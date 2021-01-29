Студия теперь сотрудничает только с «Кинопоиском».

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«Кубик в кубе» перестанет заниматься нелегальной озвучкой сериалов — студия будет сотрудничать с «Кинопоиском». Об этом написал официальный Instagram-аккаунт «Кубик в кубе» в комментариях к посту о премьере сериала «Засланец из космоса» на сервисе, заметил DTF.

«Кубик» объясняет решение тем, что «на двух стульях не усидеть» — по словам представителя студии, легально работать «приятнее и правильнее». В ближайшие месяцы на «Кинопоиске» выйдет сериал «Пацаны» в озвучке студии.

Сейчас на сайте «Кинопоиска» доступны 23 фильма в озвучке «Кубика в кубе». Среди них — сериалы «Кремниевая долина», «Касл-Рок», «Молодой Папа» и мультсериал «Южный парк». В 2019 году директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук рассказывала РБК об эксклюзивных отношениях между «Кинопоиском» и студией «Кубик в кубе».

На момент написания заметки в «Кинопоиске» и «Кубике в кубе» не ответили на вопросы vc.ru об условиях соглашения и и его сроке.

В октябре 2019 года «Кубик в кубе» договорился о сотрудничестве с сервисом «Амедиатека» — сериалы в озвучке студии стали доступны в онлайн-сервисе и в «Кинопоиске» по подписке «Кинопоиск + Амедиатека».