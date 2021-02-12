Медиа
Рая Хачатрян

Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев Статьи редакции

У Netflix больше 200 млн подписчиков.

11 11 комментариев
876 просмотров

У Disney+ по всему миру 94,9 млн подписчиков, сообщила компания в отчёте за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 2 января. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.

Около 30% подписчиков сервиса приходятся на Disney+ Hotstar — сервис для Индии и Индонезии, отмечает Variety. Его стоимость гораздо ниже, чем у обычного Disney+. Из-за этого у сервиса упал среднемесячная выручка на одного платного подписчика — на 28% до $4,03.

Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.

У сервиса Hulu, также принадлежащему Disney, 39,4 млн подписчиков, а у ESPN+ — 12,1 млн. Весь стриминговый бизнес Disney вырос на 73% по сравнению с первым кварталом 2020 года, а выручка направления составила $3,5 млрд. Общая квартальная выручка Disney упала на 20% — до $16,25 млрд.

Количество подписчиков сервиса уже могло достигнуть 100 млн, пишет The Verge. Цифра в 94,9 млн была на 2 января 2021 года — она не учитывает возможное увеличение числа подписчиков после премьеры на платформе WandaVision, первого сериала Marvel Studios.

Disney планирует увеличить стоимость подписки на сервис: с 26 марта в США Disney+ будет стоить $7,99 в месяц или $79,99 в год (вместо $6,99 долларов в месяц или $69,99 в год). Пакет Disney+, Hulu и ESPN+ также вырастет на $1 до $13,99 в месяц. В ближайшие месяцы вырастет также стоимость в других странах, отмечает The Verge.

Netflix, ближайший конкурент Disney+, по итогам 2020 года превысила 200 млн подписчиков. Компания набрала 100 млн в 2017 году, ей понадобилось три года, чтобы набрать ещё столько же.

#новость #disney

11 11 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","disney"], "comments": 11, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 207907, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 12 Feb 2021 10:53:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей

0

Кажется, Disney+ о чём-то отчитался.

Ответить

Рыжий Никита

Андрей
5

Так вот кому мой пуш ушёл!

Ответить

Константин Полухтин

0

Сейчас будет тенденция на онлайн-сервисы вместо кинотеатров. Кто ещё готов ходить в кинотеатры? Дайте мнения.

Ответить

Perikl Samoss

Константин
1

Как некоторый ивент - определенно. Как способ потребления контента - вряд ли )))

Ответить

Igor Zemko

Константин
1

Односерийники - весьма может быть и будут посещаемы, а также мультики. В кинотеатрах хороший звук, располагающая атмосфера, это будет своего рода событие - поход в кино. Мне кажется, у кинотеатров останется какая-то доля рынка.
Однако бОльшая доля просмотров будет на онлайн-сервисах. Производители телевизоров, наверное, должны партнёрится с онлайн-кинотеатрами, иначе я не вижу причин покупать/обновлять это барахло.

Ответить

Blackrock

Igor
0

Кстати  может же быть что кинотеатры начнут делать более маленькие залы для просмотров контента с условных нетфликсов и диснеев.
Крутили же в кинотеатрах игру престолов 

Ответить

Igor Zemko

Blackro…
0

Как в старые добрые времена, только там были кассеты и магнитофоны.

Ответить

Bobo Momo

0

Неплохо. Потенциал огромен. Сейчас молодые люди владеют английским на не сопоставимо более высоким уровне, чем их предшественники.

Не будет ничего удивительного, если через 10 лет в любой стране мира широкие слои среднего класса будут владеть английским настолько свободно, что им будет уже неинтересна их местечковая культурка.

Поэтому, не удивляйтесь, если стриминговые сервисы будут иметь сотни миллионов подписчиков в основном из не англоговорящих стран уже в ближайшем будущем.

Культура и язык все же решают.

Ответить

Даниил Слесарчук

Bobo
0
Ответить

Bobo Momo

Даниил
0

Его ущербная позиция мне известна.
Я вообще не уверен, что он английским владеет, хотя это невозможно с его образованием.

Ответить

Даниил Слесарчук

Даниил
0

"Глобальная англоязычная культура явно переоценена и в большинстве своем просто омерзительна". Двачую.
Моего английского достаточно для того чтобы читать статьи, мануал и книги по программированию. Для всего остального есть родной язык.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк поделится доходом со студиями веб-разработки
Модульбанк запустил партнерскую программу для студий веб-разработки. Теперь они могут ежемесячно получать часть дохода…
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Белая змея с голубыми глазами стала неожиданным гостем в московской квартире
Редкий вид змей — техасский полоз — был обнаружен в одной из столичных квартир в районе Митино. Жители квартиры сами об…
0
IVI
Подписан
Отписаться
Первый киберпанк-сериал в России: начались съемки проекта IVI «Даркнет»
10 февраля стартовали съемки многосерийного фантастического экшн-боевика «Даркнет» – антиутопии о недалеком будущем, в…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Олег Тиньков
за день
я там был сегодня, слушал как жаловались сотрудники, что их заставляют дегустировать пельмени в Яндекс-Лавке, каждый день, и они п"поправились" 😂, жаль уже нет пельменей "Дарья" ))
«Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

Sergey K

Глава Wildberries Татьяна…

Сломалось

Запись в подсайте Сломалось

Виктор Булов

IDC: российский ИТ-рынок…

Антон Гранд

Глава Wildberries Татьяна…

Asker Ragimov

Как мы применили принципы…

Гала Перидоловна

Исследование: поставки…

Антон Гранд

Глава Wildberries Татьяна…

Алексей Кравцов

Глава Wildberries Татьяна…

Ян Марков

Самокат запустил первое…

Egor Komarov

Почему нельзя делать…

Andrew Shalaev

Самокат запустил первое…

Ольга Маньшина

ТОП 9 антитрендов в UI-дизайне…

Bobo Momo

IDC: российский ИТ-рынок…

Roman Taranenko

Как мы применили принципы…

Сбер

«Я угадаю эту функцию с одной…

Andrew Shalaev

Яндекс.Услуги требуют…

Борис Васильев

Кейс CarMax – как войти в…

Nikolay Kenig

Самокат запустил первое…

Денис Верховный

ТОП 9 антитрендов в UI-дизайне…
null