Zaycev.net в суде обязали выплатить 3,8 млн рублей из-за нарушения прав на песни Статьи редакции
При повторном иске музыкальному сервису может грозить блокировка.
- Московский городской суд удовлетворил два иска лейбла «Первое музыкальное издательство» (владеет правами на 50 тысяч российских музыкальных произведений) к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными сайтами zaycev.net и mp3party.net), пишет «Коммерсантъ». Издательство требовало блокировки ссылок на пиратские копии песен и денежных компенсаций.
- В первом иске речь идёт о сайте mp3party.net и песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 млн рублей из запрошенных 40 млн рублей.
- Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на сайте zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Сервис должен будет выплатить «Первому музыкальному издательству» 660 тысяч рублей.
- В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни».
- К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора и «Юнайтед мьюзик групп», обнаружил «Ъ».
- Zaycev.net могут полностью заблокировать, если сайт не удовлетворит требования исков и хотя бы один из правообладателей снова обратится в суд, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.
- ООО «Зайцев.нет» создано в 2004 году. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеют Артем Бигильдеев и Евгений Трухин, её выручка в 2019 году — 131,4 млн рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей. Сайт долго был пиратским, но в 2016 году объявил о смене стратегии, когда заключил мировое соглашение с Velvet Music — она требовала навечно заблокировать сервис.
Удивительно, что в 2021 году, когда есть огромное количество доступных и удобных стриминговых сервисов, Zaycev.net и подобные проекты успешно существуют и получают сотни тысяч ежедневного трафика.
Действующий утюг
Куча мобильных автономных плееров, которые только в файлы разного формата умеют — вот где, похоже, ответ кроется.
У меня до сих пор USB-плеер от Creative жив, на 512mb. Ему уже лет 15, наверное, и ни фига ему не делается — аккумулятора нет, он на обычной ААА-батарейке 🤭
Вот это лампово!!!
Действующий утюг
Да, но знаешь, что тогда, что сейчас: когда достаёшь его — у людей шок. А когда ещё и включаешь — вообще обморок 🤭
Моральный шмель
У меня такой тож валяется. Выручает во время вылазок на природу, когда и интернета нет, и заряд на мобиле беречь надо для навигации.
тут вспомнил про кладовку и достал пленочный Sony Walkman
У меня Zune плеер майкрософтовский лежит я ему как то прошивку обновил. И теперь на него новые песни загрузить нельзя никак(((
Действующий утюг
Видимо, с плеерами как с фотоаппаратами: чем они тупее — тем дольше живут 🙂
Хорошие фотоаппараты могут и 70 и 100 лет вполне быть роботоспособными, особенно какая Leica или Фэт, Зенит, Киев
512?! Фига жировал в 2004-м)
У меня такой же был на 128)) спасибо за носталжи))
А как с качеством музыки на нем?
Действующий утюг
Звук плоский, сухой. Невыразительный.
Но для авто (особенно в ту эпоху багажных CD-магнитол с отсутствующим антишоком, или даже кассетных) в качестве источника сигнала AUX — самое то.
3-4 альбома в 128-192 кбит/сек, а бо́льшего и не нужно было.
Сейчас, конечно, и вкусы другие, и аппетиты иные 🤭
У меня не креатив был, а какой-то другой... Но корпус очень похож. Внутри был 1 ГБ!!!!
Действующий утюг
Вот так вот мы подпольных олигархов на VC и выявляем!
Моральный шмель
И во многих тачках каршеринга нет блютуза, приходится таскать с собой флешку с музыкой.
Это для тех, кто не может позволить себе 150 рублей на музыку. И под каждым постом о платной музыке они гордо пишут, что слушают бесплатно. Но, сука!!!! там столько танцев с бубнами ради бесплатного трека, что нужно иметь еврейский корни в 10-м поколение, дабы не психануть и не оплатить подписку. Их высеры:
«А чо пачиму я должен плотить за что????? я лучше каждые 10 секунд буду баннеры закрывать и слушать рекламу раз в мгновение, а 150 рублей лучше на пивас потрачу!»
