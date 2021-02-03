Отчёт Spotify за год: больше 155 млн платных подписчиков, показатели в Европе выросли благодаря запуску в России Статьи редакции
В октябре компания назвала запуск в России самым успешным за всё время.
Выручка компании достигла €2,168 млрд — выросла на 17% по сравнению с 2019 годом. Spotify превысил свои ожидания по прибыли — свободный денежный поток составил €74 млн.
Платящая аудитория сервиса выросла на 24% в 2020 году до 155 млн, в основном за счёт пользователей из Европы и Северной Америкой. Они принесли компании до €1,887 млрд — на 15% больше, чем в 2019 году. Spotify отметил, что в четвёртом квартале продолжает извлекать выгоду с июльского запуска в России и 12 близлежащих стран.
Компания не раскрывает данные по регионам, в российском подразделении Spotify также не рассказали vc.ru о показателях в стране.
Выручка от рекламы достигла €281 млн — выросла на 29%. В основном от этого выиграли создатели подкастов, поскольку количество компаний, тратящих деньги на рекламу в них, выросло на 50%. По данным на четвёртый квартал, на платформе всего 2,2 млн подкастов и более 60 млн треков. В России пока недоступны подкасты
Ежемесячная активная аудитория сервиса выросла на 27% по сравнению с 2019 годом до рекордных 345 млн. В четвёртом квартале 2020 года у сервиса появилось 25 млн активных пользователей, в основном за счёт США, Западной Европы и Индии.
Сейчас Spotify доступен в 93 странах. В июле наряду с Россией сервис запустили в Казахстане, Белоруссии, Молдавии, Украине и в других странах СНГ, а в феврале 2021 года появился в Южной Корее.
По сравнению с Яндексом и Apple Music, это просто земля и небо. Молодцы.
Отличная альтернатива яндекс.музыке.
Свалил от туда по политическим соображениям (была подписка). Ещё когда цензуру в новостях ввели.
Я: Перешёл на Спотифай после анонса перехода туда подкастов Рогана
Спотифай: Поражены вашей неудаче
:-\
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