Мамут должен банку из-за кинобизнеса, но намерен менять условия соглашения в суде.

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Структуры Александра Мамута требуют от банка непрофильных активов «Траст», которому предприниматель должен более 23,5 млрд рублей, увеличить срок кредита с 2022 года до 2027 года, снизить процентную ставку с 7,5% до 1% и отменить начисления 0,05% в день от суммы просроченного долга в период пандемии, пишет Forbes со ссылкой на исковые заявления.

В середине января структуры Мамута подали четыре иска к банку — один от фонда A&NN и три от киносети «Синема парк». 19 млрд рублей от общей суммы долга приходится на кинобизнес, отмечает Forbes. Мамут получил кредит в банке «Открытие» в 2017 году за несколько месяцев до его санации — теперь обслуживанием кредита занимается «Траст».

Банк не принимает условия бизнесмена. В «Трасте» заявили Forbes, что Мамут «исходит из принципа: плачу, когда хочу, сколько хочу, если могу — не плачу». Банк назвал его «неэффективным бизнесменом, у которого не получается управлять собственными компаниями».

Мамут перестал обслуживать долг в марте 2020 года, говорилось в официальном сообщении банка. Гендиректор «Синема парк» Алексей Васянин в разговоре с VTimes рассказал, что компания обслуживала долги с начала 2020 года, пока не приостановила деятельность.

Компания настаивает на реструктуризации с апреля 2019 года. Банк тогда одобрил условия Мамута, но структуры бизнесмена решили поменять их из-за трудностей, связанных с пандемией, сказал РБК источник в A&NN.

Банк предлагал Мамуту погасить просрочку по кредиту на 0,5 млрд рублей и начать переговоры о новой реструктуризации, но договориться им не удалось. После этого 19 января «Траст» подал иск к бизнесмену на 1 млрд рублей и списал 450 млн рублей выручки со счетов объединённой сети.

Изначально Мамут брал кредит в 2017 году на 10 лет, затем его срок сократили до 2023 года, заявил источник «Ведомостей», знакомый с условиями договоров. По его словам, другим заемщикам «Траст» пошел на уступки: продлил договор и обеспечил нулевую ставку.

Проблемы киносети

В «Трасте» заявили, что не хотят банкротить кинобизнес, поскольку «осознают его социальную значимость», но проблемы компании начались задолго до пандемии.

По информации Forbes, в 2017 году Мамут покупал киносети для основателя «Открытия» Вадима Беляева, который не смог их выкупить из-за санации банка. Тогда бизнесмен решил лично участвовать в менеджменте компаний и рассчитывал перенаправлять прибыль от кино в интернет-холдинг Rambler Group.

Мамут принимал не очень популярные решения, но его никто не останавливал, говорит источник издания в компании. Например, в 2017 году на сайтах кинотеатров и в «Рамблер.Кассе» появилась комиссия в 10% за онлайн-продажу билетов. Этим возмутились дистрибьюторы, Universal, например, отказалась показать зрителям «Синема парка» и «Формулы кино» фильмы «Сделано в Америке» и «Снеговик».

Комиссия принесла киносетям не более 5 млн рублей, потери от оттока зрителей превысили 50 млн рублей, вспоминает собеседник Forbes. Из-за этого и других решений руководства компании, в 2018 году показатель EBITDA киносетей сократился до 1,9 млрд рублей против 2,7 млрд рублей годом ранее.

Коронавирус принес новые проблемы: кинотеатры сети были закрыты на время локдауна, после снятия ограничений должны были соблюдать санитарные нормы, например, дистанцию в 1 метр между зрителями. В августе сборы сетей «Синема парк», «Формула кино» и и «Кино Окко» упали на 80-90% по сравнению с прошлым годом. Тогда глава объединённой сети Алексей Васясин пожаловался на отсутствие обещанной кинотеатрам господдержки.

По его словам, кинотеатры запрашивали у государства дополнительную помощь — 13,5 млрд рублей в виде беспроцентных займов сроком на год. Но Минфин выступил против, сославшись на существующие меры поддержки участников отрасли.