политику и культуру. По данным аналитической компании Comscore, в течение 2020 года трафик на всех сайтах составлял в среднем 114 млн уникальных посетителей из США в месяц, пишет WSJ.

#новость #businessinsider

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Вася Пражкин

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 не предпринимать никаких мер во время пандемии и просто подождать

Кстати, в статью было бы неплохо добавить фото Генри Блоджет:

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Sergey Ontime

5

А как на них вообще пандемия могла влиять? Мы тут меньше Виси читать тоже не стали.

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Роман

Sergey
1

Меньше рекламы

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Законный самолет

Роман
0

А причём здесь реклама, если они, судя по статье, живут за paywall?

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Роман

Законный
0

Я так понимаю, там часть выручки за счет подписчиков, а часть за счет рекламы. Они просели в рекламе, но смогли при этом нарастить базу платных подписчиков.

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Alexey Nazaroff

2

"А при коммунизме всё будет заебись. Он наступит скоро — надо только подождать"

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Rus Zay

0

Было бы неплохо привести данные по выручке конкурентов.

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Григорий Иоффе

0

А теперь пусть кажут доходы и расходы 

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Михаил Б

0

Когда есть время на раскачку

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alex twit

0

Страус решил переждать и засунул башку в песок (дада, я знаю, что это хуета)

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