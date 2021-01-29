Гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина покинет должность Статьи редакции
Под руководством Ольги Паскиной компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.
Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина оставит должность, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании и двух топ-менеджеров других медиахолдингов. Паскина уйдет из компании, заявил близкий к НМГ источник.
Причины ее ухода источники не сообщили. По их словам, Паскину заменит человек «не из индустрии», который начнет работать в феврале.
Паскина уходит из компании на фоне кадровых перестановок в «дочках» НМГ, отмечают «Ведомости». В декабре 2020 года из видеосервиса More.tv ушел его глава Денис Горшков, Алексей Янчишин лишился должности гендиректора в производителе кино и сериалов «НМГ Студия».
Гендиректором НМГ Паскина стала в 2016 году. До этого она была вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения компании.
Как говорят источники «Ведомостей», ее главной целью в компании было создать стратегию и расширить бизнес: за пять лет ее работы выручка компании увеличилась в пять раз — с 14,4 млрд в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020 году, следует из собственных данных компании. Количество активов выросло с четырех до 39.
НМГ — крупнейший частный медиахолдинг России. Группа управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media. В 2020 году НМГ стала российским партнером Netflix.
Ну такое, сложно оценить насколько реален вклад этой многоуважаемой мадам. Ведь уже давно известны собственники НМГ - Ковальчуки (считай "Путин и Ко"). А Netflix фактически вынудили сотрудничать с ними, тем что прачечная - хуячечная в 2017 году приняла закон о том что "любой аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должен учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России."
Ах да и там же председатель совета директоров, леди с титулом "Самой удачно, раздвинувшей ноги женщины в мире" - Кабаева. Не удивлюсь, если госпожа Кривоногих, вскоре откроет в себе огромные таланты в медиа бизнесе...
да, в этом контексте "крупнейший частный медиахолдинг" режет глаз
Очень надеюсь что Ольга Александровна возглавит Российский Netflix. Тогда нас могут ждать чудеса. Удивительный человек, одна из немного высококлассных спецов в России
Забавная опечатка.
«Одна из НЕМНОГО высококлассных спецов»
Забавно говорить о росте с 2016 по 2020 когда впринципе видео контент набирал пик популярности, почему нет интервала 20-21? Самый релевантный показатель, как кампания проявила себя в кризис, спрятала лапки и сидела на удалёнке или завоёвывала новые рынки?
Ну, какие ещё рынки? Ну, камон
Ну имелось ввиду новые рынки внутри страны, расширение жанров передач, формата или работа на новую аудиторию. Вот такие.
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Интересная оговорочка у гугла )))
https://lenta.ru/news/2016/03/21/paskina/
Выросла выручка в 5 раз. Это считали с поглощенными компаниями? Очень удобно. Я возьму чужие деньги, куплю ютуп, и увеличу свою выручку в 100500 раз за 3 секунды
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