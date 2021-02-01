Deadline: MGM приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги о войне инвесторов с Reddit с Уолл-стрит Статьи редакции
Книгу напишет Бен Мезрич — автор книги об истории Facebook, которая стала основой «Социальной сети» Дэвида Финчера.
Студия MGM запланировала экранизацию книги «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича, которая посвящена флешмобу пользователей Reddit, в шутку скупавших акции «умирающей» GameStop, сообщает Deadline со ссылкой на источники.
Издание пишет, что договор на экранизацию ещё не написанной книги MGM подписала 29 января. Всё произошло так стремительно из-за опасений конкуренции, пишет Deadline.
Подписание договора с Мезричем также объясняется тем, что он уже известен в Голливуде. Например, его книга «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» адаптирована для «Социальной сети» Дэвида Финчера. Мезрич указан как один из авторов сценария. Название новой книги — «Антисоциальная сеть» — отсылает к этому фильму.
Главным продюсером фильма будет номинант на премию «Оскар» Аарон Райдер из Ryder Picture Company, который недавно подписал контракт на первый фильм с MGM.
Инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%. После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry.
Из-за этого инвесткомпании потеряли миллиарды долларов и стали жаловаться на махинации, а в сети стали говорить о том, что Reddit «переиграл» Уолл-стрит.
Стонкс, фьючерсы
Зы а можно мне лайкосов отсыпать по еще не написанному комменту?
Лучше бы дали написать сценарий тему чуваку, который написал "игра на понижение", "флэшбойс" и т.п.
Прочитал заголовок, сразу про игру на понижение подумал. Бесподобный фильм, забавно, буквально ночью пересматривал.
Почему нельзя было просто сценарий к фильму самому написать без книги?
Банковский якорь
Зачем зарабатывать на фильме, если можно заработать на фильме и книге? )
Что-то мне подсказывает, как минимум половину "не написанной книги", многие из нас уже прочитали, отслеживая новости по этой теме 😁
Святые угодники - да это же лучшая новость для любителей кино и финансовых рынков. Дай бог, снимут фильм в течении этого года. Redfit не унимаются и взялись за рынок серебра. Чем не готовый сюжет для второй части фильма?
MGM шарят!)) это без шуток будет бестселлер. Говорю вам - еще и фильм снимут по типу "Игра на понижение".
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