Проще да.... а заплатить никак? Артиста поддержать нельзя? Они и так копейки оттуда получают + у них сейчас и концертов нет, а народ всё жопится. Сам пользуюсь Spotify уже лет 6 и забыл про муз. пиратство совсем.
Способ должен быть легальный, вот в чем суть.
а заплатить никак? Артиста поддержать нельзя?
- связь между отдачей денег сервису и самочувствием артиста не очевидна. То что лейбл заработает это звучит как то более правдиво.
Очевидна. За каждое прослушивание артист получает некоторую сумму в зависимости от сервиса.
Очевидна. За каждое прослушивание артист получает некоторую сумму в зависимости от сервиса
- с Луны что ли свалились? Ради интереса почитайте кому принадлежат права на воспроизведение песен "The Beatles" (история интересная, даже Майкл Джексон был правообладателем). Мораль - артист может не получать ни копейки, а роялти достаются лейблу.
битлз (которых постоянно приводят в пример в подобных обсуждениях)
- потому что это самая известная группа
условия взаимоотношений с лейблами могут отличаться кардинально
- вот именно, но Вы почему то безаппеляционно утверждаете что "За каждое прослушивание артист получает некоторую сумму". Поаккуратней надо быть с такими заявлениями, а то люди могут подумать что Вы их в заблуждение вводите.
можно сказать что «скорее всего»
- чтобы так сказать надо иметь на руках статистику по количеству артистов, размеру выплачиваемых им через стриминговые сервисы роялти и доли этих роялти относительно доли достающейся лейблам. Иначе это просто попытка повлиять на чужое мнение (в народе - манипуляция).
Никакой статистики тут никогда не будет, есть информация в среднем по больнице от самих участников этого рынка (это гуглится, попробуйте). И она такая, что на крупных лейблах процент артиста от стриминга – 13-20%, на инди – до 50%.
В любом случае, в отличии от пиратства это легальный способ слушать чужую музыку, а не лезть в карманы артистов и издателей.
это гуглится, попробуйте
- спасибо за любезное предложение, я погуглил и нагуглил это:
Мы разделяем любовь Spotify к музыке и их видение, что ею надо делиться с миром. Мы отличаемся тем, каким образом достигаются цели. Под озвученной риторикой Spotify кроется истинная цель, которая состоит в следующем: заработать больше денег на работе других. И они пытаются давить не только на App Store, но и на артистов, музыкантов и авторов песен. Только на этой неделе Spotify подала в суд на создателей музыки после того, как было принято решение Совета по авторскому праву США, которое потребовало от Spotify увеличить размер роялти. Это не просто неправильно, это огромный шаг назад для музыкальной индустрии, значимый и разрушительный.
это гуглится, попробуйте
- и еще раз спасибо нагуглил и вот это:
это гуглится, попробуйте
- и еще раз спасибо нагуглил и вот это:
А кроме спотифай платформ нет?
- Spotify - это свыше 30% рынка. Можно говорить и о других игроках, но это тоже самое что говорить о дворовом музыканте который записал свое "ку-ка-ре-ку", выложил его на ютуб и за счет этого кормится. Вы же не о маргиналах рассуждаете, а об "артистах"?
оставшиеся 70% рынка — это несущественно?
- вероятно да, раз музыканты и прочие все время чего то хотят именно от Spotify, иначе они бы уже ушли к конкурентам. Да и с чего Вы взяли что альтернатива Spotify чем то заметно от него отличается? Чуть больше отчисления, возможно те же хитрости с фейковыми исполнителями и по прежнему большую часть или весь доход забирает лейбл (боюсь что большая часть тех у кого нет контракта с каким то лейблом или продюсером это микробы, неразличимые на мировых рынках)
Нет смысла «уходить», тк Spotify просто одна из платформ, на которой артисты публикуются, есть претензии, которые с учетом аудитории этого сервиса являются существенными, но тот же Apple Music в перспективе ещё откусит от Spotify за счёт бандлов. Да, при наличии лейбла он съест значительную часть, но альтернатива какая? Вообще не платить ни издателям ни артистам? Колхозить mp3 как 20 лет назад и перекидывать на флешке? Ну, честно, «такое». Вести диалог об условиях и роялти куда продуктивнее.
