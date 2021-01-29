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Рая Хачатрян

Гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина покинет должность Статьи редакции

Под руководством Ольги Паскиной компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.

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Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина оставит должность, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов. Паскина уйдет из компании, заявил близкий к НМГ источник.

Причины ее ухода источники не сообщили. По их словам, Паскину заменит человек «не из индустрии», который начнет работать в феврале.

Обновлено в 14:28. В НМГ подтвердили vc.ru уход Паскиной. Новым гендиректором НМГ станет бывший первый заместитель главы «Газпром-медиа» Светлана Баланова.

Паскина уходит из компании на фоне кадровых перестановок в «дочках» НМГ, отмечают «Ведомости». В декабре 2020 года из видеосервиса More.tv ушел его глава Денис Горшков, Алексей Янчишин лишился должности гендиректора в производителе кино и сериалов «НМГ Студия».

Гендиректором НМГ Паскина стала в 2016 году. До этого она была вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения компании.

Как говорят источники «Ведомостей», ее главной целью в компании было создать стратегию и расширить бизнес: за пять лет ее работы выручка компании увеличилась в пять раз — с 14,4 млрд в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020 году, следует из собственных данных компании. Количество активов выросло с четырех до 39.

НМГ — крупнейший частный медиахолдинг России. Группа управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media. В 2020 году НМГ стала российским партнером Netflix.

#новость #нмг

13 13 комментариев
8
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Дюша Метёлкин

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Знойная женщина.

(простите цисгендерную патриархальную мразь)

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Riddick

7

Ну такое, сложно оценить насколько реален вклад этой многоуважаемой мадам. Ведь уже давно известны собственники НМГ - Ковальчуки (считай "Путин и Ко"). А Netflix фактически вынудили сотрудничать с ними, тем что прачечная - хуячечная в 2017 году приняла закон о том что "любой аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должен учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России."

Ах да и там же председатель совета директоров, леди с титулом "Самой удачно, раздвинувшей ноги женщины в мире" - Кабаева. Не удивлюсь, если госпожа Кривоногих, вскоре откроет в себе огромные таланты в медиа бизнесе...

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Saalo Sambuuca

Riddick
3

да, в этом контексте "крупнейший частный медиахолдинг" режет глаз

Ответить

Riddick

Saalo
1

В статье не указанно , но героиня еще и состоит в «в государственной комиссии по развитию телерадиовещания в России» и совете фонда кино. 

Так что вместе с НМГ коричневое «ко-ко комбо» на лицо...

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Sasha Step

5

Очень надеюсь что Ольга Александровна возглавит Российский Netflix. Тогда нас могут ждать чудеса. Удивительный человек, одна из немного высококлассных спецов в России

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Denis Kiselev

Sasha
5

Забавная опечатка.

«Одна из НЕМНОГО высококлассных спецов»

Ответить

Sasha Step

Denis
4

Извиняюсь, русский не родной для меня

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Александр Кучеряев

4

Забавно говорить о росте с 2016 по 2020 когда впринципе видео контент набирал пик популярности, почему нет интервала 20-21? Самый релевантный показатель, как кампания проявила себя в кризис, спрятала лапки и сидела на удалёнке или завоёвывала новые рынки?

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Murat Oshroev

Александр
0

Ну, какие ещё рынки? Ну, камон

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Александр Кучеряев

Murat
2

Ну имелось ввиду новые рынки внутри страны, расширение жанров передач, формата или работа на новую аудиторию. Вот такие.

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Roman Moskovskiy

4

У них уже есть председатель не из индустрии

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Nickolai Vasiliev

0

Интересная оговорочка у гугла )))
https://lenta.ru/news/2016/03/21/paskina/

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BblCMOPK HACMOPKA

0

Выросла выручка в 5 раз. Это считали с поглощенными компаниями? Очень удобно. Я возьму чужие деньги, куплю ютуп, и увеличу свою выручку в 100500 раз за 3 секунды

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