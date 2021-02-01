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Deadline: MGM приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги о войне инвесторов с Reddit с Уолл-стрит Статьи редакции

Книгу напишет Бен Мезрич — автор книги об истории Facebook, которая стала основой «Социальной сети» Дэвида Финчера.

17 17 комментариев
1246 просмотров

Студия MGM запланировала экранизацию книги «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича, которая посвящена флешмобу пользователей Reddit, в шутку скупавших акции «умирающей» GameStop, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Издание пишет, что договор на экранизацию ещё не написанной книги MGM подписала 29 января. Всё произошло так стремительно из-за опасений конкуренции, пишет Deadline.

Подписание договора с Мезричем также объясняется тем, что он уже известен в Голливуде. Например, его книга «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» адаптирована для «Социальной сети» Дэвида Финчера. Мезрич указан как один из авторов сценария. Название новой книги — «Антисоциальная сеть» — отсылает к этому фильму.

Главным продюсером фильма будет номинант на премию «Оскар» Аарон Райдер из Ryder Picture Company, который недавно подписал контракт на первый фильм с MGM.

Инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%. После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry.

Из-за этого инвесткомпании потеряли миллиарды долларов и стали жаловаться на махинации, а в сети стали говорить о том, что Reddit «переиграл» Уолл-стрит.

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#новость #reddit

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Igor Kiselev

13

Опциончик, так сказать, следуя логике сюжета :)

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alex twit

7

Стонкс, фьючерсы
Зы а можно мне лайкосов отсыпать по еще не написанному комменту?

Ответить

Михаил М

5

Лучше бы дали написать сценарий тему чуваку, который написал "игра на понижение", "флэшбойс" и т.п.

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Сurly Bitch

Михаил
1

Прочитал заголовок, сразу про игру на понижение подумал. Бесподобный фильм, забавно, буквально ночью пересматривал.

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Эмиль Сайфуллин

4

Странно если бы они не сняли об этом фильм 😀

Ответить

Лунный сквер

2

Эх сделали бы про "вконтакте" фильм, где Дурова играет Данила Козловский

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Почему нельзя было просто сценарий к фильму самому написать без книги?

Ответить

Банковский якорь

Raimond
4

Зачем зарабатывать на фильме, если можно заработать на фильме и книге? )

Ответить

login

1

Что-то мне подсказывает, как минимум половину "не написанной книги", многие из нас уже прочитали, отслеживая новости по этой теме 😁

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Сергей Александрович

login
0

Точно - ещё скоро новые сюжета онлайн будем лицезреть .

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Сергей Щукин

0

Чем в игрушки играть - лучше б делом занялись
/s

🤪

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Сеня Зибарев

0

Акции MGM выросту на 2,000% после того как WSB на reddit это увидит

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Борис Смирнов

0

Святые угодники - да это же лучшая новость для любителей кино и финансовых рынков. Дай бог, снимут фильм в течении этого года. Redfit не унимаются и взялись за рынок серебра. Чем не готовый сюжет для второй части фильма?

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Борис Смирнов

Борис
0

О как, торопился и придумал новое сообщество.

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Роман Александров

0
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Rustam Mamasydykov

0

MGM шарят!)) это без шуток будет бестселлер. Говорю вам - еще и фильм снимут по типу "Игра на понижение". 

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Комментарий удален

No Name

0

Пузырь. Вкладывают деньги в ещё не существующий продукт. 

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