В марте у видеосервиса было 1,5 млн смотрящих подписчиков.

Онлайн-кинотеатр считает за «смотрящих подписчиков» владельцев подписки «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Плюс» с more.tv и «Плюс» с «Амедиатекой»), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма в январе 2021 года. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В июне в «Кинопоиск HD» говорили, что по итогам марта количество смотрящих подписчиков достигло 1,5 млн пользователей — в январе их было 1 млн. Общее число смотрящих подписчиков за 2020 год превысило 6 млн, уточнили в компании.

В октябре 2020 года «Яндекс» впервые отчитался о 5 млн подписчиков «Плюса» в России — это вдвое больше, чем в начале года. Это число учитывает тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом.

Видеосервисы нечасто раскрывают данные об аудитории. В июне ivi сообщал, что количество платных подписчиков сервиса выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года. У Start на тот момент было более 1 млн платящих пользователей (прирост с марта по май составил в среднем 400% год к году, количество платящих пользователей выросло на 200%).

Онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа») раскрывал количество подписчиков в конце 2019 года: 1,3 млн пользователей. Общая ежемесячная аудитория Okko (входит в экосистему «Сбера») на начало 2020 года составляла 2,8 млн человек.