Фильм о ситуации с GameStop также планирует выпустить студия MGM — она уже приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги.

О планах Netflix выпустить фильм о флешмобе пользователей Reddit, в шутку скупавших акции «умирающей» GameStop, сообщили источники Deadline. Историю используют в качестве примера, чтобы показать возросшее влияние социальных сетей на общество, говорят источники.

Стриминговый сервис уже завершает переговоры с оскароносным сценаристом Марком Боалом, который работал над картинами «Повелитель бури», «Цель номер один» и «Детройт», пишет Deadline. Ной Сентинео из фильмов «Фостеры» и «Всем парням, которых я любила раньше» сыграет одну из главных ролей, сообщают источники.

Для написания сценария привлекут консультанта — по словам источников, это будет Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга в Бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете и автор книги «Большая четвёрка. Секреты успеха Amazon, Apple, Facebook и Google».

Netflix собирается опередить конкурентов, которые также задумались над созданием фильма о ситуации, пишет Deadline. Источники издания уже рассказали, что MGM приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги о войне инвесторов с Reddit с Уолл-стрит.

Розничные инвесторы из сообщества WallStreetBets стали «по приколу» скупать акции сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы проучить хедж-фонды с Уолл-стрит. Из-за этого инвесткомпании потеряли миллиарды долларов и стали жаловаться на махинации, а в сети стали говорить о том, что Reddit «переиграл» Уолл-стрит.