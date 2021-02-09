Исследование: корпоративных медиа на WordPress стало больше, чем обычных Статьи редакции
Медиа для привлечения потенциальных клиентов активно развивают и в России.
- Растущее количество издателей — это всё чаще не традиционные медиакомпании, а маркетологи, которые создают блоги для привлечения потенциальных клиентов, пишет Axios.
- По данным исследования WordPress VIP (корпоративного подразделения WordPress) и платформы для анализа контента Parse.ly, в 2020 году маркетологов среди новых пользователей сервисов стало больше, чем издателей: 62% против 38%.
- В 2018 году ситуация была противоположная: 66% издателей и 34% корпоративных медиа. Методику подсчёта и абсолютные цифры издание не приводит. Всего компании изучили более 400 новых клиентов.
- В России в 2020 году также были запуски корпоративных медиа: например, своё издание о еде запустила «Кухня на районе», медиа о медицине появилось у «Севергрупп Медицины».
Джо Байден со своей командой перезапустил сайт белого дома - тоже на WP https://www.whitehouse.gov/
WordPress развивается. Нарушая все правила программистов, но выводит разработку на новый уровень.
Все битвы про cms всегда заканчиваются на уровне кто ближе к ЛПР, тот и прав.
Любые битвы так кончаются )
Вопрос в том кто именно ближе к ЛПР? Люди компетентные или не особо?
Если ЛПР держит рядом компетентных - то получает компетентные решения.
Но где таких ЛПР найти? Или компетентных людей? Их мало в РФ. Потому в РФ принимаются иные решения.
То что можно сделать за 1-2 дня или за 1-2 месяца - делается 1-2 года.
Прибавляем сюда то что в РФ осталось не так много компетентных разработчиков - получаем соответствующую ситуацию.
Все кто с мозгами уже давно ушли зарубеж. Даже если живут в РФ, то работают на запад.
Анатолий, исходя из лично моего опыта я могу говорить на тему ЛПР только в контексте стран Вьетнам\Камбоджа, Испания и Аргентина. И Россию само собой. Так вот что я скажу - никакой разницы нет. Вам это покажется возможно странным, но мой некоторый опыт говорит об одном - люди везде одинаковы.
Но говорят же, что сайты умирают...
Да нет, они наоборот получили второе дыхание, как и форумы, на фоне очень сложных взаимоотношений соц сетей с контентом.
Ни один здравомыслящий человек не будет вливать тонны денег только в платформы где его аккаунт в любой момент времени могут минимум заблокировать, а по максимуму тупо удалить.
Соц сети должны замыкаться на сайте. dixi.
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