Книгу напишет Бен Мезрич — автор книги об истории Facebook, которая стала основой «Социальной сети» Дэвида Финчера.

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Студия MGM запланировала экранизацию книги «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича, которая посвящена флешмобу пользователей Reddit, в шутку скупавших акции «умирающей» GameStop, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Издание пишет, что договор на экранизацию ещё не написанной книги MGM подписала 29 января. Всё произошло так стремительно из-за опасений конкуренции, пишет Deadline.

Подписание договора с Мезричем также объясняется тем, что он уже известен в Голливуде. Например, его книга «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» адаптирована для «Социальной сети» Дэвида Финчера. Мезрич указан как один из авторов сценария. Название новой книги — «Антисоциальная сеть» — отсылает к этому фильму.

Главным продюсером фильма будет номинант на премию «Оскар» Аарон Райдер из Ryder Picture Company, который недавно подписал контракт на первый фильм с MGM.

Инвесторы-любители из сообщества WallStreetBets стали в шутку скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop, подняв их на 700%. После этого сообщество переключилось на покупку акций других компаний, таких как Nokia и Blackberry.