Под руководством Ольги Паскиной компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.

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Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина оставит должность, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов. Паскина уйдет из компании, заявил близкий к НМГ источник.

Причины ее ухода источники не сообщили. По их словам, Паскину заменит человек «не из индустрии», который начнет работать в феврале.

Обновлено в 14:28. В НМГ В НМГ подтвердили vc.ru уход Паскиной. Новым гендиректором НМГ станет бывший первый заместитель главы «Газпром-медиа» Светлана Баланова.

Паскина уходит из компании на фоне кадровых перестановок в «дочках» НМГ, отмечают «Ведомости». В декабре 2020 года из видеосервиса More.tv ушел его глава Денис Горшков, Алексей Янчишин лишился должности гендиректора в производителе кино и сериалов «НМГ Студия».

Гендиректором НМГ Паскина стала в 2016 году. До этого она была вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения компании.

Как говорят источники «Ведомостей», ее главной целью в компании было создать стратегию и расширить бизнес: за пять лет ее работы выручка компании увеличилась в пять раз — с 14,4 млрд в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020 году, следует из собственных данных компании. Количество активов выросло с четырех до 39.