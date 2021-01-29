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Рая Хачатрян

«На двух стульях не усидеть»: студия «Кубик в кубе» отказалась от «пиратской» озвучки Статьи редакции

Студия теперь сотрудничает только с «Кинопоиском».

27 27 комментариев
3564 просмотров

«Кубик в кубе» перестанет заниматься нелегальной озвучкой сериалов — студия будет сотрудничать с «Кинопоиском». Об этом написал официальный Instagram-аккаунт «Кубик в кубе» в комментариях к посту о премьере сериала «Засланец из космоса» на сервисе, заметил DTF.

«Кубик» объясняет решение тем, что «на двух стульях не усидеть» — по словам представителя студии, легально работать «приятнее и правильнее». В ближайшие месяцы на «Кинопоиске» выйдет сериал «Пацаны» в озвучке студии.

Сейчас на сайте «Кинопоиска» доступны 23 фильма в озвучке «Кубика в кубе». Среди них — сериалы «Кремниевая долина», «Касл-Рок», «Молодой Папа» и мультсериал «Южный парк». В 2019 году директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук рассказывала РБК об эксклюзивных отношениях между «Кинопоиском» и студией «Кубик в кубе».

На момент написания заметки в «Кинопоиске» и «Кубике в кубе» не ответили на вопросы vc.ru об условиях соглашения и и его сроке.

В октябре 2019 года «Кубик в кубе» договорился о сотрудничестве с сервисом «Амедиатека» — сериалы в озвучке студии стали доступны в онлайн-сервисе и в «Кинопоиске» по подписке «Кинопоиск + Амедиатека».

Это произошло после конфликта: видеосервис хотел привлечь основателей «Кубика в кубе» к уголовной ответственности из-за нарушения авторских прав на сериалы американской HBO, которые выходили на «Амедиатеке».

#новость

27 27 комментариев
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Исмаилов Кенжебек

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Ёбушки-воробушки
© Креминовая долина

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Egor Krasnov

Исмаилов
9

Ебутся мишки
© Пацаны

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Alexander Ulanovsky

Egor
3

Ёбаное карапучело!
© везде

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Глеб Керейтов

18

Люди не продаются, люди покупаются

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Анатолий Ахапкин

Глеб
1

Смотря с какой стороны ты стоишь, так и будет звучать

Ответить

Konstantin_Andreevich

12

Это примерно как сомалийские пираты стали бы охранять суда, которые раньше грабили.

Ответить

Борис Шабаев

10

Нееет! Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему

Ответить

Kristian Krayt

Борис
4

Видимо самых добрых спонсоров в виде казино поубавилось. Вот и присели на х** д*******.

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Anton Kuznetsov

Kristian
0

У спонсоров там сложности нарисовались 

The Bell — деньги, бизнес, власть
The Bell — деньги, бизнес, власть
thebell.io
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Вася Пражкин

Борис
0

Все просто - они показывают, что они на той стороне, где платят больше. Заплатят пираты больше - сделают озвучку и там, им-то какая разница, они же сами не пиратят.

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Dimakey Lekko

10

Рад за ребят - спасибо за то, что вы делали. Ждем молодых и еще более дерзких.

Ответить

semen matrasov

4

Это как то связано с проблемами платежей в ру гэмблинге)?

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Anton Kuznetsov

semen
0

Нет-нет, что вы, просто совпадение 

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Холден Колфилд

2

Смм кубика тебя сейчас на свою палку посадит

Ответить

Алексис Второй

Холден
2

Пусть сначала скажут какой они стул из двух выбрали и куда мать посадили.

Ответить

Влад

2

Я рад, что они присоединились к кинопоиску. Самое главное чтобы кинопоиск покупал сразу права на сериалы для показа. Ведь никто не будет ждать пока на сервисе появится сериал, если он уже доступен на пиратских площадках.

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Black Jack

1

Ждем легалку на торренте (на самом деле не страдаю по озвучкам, а смотрю в оригинале).

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Murat Oshroev

1

Отписка

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Артём А.

1

Правильно, так хоть денег заработают, всем давно известно, что озвучку лостфильм кубику не переплюнуть)

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Igor Kachura

1

Все говорят: «АК, а как поднять бабла?»

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hakhagmon

0

Помянем
@
F

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Алексей Борисов

0

Из двух стульев выбрали пики точенные) 

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Dmitry Martemyanov

Алексей
0

Ошибаетесь.

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Леонид Барышников

0

Rip, спасибо за то, что вы делали.

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A. Bigkkuzin

0

как по мне Кубики давно уже из качества скатились в количество, а их когда-то фирменная фишка "ебушки-воробушки" и прочие смИшные находки  давно стали убогими клише.
держу в курсе :)

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Игорь Рачук

0

Ебать ту Люсю! 

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Сергей Милосердов

0

Да нормально че. Если не всякий шлак озвучивают, а даже сериалы, подобные Пацанам, а подписку на КиноПоиск легко добыть или дешево или вообще бесплатно, то отличный вариант. Главное, чтобы стиль Кубика с уместными матами не зацензурили.

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