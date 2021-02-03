«ВТБ Капитал» выкупил пакет у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года, а в 2020 году продал.

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Предправления СОГАЗа Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», говорится в распоряжении правительства от 30 января. Кроме него в списке федеральные чиновники, топ-менеджеры ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в списке руководителя СОГАЗа связано с тем, что страховщик стал акционером «Первого канала» с долей 20%, рассказали три источника РБК на рынке. Когда изменился состав акционеров, они не уточнили.

В марте 2019 года 20% «Первого канала» купил «ВТБ Капитал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. В сентябре 2020 года банк вышел из состава акционеров вещателя. Кому тогда перешёл пакет, не сообщалось, но источники РБК говорили, что он мог вернуться к Абрамовичу.

В СОГАЗе отказались от комментариев. В «Первом канале», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ пока не ответили на запросы.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству: 38,9% у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Ещё 29% у «Национальной медиа группы». НМГ и представитель телецентра отказались от комментариев, остальные акционеры не ответили на запросы.