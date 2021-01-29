«Национальная медиа группа» нашла нового гендиректора: Ольгу Паскину сменит замглавы «Газпром-медиа» Светлана Баланова Статьи редакции
Баланова проработала в «Газпром-медиа» чуть меньше года.
- Первый заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Светлана Баланова покинет компанию 5 февраля и возглавит «Национальную медиа группу», сообщили vc.ru в НМГ.
- Новый гендиректор заменит Ольгу Паскину, которая занимала пост главы НМГ с 2016 года. Об отставке Паскиной рассказали источники «Ведомостей». По их словам, она уходит из компании на фоне кадровых перестановок в «дочках» НМГ.
- Баланова работала в «Газпром-медиа» с марта 2020 года — до этого она восемь лет руководила ИТ-компанией IBS. Тогда же медиахолдинг возглавил бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
- В холдинге Баланова занималась формированием стратегии цифровой трансформации «Газпром-медиа» и выполнила эту задачу менее чем за год, говорится в сообщении НМГ.
- НМГ — крупнейший частный медиахолдинг России. Группа управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а в 2020 году он стал российским партнером Netflix.
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