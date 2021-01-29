«На двух стульях не усидеть»: студия «Кубик в кубе» отказалась от «пиратской» озвучки Статьи редакции
Студия теперь сотрудничает только с «Кинопоиском».
«Кубик в кубе» перестанет заниматься нелегальной озвучкой сериалов — студия будет сотрудничать с «Кинопоиском». Об этом написал официальный Instagram-аккаунт «Кубик в кубе» в комментариях к посту о премьере сериала «Засланец из космоса» на сервисе, заметил DTF.
«Кубик» объясняет решение тем, что «на двух стульях не усидеть» — по словам представителя студии, легально работать «приятнее и правильнее». В ближайшие месяцы на «Кинопоиске» выйдет сериал «Пацаны» в озвучке студии.
Сейчас на сайте «Кинопоиска» доступны 23 фильма в озвучке «Кубика в кубе». Среди них — сериалы «Кремниевая долина», «Касл-Рок», «Молодой Папа» и мультсериал «Южный парк». В 2019 году директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук рассказывала РБК об эксклюзивных отношениях между «Кинопоиском» и студией «Кубик в кубе».
На момент написания заметки в «Кинопоиске» и «Кубике в кубе» не ответили на вопросы vc.ru об условиях соглашения и и его сроке.
В октябре 2019 года «Кубик в кубе» договорился о сотрудничестве с сервисом «Амедиатека» — сериалы в озвучке студии стали доступны в онлайн-сервисе и в «Кинопоиске» по подписке «Кинопоиск + Амедиатека».
Это произошло после конфликта: видеосервис хотел привлечь основателей «Кубика в кубе» к уголовной ответственности из-за нарушения авторских прав на сериалы американской HBO, которые выходили на «Амедиатеке».
Ёбушки-воробушки
© Креминовая долина
Ебутся мишки
© Пацаны
Люди не продаются, люди покупаются
Это примерно как сомалийские пираты стали бы охранять суда, которые раньше грабили.
Нееет! Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему
Видимо самых добрых спонсоров в виде казино поубавилось. Вот и присели на х** д*******.
У спонсоров там сложности нарисовались
Все просто - они показывают, что они на той стороне, где платят больше. Заплатят пираты больше - сделают озвучку и там, им-то какая разница, они же сами не пиратят.
Рад за ребят - спасибо за то, что вы делали. Ждем молодых и еще более дерзких.
Это как то связано с проблемами платежей в ру гэмблинге)?
Смм кубика тебя сейчас на свою палку посадит
Пусть сначала скажут какой они стул из двух выбрали и куда мать посадили.
Я рад, что они присоединились к кинопоиску. Самое главное чтобы кинопоиск покупал сразу права на сериалы для показа. Ведь никто не будет ждать пока на сервисе появится сериал, если он уже доступен на пиратских площадках.
Ждем легалку на торренте (на самом деле не страдаю по озвучкам, а смотрю в оригинале).
Правильно, так хоть денег заработают, всем давно известно, что озвучку лостфильм кубику не переплюнуть)
Из двух стульев выбрали пики точенные)
как по мне Кубики давно уже из качества скатились в количество, а их когда-то фирменная фишка "ебушки-воробушки" и прочие смИшные находки давно стали убогими клише.
держу в курсе :)
Да нормально че. Если не всякий шлак озвучивают, а даже сериалы, подобные Пацанам, а подписку на КиноПоиск легко добыть или дешево или вообще бесплатно, то отличный вариант. Главное, чтобы стиль Кубика с уместными матами не зацензурили.
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