Причиной стала «непоследовательная и агрессивная политика оператора».

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«Газпром-медиа» расторг договор с оператором «Триколор»: с 1 февраля его абоненты не смогут смотреть телеканалы из дистрибуционного пакета телевизионной компании «Ред медиа». Причиной холдинг назвал «непоследовательную и агрессивную политику оператора».

«Ред медиа» входит в холдинг «Газпром-медиа», в него включено 38 каналов, среди которых «Матч! Футбол», «Матч премьер», «Родное кино», «Кинопремьера» и другие.

«Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред медиа» пересмотра коммерческой части действующего договора «на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия».

Соглашение с новыми требованиями «Триколора» привело бы «к созданию преимущественных условий, что для "Газпром-медиа" неприемлемо». Холдинг в любое время готов к продолжению переговоров с оператором о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях.

В «Триколоре» на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о причине расторжения договора.