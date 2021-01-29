«Ведомости»: гендиректор «Национальной медиа группы» покинет должность — её заменит человек «не из индустрии» Статьи редакции
Под её руководством компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.
Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина оставит должность, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупной медиакомпании, двух топ-менеджеров других медиахолдингов и источник, близкий к НМГ.
Причины ее ухода источники не сообщили. По их словам, Паскину заменит человек «не из индустрии», который начнет работать в феврале.
Паскина уходит из компании на фоне кадровые перестановки в «дочках» НМГ, отмечают «Ведомости». В декабре 2020 года из видеосервиса More.tv ушел его глава Денис Горшков, Алексей Янчишин лишился должности гендиректора в «НМГ Студия», производителе кино и сериалов.
Гендиректором НМГ Паскина стала в 2016 году. До этого она была вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения этой компании.
Как говорят источники «Ведомостей», ее главной целью в компании было создать стратегию и увеличить бизнес: за пять лет ее работы выручка компании увеличилась в пять раз — с 14,4 млрд в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020 году, следует из собственных данных компании. Количество активов выросло с четырех до 39.
НМГ — крупнейший частных медиахолдинг России. Группа управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media. В 2020 году НМГ стала российским партнером Netflix.
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