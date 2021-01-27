За полгода выручка онлайн-кинотеатра выросла на 362,9%, подсчитали в TelecomDaily.

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Компания «Мегалабс» («дочка» «Мегафона») увеличила долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» с 33,8% до 50%, следует из данных «Контур.Фокуса». Это юрлицо управляет видеосервисом Start.

В результате сделки доли основателей продюсерской компании Yellow, Black & White (YBW) Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского уменьшились до 11,9%. Ещё 2,5% осталось у гендиректора «Диджитал медиа холдинг» Юлии Миндубаевой.

Сумму сделки стороны не раскрывают, пишет «Коммерсантъ». В «Мегафоне» заявили изданию, что планов дальше увеличивать долю в сервисе у оператора нет. Start остаётся отдельным бизнесом и сохранит свою бизнес-модель.

«Мегафон» купил 33,8% в Start в конце 2020 года. По словам Миндубаевой, покупка оператором доли в видеосервисе изначально предполагала возможность её увеличения до 50% в течение двух лет.

По оценке TelecomDaily, за 50% «Мегафон» мог отдать 2,-2,2 млрд рублей, пишет «Ъ». Источник РБК на рынке онлайн-кинотеатров оценивал весь сервис в 6-8 млрд рублей.

Студия Start запустила более 30 оригинальных проектов, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить» и другие. Сервис успешно продаёт их другим площадкам: например, в январе 2019 года Neflix купил сериал «Лучше, чем люди», по словам источника, за $1 млн.