«Ъ»: экс-владелец «Ведомостей» с партнёрами потребовали у нового издателя 150 млн рублей — долг за роялти перед FT и WSJ Статьи редакции
Новому издателю предлагали погасить долг ещё в апреле 2020 года.
Кипрская NGV направила гендиректору АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаилу Нелюбину письмо с требованием вернуть 150,6 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. NGV предоставляет интересы экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева и наследников бизнесмена Дмитрия Босова, говорят источники издания на медиарынке.
Эта сумма — часть долга «Ведомостей» перед предыдущими акционерами, Financial Times и The Wall Street Journal, за роялти, поясняют два собеседника, знакомые с деталями спора. Издания делились с «Ведомостями» контентом и получали лицензионные платежи.
До 2015 года издание платило FT, WSJ и третьему акционеру, финской Sanoma, 18% от выручки — около 160 млн рублей в год. В 2015 году Демьян Кудрявцев выкупил газету и долги с дисконтом — за €10 млн, писала «Медуза» со ссылкой на документы. FT и WSJ продали права требования на €6,7 млн за €4 млн, а долг перед Sanoma был продан за €2,47 млн.
Затем долги газеты были консолидированы на компаниях Демьяна Кудрявцева и его партнеров. NGV Дмитрия Босова стала держателем прав требования на 150 млн рублей — она выкупила их у Кудрявцева за «несколько десятков миллионов рублей», которые пошли на поддержку газеты, отмечает близкий к сделке источник.
По словам источника, долг не дисконтирован, то есть NGV вправе требовать всю сумму, а также налог в размере 32,5 млн рублей. Компания предлагала Ивану Ерёмину погасить долг весной 2020 года, когда Демьян Кудрявцев продал ему газету — «в качестве сигнала потенциальным новым собственникам», уверяют два источника издания.
Долги не реструктурировались, то есть расклад остался прежним, сообщает бывший сотрудник «Ведомостей». Более того, долг перед Дмитрием Босовым «обговаривался отдельно как обязательный к погашению». NGV может обратиться в суд для истребования долга, пишет «Коммерсантъ».
В «Ведомостях» не ответили на запрос «Коммерсанта», собственник издания Иван Еремин не ответил на звонок, Демьян Кудрявцев и представитель группы «Аллтек», принадлежавшей Дмитрию Босову и его партнерам, отказались от комментариев.
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