Права принадлежат лейблу.
1) Далеко не всегда
2) Не все артисты вообще сотрудничают с лейблами (хотя всёже имеют посредников-дистрибьюторов вроде onerpm, landr и подобных, которые берут свой небольшой процент)
3) Если сотрудничают и если это не конский лейбл – получают свой процент. Часть артистов выживала в пандемию исключительно за счёт стриминга.
Бедные артисты, как же раньше без стриминга существовали, когда их виниловые пластинки и CD-диски по 10 раз перезаписывали...А стоп, нормально жили и хорошо зарабатывали.
Сам пользуюсь Spotify уже лет 6 и забыл про муз. пиратство совсем
Возьми с полки пирожок
Я по-моему написал что артисты могут существовать и за счет концертов, но в современных реалиях у них их нет. А вообще это очень смешно выглядит как призыв платить за музыку подрывает пердаки.
Я по-моему написал что артисты могут существовать и за счет концертов, но в современных реалиях у них их нет
- концертов нет (хотя кто то умудряется и в зале, а кто то и онлайн), но главное чего может не быть у артиста - это прав на получение роялти, если произведение купил лейбл и, как результат - денежки от стриминговых сервисов идут не в карман артиста, а в карман лейбла. А бывает и такая штука - артист помер, а его произведения по прежнему платно отдаются сервисом. Кому тут деньги достаются?
Ну допустим. В чем позиция ваша то? Не платить никому, ни за что и никогда или как?
К тому же сейчас всё больше артистов работают без лейблов, сейчас очень просто и недорого выпускать своё творчество самостоятельно.
В чем позиция ваша то? Не платить никому, ни за что и никогда или как?
- моя позиция в том, что надо аккуратнее с аргументацией быть. Когда Вы говорите что "самочувствие артиста зависит от того что люди покупают подписку в сервисе" - Вы вводите людей в заблуждение. Сознательно или не осознанно производите подмену понятий.
Современные артисты, в отличие от нас, бизнесменов, диверсифицируют свои достижения в другие аспекты жизни: салоны красоты, шмотки, бары, фитнес-центры, кто-то даже вполне в IT вкладывается и извлекает прибыль. А петь - так, для хобби. Нелюбимая многими (в том числе мной) Бузова основные деньги получает не за творческую карьеру.
Ну это 1% от артистов, и то исключительно на мейнстрим/поп сцене, где денег много, лица продают в рекламе и т.д
Конечно получалось, я и сказал что метод потребления должен быть легальный и оплачиваемый. Просто сейчас стриминги это основной способ слушать музло.
Нет, никак. Люди не обязаны платить за набор единиц и нулей потому что концепция интеллектуальной собственности в нынешнем современном виде - хуйня собачья. Но люди могут заплатить за удобство использования, когда десятки миллионов треков хранятся в одном месте с удобным интерфейсом. Поэтому многие платят за стриминговые сервисы музыки, или игры в стиме, но не покупают массово подписки на киносервисы.
А если вы хотите помочь любимому артисту с деньгами, лучше купите у него мерч, или сходите на его концерт, если есть таковые возможности, вместо того, чтобы лишний раз отдавать деньги поганым лейблам, паразитирующим на обществе за счёт монопольного положения через государственные регуляции интернет-контента, если конечно это неподкрепленно удобством использования, или другими выгодами.
Те кто денег не хочет, обычно выкладывают всё бесплатно на том же soundcloud.
Упаси боже, вы не должны никому платить. Не платите, никогда и никому. Всё должно быть доступно бесплатно, чужой труд ничего не стоит.
Упаси боже, вы не должны никому платить. Не платите, никогда и никому. Всё должно быть доступно бесплатно, чужой труд ничего не стоит.
