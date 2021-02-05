«Кинопоиск HD» рассказал о рекордных 3 млн смотрящих подписчиков в январе Статьи редакции
В марте у видеосервиса было 1,5 млн смотрящих подписчиков.
Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма в январе 2021 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В июне в «Кинопоиск HD» говорили, что по итогам марта количество смотрящих подписчиков достигло 1,5 млн пользователей — в январе их было 1 млн. Общее число смотрящих подписчиков за 2020 год превысило 6 млн, уточнили в компании.
В октябре 2020 года «Яндекс» впервые отчитался о 5 млн подписчиков «Плюса» в России — это вдвое больше, чем в начале года. Это число учитывает тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом.
Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года. У Start на тот момент было более 1 млн платящих пользователей (прирост с марта по май составил в среднем 400% год к году, количество платящих пользователей выросло на 200%).
Онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа») раскрывал количество подписчиков в конце 2019 года: 1,3 млн пользователей. Общая ежемесячная аудитория Okko (входит в экосистему «Сбера») на начало 2020 года составляла 2,8 млн человек.
"Которые посмотрели более двух минут"... классный критерий. Если сделать "более 1 секунды" можно раздуть еще больше число пользователей и сразу на IPO
владельцев подписки «Яндекс.Плюс», которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма
ну лично я не вижу больших расхождений
- это уже владельцы подписок
- они запустили воспроизведение фильма, сериала, мультфильма, а не их трейлера
как много пользователей на ваш взгляд имея полноценный доступ к платформе и прерывают просмотр фильма после 2 минут?
Пользователи Кинопаба поздравляют вас с этим
не пали контору, еще заблочат их, в прошлом году пришлось распрощаться с фансерисалс
Фигня ваш кинопаб. Так и не смог пользоваться. Вот Онвикс был в свое время, вот это был сервис мечты.
Именно в январе я купил подписку и начал смотреть Кинопоиск HD. Совпадение?
Тут все просто, многие как и я купили в подарок на НГ яндекс колонку в которой дается подписка яндекс плюс с кинопоиском на три месяца. Я тоже с 1 января смотрю кинопоиск HD =)
Только торренты и воспроизведение с харда.
последнее время библиотека кинопоиска стремительно сжимается даже по самой большой подписке, из-за чего невольно задумываешься а есть ли смысл за неё платить
а из этой новости становится понятно, почему такое происходит — базу набрали, а значит можно монетизировать
Многие дома сидят. Я тоже начал больше кино смотреть по сравнению с прошлым годом.
Интересно, а сколько из этих людей продлят подписку после окончания промо периода и будут пользоваться сервисом? И какой процент людей покупает контент на Кинопоиске? Думается, что это пока бизнес из серии продажи рубля за 99 копеек.
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