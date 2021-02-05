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Таня Боброва

«Кинопоиск HD» рассказал о рекордных 3 млн смотрящих подписчиков в январе Статьи редакции

В марте у видеосервиса было 1,5 млн смотрящих подписчиков.

Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма в январе 2021 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В июне в «Кинопоиск HD» говорили, что по итогам марта количество смотрящих подписчиков достигло 1,5 млн пользователей — в январе их было 1 млн. Общее число смотрящих подписчиков за 2020 год превысило 6 млн, уточнили в компании.

В октябре 2020 года «Яндекс» впервые отчитался о 5 млн подписчиков «Плюса» в России — это вдвое больше, чем в начале года. Это число учитывает тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом.

Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года. У Start на тот момент было более 1 млн платящих пользователей (прирост с марта по май составил в среднем 400% год к году, количество платящих пользователей выросло на 200%).

Онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа») раскрывал количество подписчиков в конце 2019 года: 1,3 млн пользователей. Общая ежемесячная аудитория Okko (входит в экосистему «Сбера») на начало 2020 года составляла 2,8 млн человек.

#новость #кинопоиск

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17 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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"Которые посмотрели более двух минут"... классный критерий. Если сделать "более 1 секунды" можно раздуть еще больше число пользователей и сразу на IPO

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Сергей Пустовит

Andrei
2

Вы изобрели методику подсчета рейтинга президента

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Пётр Сдобин

Andrei
1

владельцев подписки «Яндекс.Плюс», которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма

ну лично я не вижу больших расхождений
- это уже владельцы подписок
- они запустили воспроизведение фильма, сериала, мультфильма, а не их трейлера

как много пользователей на ваш взгляд имея полноценный доступ к платформе и прерывают просмотр фильма после 2 минут?

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Максим Наумов

4

Пользователи Кинопаба поздравляют вас с этим

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Christofor

Максим
0

не пали контору, еще заблочат их, в прошлом году пришлось распрощаться с фансерисалс

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Максим Наумов

Christofor
0

те, кто блочат, там уже давно сидят)

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Влад Борщ

Christofor
0

Дак они и так заблокированы)

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Max Chirin

Максим
0

Фигня ваш кинопаб. Так и не смог пользоваться. Вот Онвикс был в свое время,  вот это был сервис мечты.

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Dennis Gooddeni

3

Я тоже купил подписку за 1р на 3 месяца
Продлевать не буду

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Sam Beckett

0

Именно в январе я купил подписку и начал смотреть Кинопоиск HD. Совпадение?

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Алёна Погребняк

Sam
0
Ответить

Александр Zem

0

Тут все просто, многие как и я купили в подарок на НГ яндекс колонку в которой дается подписка яндекс плюс с кинопоиском на три месяца. Я тоже с 1 января смотрю кинопоиск HD =)

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Black Jack

0

Только торренты и воспроизведение с харда.

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Max Chirin

Black
0

Да ну вас. Хотябы сказали бы только plex

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Иван Гессе

0

последнее время библиотека кинопоиска стремительно сжимается даже по самой большой подписке, из-за чего невольно задумываешься а есть ли смысл за неё платить
а из этой новости становится понятно, почему такое происходит — базу набрали, а значит можно монетизировать

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Александр Ничипоренко

0

Многие дома сидят. Я тоже начал больше кино смотреть по сравнению с прошлым годом. 

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Antony Gusarov

0

Интересно, а сколько из этих людей продлят подписку после окончания промо периода и будут пользоваться сервисом? И какой процент людей покупает контент на Кинопоиске?  Думается, что это пока бизнес из серии продажи рубля за 99 копеек.

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