Какая смысловая нагрузка вашего выражения ? По существу можно отвечать на вопросы или будут только понты о том что вы купили себе подписку а другие нищеброды такие и купить ее не могут?
Причем тут понты, я думаю что каждый может выделить 150 рублей в месяц на музыку, но почему-то многие давятся. Это выглядит смешно. Тут дальше неочем говорить просто.
Да пусть экономят Вам какое дело? к чему тут столько комментариев строчить что все лошары жмут 150 руб?)
Что это если не понты ?
Вы же всем хотите донести что вы платите и это нормальная модель поведения? а кто не платит это плохая и все должны равняться на вас
И все же повторим вопрос почему кто то должен платить за прослушивание бесплатных аудиозаписей ?
На спотифай можно послушать группу Грибы? А на гуглмузыке группу Rammstein?
Можно
из гуглмузыки не могу скрин приложить, т.к. перешл на спотифай осенью (и не жалею)
Можно поискать группу по названию Grebz
Согласен, сюрприз. Слушал их в споти пару лет назад, сейчас эти треки убрали почему-то :(
Google Music подтягивает музыку с YouTube. Можно отключить видео и слушать как просто музыку.
Каким образом на айфон?
Экспортировать через iTunes или iTools. Можно сказать нативным. Оффлайн режим в Google Drive или через Documents от Readdle.
Это для тех, кто не может позволить себе 150 рублей на музыку.
До сих пор живу на торрентах. Пополняю свою музыкальную коллекцию. И, честно, я не хочу становиться объектом для аналитики за свои деньги.
flac и mp3 320 - на моей технике слабо различимы.
Могу задорого продать свои колонки. Разницы не ощутите.
Справедливости ради на Spotify, Apple Music, Yandex Music не все треки можно найти. Но зато в ВК или на сервисах аналогичных zaycev.net они есть. Допустим трек DSB - Он один такой.
У меня есть подписка на Apple Music, YouTube music, Яндекс музыку (в рамках плюса), а ещё есть плеер для бассейна, который может работать только со скаченной музыкой или по Bluetooth. Телефон к бассейну носить не вариант, да и ловить на разных концах не будет. Вот и приходится иногда качать музыку, потому что подписки в такое не могут :(
А в остальном согласна.
Это для тех, кто не может позволить себе 150 рублей на музыку.
Полгода на яндекс музыке сижу, ни рубля не заплатил. Слушаю бесплатно, скачиваю бесплатно. Так что как выживают эти зайцевы - понятия не имею.
Не всегда можно найти на стриминге интересующие треки, увы. Сам на спотик подписан, но стабильно не могу найти что-то, что есть в вк, саундклауде, на ютюбе. Оттого на компе имеется локальная папка с музыкой. А уж сколько всего выпиливают регулярно... То лицензия закончится у стриминге, то РКН заблочит, и все, песня утеряна... Так что приходится качать.
Мне кажется дети могут пользоваться этим. Точно не помню, но мне показалось, что на днях как раз у сестры увидел в телефоне этот сайт. Телефоны у детей уже есть, но допереть до Яндекс.Плюс они не могут, ну и оплатить соответственно. Поэтому просто гуглят, а там вот это здрасте.
Даже не сотни тысяч, а миллионы, я думаю что у каждого сервиса в нашей стране есть что-то черной тетради в которой тоже суммы есть. Но мы не все о них знаем.
Они ещё существуют? И работают централизованно? Даже не знаю, какой из этих вопросов волнует меня больше.
Они живы, серьёзно? Я думал, что такие сервисы уже не актуальны
Торренты с фильмами и сериалами ещё живы? Ведь есть же онлайн кинотеатры
Кто-то ещё делает репаки игр? Есть же Стим
Порнушка в mp4? А как же порнохаб?
