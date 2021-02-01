«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором» — с 1 февраля абоненты не смогут смотреть «Матч премьер» и другие каналы Статьи редакции
Причиной стала «непоследовательная и агрессивная политика оператора».
«Газпром-медиа» расторг договор с оператором «Триколор»: с 1 февраля его абоненты не смогут смотреть телеканалы из дистрибуционного пакета телевизионной компании «Ред медиа». Причиной холдинг назвал «непоследовательную и агрессивную политику оператора».
«Ред медиа» входит в холдинг «Газпром-медиа», в него включено 38 каналов, среди которых «Матч! Футбол», «Матч премьер», «Родное кино», «Кинопремьера» и другие.
«Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред медиа» пересмотра коммерческой части действующего договора «на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия».
Соглашение с новыми требованиями «Триколора» привело бы «к созданию преимущественных условий, что для "Газпром-медиа" неприемлемо». Холдинг в любое время готов к продолжению переговоров с оператором о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях.
В «Триколоре» на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о причине расторжения договора.
С 1 марта 2020 года «Триколор» прекратил вещание 33 телеканалов «Ред медиа», так как не смог договориться с правообладателем о вещании только спортивных каналов без оплаты других. 3 марта «Триколор» сообщил, что стороны пришли к договорённости и вещание продолжится.
Я возможно ошибаюсь, но у 3колора была какая то реклама странно выделяющая маргинальную ЦА , проживающую вдали от благ цивиллизации.
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