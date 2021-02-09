ЕС запланировал заставить Google и Facebook платить за новости издателям Статьи редакции
Законодатели хотят внести поправки с учётом опыта Австралии.
- Законодатели Евросоюза хотят внести изменения в закон о цифровых услугах и заставить крупные технологические компании вроде Google и Facebook платить за новости, пишет Financial Times.
- Депутаты Европарламента, работающие над законами о цифровых услугах и цифровых рынках, сообщили Financial Times, что могут последовать примеру австралийских властей в регулировании отношений между крупными компаниями и СМИ.
- К поправкам относятся возможность обязательного арбитража для сделок с правообладателями и требование к технологическим компаниям информировать издателей об изменениях в алгоритме оценки новостей на своих сайтах.
- Google заявила, что инициатива ЕС «направлена на достижение правильного баланса» между издателями и платформами. «Мы готовы платить за дальнейшую поддержку журналистики, как мы делаем это по всему миру», — заявили в компании. В Facebook отказались от комментариев.
- В октябре 2020 года Google запустила сервис для новостных медиа Google News Showcase и пообещала заплатить издателям $1 млрд в течение трёх лет. В декабре Google заявила, что начнёт платить издателям СМИ во Франции за использование их контента в сервисах компании.
- В январе 2021 года Google пригрозила отключить поиск в Австралии из-за нового закона — если его примут, то компании вроде Google и Facebook будут обязаны выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.
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>В январе 2021 года Google пригрозила отключить поиск в Австралии из-за нового закона — если его примут, то компании вроде Google и Facebook будут обязаны выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.
Вот это уровень, частная компания угрожает государству
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