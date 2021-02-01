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Рая Хачатрян

Deadline: Netflix задумался над созданием фильма о войне Reddit с Уолл-стрит — сервис планирует опередить конкурентов Статьи редакции

Фильм о ситуации с GameStop также планирует выпустить студия MGM — она уже приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги.

О планах Netflix выпустить фильм о флешмобе пользователей Reddit, в шутку скупавших акции «умирающей» GameStop, сообщили источники Deadline. Историю используют в качестве примера, чтобы показать возросшее влияние социальных сетей на общество, говорят источники.

Стриминговый сервис уже завершает переговоры с оскароносным сценаристом Марком Боалом, который работал над картинами «Повелитель бури», «Цель номер один» и «Детройт», пишет Deadline. Ной Сентинео из фильмов «Фостеры» и «Всем парням, которых я любила раньше» сыграет одну из главных ролей, сообщают источники.

Для написания сценария привлекут консультанта — по словам источников, это будет Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга в Бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете и автор книги «Большая четвёрка. Секреты успеха Amazon, Apple, Facebook и Google».

Netflix собирается опередить конкурентов, которые также задумались над созданием фильма о ситуации, пишет Deadline. Источники издания уже рассказали, что MGM приобрела права на экранизацию ещё не написанной книги о войне инвесторов с Reddit с Уолл-стрит.

Розничные инвесторы из сообщества WallStreetBets стали «по приколу» скупать акции сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы проучить хедж-фонды с Уолл-стрит. Из-за этого инвесткомпании потеряли миллиарды долларов и стали жаловаться на махинации, а в сети стали говорить о том, что Reddit «переиграл» Уолл-стрит.

#новость #reddit #netflix

1175 просмотров
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Peter Kvasnikov

2

В заголовке ошибка определить-опередить

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Рая Хачатрян

Peter
12

умные мысли преследовали автора, но она их определила

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Ян

Рая
0

Вааааяяяя

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Алекс Таций

Ян
0

Старайтесь не засыпать и пейте больше воды

Ответить

Приличный бокал

Рая
0

Блин))))))))) 

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Роман Александров

2
Ответить

Dmitry Pasyutin

2

геи-негры пользователи реддита будут банкротить белых гетеросексуальных мужчин - владельцев фондов

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Bela Lugosi's Dead

Dmitry
0

На порнхабе, скорее всего, уже есть такой кинофильм. И не один )

Ответить

Алексей Умкин

0

Определить конкурентов

Что за стажер делает пуши?

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Миша Магадан

0

Я верю в Нетфликс - они быстро сделают очередную скучную нетленку.

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Приличный бокал

0

 чтобы показать возросшее влияние социальных сетей на общество

А типа, когда Трампа банят - это не возросшее влияние? 

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Bela Lugosi's Dead

0

В любой непонятной ситуации снимай кино для Нетфликса

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Kim Kim

0

уже есть "Миллиарды"

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