Медиа
Рая Хачатрян

«Национальная медиа группа» нашла нового гендиректора: Ольгу Паскину сменит замглавы «Газпром-медиа» Светлана Баланова Статьи редакции

Баланова проработала в «Газпром-медиа» чуть меньше года.

  • Первый заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Светлана Баланова покинет компанию 5 февраля и возглавит «Национальную медиа группу», сообщили vc.ru в НМГ.
  • Новый гендиректор заменит Ольгу Паскину, которая занимала пост главы НМГ с 2016 года. Об отставке Паскиной рассказали источники «Ведомостей». По их словам, она уходит из компании на фоне кадровых перестановок в «дочках» НМГ.
  • Баланова работала в «Газпром-медиа» с марта 2020 года — до этого она восемь лет руководила ИТ-компанией IBS. Тогда же медиахолдинг возглавил бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
  • В холдинге Баланова занималась формированием стратегии цифровой трансформации «Газпром-медиа» и выполнила эту задачу менее чем за год, говорится в сообщении НМГ.
  • НМГ — крупнейший частный медиахолдинг России. Группа управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а в 2020 году он стал российским партнером Netflix.

#новость #нмг

550 просмотров
1 1 комментарий
1
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043c\u0433"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 202333, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 29 Jan 2021 14:39:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Холден Колфилд

0

Всмысле была игра в прятки ?
Я тут ещё меня найдите

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Технопарк "Якутия" приглашает начинающих ИТ-предпринимателей на образовательный интенсив
2 февраля в 10:00 по якутскому времени в смешанном формате пройдет бесплатный однодневный семинар-практикум для начинаю…
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Робохроники ИИ: нейросеть следит за чипсами, алгоритмы «оживляют» фото, а беспилотники захватывают новостную ленту
Роботы из Redmadrobot Data Lab рассказывают про новости, кейсы и подходы в ИИ, которые можно переложить на нашу действи…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Блокировка доступа к данным в SQL Server
Иногда возникает необходимость ограничения доступа ряду сотрудников к определенной информации, хранящейся в базе банных…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Artem Andreev
за день
Я еще не решил как буду бороться с 5g, а вы новых проблем накидываете!
Xiaomi показала бесконтактную зарядку Mi Air Charge, которая работает в нескольких метрах от телефона
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Riddick

Как мы на BlaBlaCar прокатили…

Denis Smirnov

General Motors запланировала…

Кит Великан

Анти-кейс. Слив 35к на запуск…

Alex Ondre

«На двух стульях не усидеть…

Влад Берг

Xiaomi показала бесконтактную…

Vandrouki

Создание настольной игры — от…

John Rickman

Инвесторы подали коллективный…

Алексей Любимов

Xiaomi показала бесконтактную…

Я не скажу свое…

McDonald's открыла первый…

Sergio A-Rzhevskiy

Как мы на BlaBlaCar прокатили…

Vandrouki

Создание настольной игры — от…

Sergio A-Rzhevskiy

Как мы на BlaBlaCar прокатили…

Максим Петров

Тайский бренд обвинили в…

Антитрейдер

Как «Ревущий Котёнок» с Reddit…

Алексей Любимов

Инвесторы подали коллективный…

Sergio A-Rzhevskiy

Как мы на BlaBlaCar прокатили…

Mikhail Bobko

McDonald's открыла первый…

Магомед Шереметьев

Xiaomi показала бесконтактную…

Igor Filippov

Xiaomi показала бесконтактную…

Mikhail Bobko

The Information: Facebook…
null