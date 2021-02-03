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Таня Боброва

РБК: владельцем 20% «Первого канала» вместо ВТБ стал страховщик СОГАЗ Статьи редакции

«ВТБ Капитал» выкупил пакет у компании Романа Абрамовича в марте 2019 года, а в 2020 году продал.

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Предправления СОГАЗа Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», говорится в распоряжении правительства от 30 января. Кроме него в списке федеральные чиновники, топ-менеджеры ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в списке руководителя СОГАЗа связано с тем, что страховщик стал акционером «Первого канала» с долей 20%, рассказали три источника РБК на рынке. Когда изменился состав акционеров, они не уточнили.

В марте 2019 года 20% «Первого канала» купил «ВТБ Капитал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. В сентябре 2020 года банк вышел из состава акционеров вещателя. Кому тогда перешёл пакет, не сообщалось, но источники РБК говорили, что он мог вернуться к Абрамовичу.

В СОГАЗе отказались от комментариев. В «Первом канале», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ пока не ответили на запросы.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государству: 38,9% у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Ещё 29% у «Национальной медиа группы». НМГ и представитель телецентра отказались от комментариев, остальные акционеры не ответили на запросы.

В декабре 2020 года Владимир Путин разрешил снизить долю государства в «Первом канале» ниже контрольной, но не менее 34%. В январе в ВТБ говорили, что могут войти в капитал компании в результате конвертации долга по кредиту. По словам источника РБК на рынке, в результате частными акционерами «Первого канала» будут ВТБ, СОГАЗ и «Национальная медиа группа».

#новость #первыйканал

11 11 комментариев
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Andrei Smirnovsky

8

Из одного кармана в другой перекидывают)
Что согаз, что втб, бенефициары то одни

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Роман Александров

3

Ясно понятно 

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L A

Роман
0

> защищая имущественные интересы предприятий и граждан

а вот кстати и список этих "предприятий и граждан"
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/d86/spisok-affilirovannykh-lits-na-31.12.2020.pdf

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Nadezda Bykova

1

Вряд ли это что-то изменит, скорее попытка реанимировать труп. Хотя кто его знает, увидим, что будет дальше

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S.Z

Nadezda
1

Государству этот труп нужен, значит это и не труп. Просто вечно убыточный канал

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Алексей Кравцов

1

Шо то, шо это

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alex twit

1

Аксиома Эскобара. Игра была равна, играли 2 говна

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Хозяин

1

В этом борделе надо не кровати переставлять, а блядей менять.

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Konstantin_Andreevich

0

От перемены слагаемых сумма не меняется.

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Ярослав Шенцов

0

Гуд, VTBR  хоть что то из непрофильного сбросил, тем более (я молчу о контенте и пропагандонах) канал них*я не зарабатывает .....
ПС вообще , интересен разрез платедеспособной аудитории зрителей этого говноканала.
Из моего окружения смотрят вт процентов 15 и то не из первого Мультиплекса.

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Вандримано

0

Как же по..всё равно
это никто не смотрит

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