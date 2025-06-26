У «Социальной сети» про Марка Цукерберга выйдет продолжение — в нём расскажут о расследовании WSJ про Facebook*

Режиссёром и сценаристом выступит Аарон Соркин.Студия Sony Pictures запустила в работу «Социальную сеть 2» с Аароном Соркиным в качестве режиссёра и сценариста. Проект находится на стадии подготовки к производству, а конкретные даты съёмок пока не установлены.Фильм не станет прямым сиквелом ленты 2010 года, а сосредоточится на более поздних событиях. В основу сюжета ляжет серия расследований The Facebook* Files, опубликованных изданием The Wall Street Journal в 2021 году. В них описывались внутренние механизмы соцсети и последствия её влияния, в том числе на подростков, общественную безопасность и разные страны.По данным источников Deadline, фильм затронет и тему выборов 2020 года в США, однако не будет посвящён штурму Капитолия 6 января. Главным фокусом картины станет глобальное влияние платформы и её вред.Пока неизвестно, вернётся ли Джесси Айзенберг к роли Марка Цукерберга, главы Facebook*.«Социальная сеть» 2010 года, снятая Дэвидом Финчером, собрала в прокате $226 млн и получила восемь номинаций на «Оскар», выиграв три, включая награду за лучший адаптированный сценарий. Фильм стал культурным феноменом, рассказав о создании Facebook* и его основателе Марке Цукерберге.*Facebook принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.#новости