И я не про то, что это платно. Например, ни в одном сервисе нет и половины нужных мне песен малоизвестных исполнителей за 2000-2010 года. Их можно добавить в свою библиотеку, но сначала нужно их где-то скачать)
Блин, даж интересно что это за исполнители? Ибо в том же апплемузик есть например и мои любимые Рогатые Трупоеды, и многие другие широкоизвестные в очень узких кругах ВИА, которые я открывал для себя с бутылочкой Клинского в потной ладошке, тряся хаером в давно почившем Р-клубе...
Это иллюзия, что в стриминговых сервисах всё есть.
А есть группы, у которых в стриминговых серивсах 3.5 песни, например:
Треш шапито кач, e-ball, Корейские Lёdчики,
А в их дискографиях на торрентах песен сотни.
На стриминговых сервисах нет много чего, и много чего там не будет, потому что копирайты или цензура.
например вы не найдёте песню Alai Oli про то, что в "купчино много нормальных пацанов", потому что какой-то суд однажды решил, что вам нельзя слушать эту песню.
В стриминговых сервисах мало каверов, а многие песни вообще лучше в кавере, чем в оригинале.
Так что качать песни с торрентов+youtube + vk - это вполне логичное дело.
Поэтому никаких Netflix, Ivi, Kinopub и т.д. - только Kinopub или торренты)
Да, потому у меня есть подписка на youtube music.
Но всё равно там много чего нет.
Моя идея в том, что сервисы вроде зайзцев и торренты с музыкой очен даже имеют смысл, даже при наличии купленой подписке на стриминговые сервисы.
Корейские Lёdчиков нету ни в гуглмузыке, ни в спотифай, как и MC Вспышкина и, например, Мясокомбинат имени Путина №1
Один трек лёдчиков есть:
https://music.youtube.com/watch?v=LX8OTg_xO8w
но у них много годных треков, например Биография
https://www.youtube.com/watch?v=9ofOkxXlWYA
А еще в ней нет альбомов Арии с Беркутом, на Спотифай такая же фигня, и например ЭСТ, там также один альбом вроде всего, и еще много чего нет.
Может и так, но в плане музыки, так или иначе приходится ее все равно качать, хоть 15 подписок разных оформь, ну нет там всего, как я писал выше, у той же Арии далеко не все альбомы, и даже за доп. бабло их купить нельзя.
Допустим, я лет в 15-16 слушал группу Seven Kings, у них классные песни (о вкусах не судят, да), например "Вечный магнит". Группы уже нет, их сайт не работает, на площадках и подавно нет. Также: Федерация Р - Застольная, Нестандартный вариант - Зелёный луг. Возможно, на какой-то из площадок и есть, но только по кусочкам.
Да, это более андеграундно, чем Трупоеды, согласен)) в жизни не слышал даже упоминаний об этих парнях)
Я бы не сказал, что это under, так, лайтовая смесь попсы и рэпа. Более жёстко - белорусская группа Ненависть, один альбом есть в Spotify. Это было во время бунтарских настроений :)
Находилось это всё просто - rutracker, раздел "Русский рэп", альбом на плеер и готово :) Сейчас же в сервисах так просто не найти что-то, если у тебя есть определённый набор любимых исполнителей, рекомендации по которым цикличны.
Когда пираты ломают супер-пупер защиту у какой-нибудь игры и выкладывают на торренты, издатель обычно резко обваливает на неё цену. И, к сожалению, не все лицензионные игры доступны в стиме. Кстати, был случай, когда разработчик залил nodvd к своей игре, так как устаревшую защиту от копирования технически нельзя было перенести в магазин, и даже выпилить из исполняемого файла. В стиме ещё есть всякие социальные примочки, типа доступ к сообществу, значки, карточки, торговая площадка, к которым по понятным причинам нельзя получить на пиратке.
Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на сайте zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской.
Обидно до слез! Как я теперь должен сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь, позвольте спросить?
а кто теперь будет бежать к единственному и нежному по полю снежному, ктооооо?
План такой: Зайцев.нет на IPO, и через Robin Hood скупаем акции... не дадим подлым капиталистам, убить наш пиратский кораблик детства.