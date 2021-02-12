Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев Статьи редакции
У Netflix больше 200 млн подписчиков.
У Disney+ по всему миру 94,9 млн подписчиков, сообщила компания в отчёте за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 2 января. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.
Около 30% подписчиков сервиса приходятся на Disney+ Hotstar — сервис для Индии и Индонезии, отмечает Variety. Его стоимость гораздо ниже, чем у обычного Disney+. Из-за этого у сервиса упал среднемесячная выручка на одного платного подписчика — на 28% до $4,03.
Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.
У сервиса Hulu, также принадлежащему Disney, 39,4 млн подписчиков, а у ESPN+ — 12,1 млн. Весь стриминговый бизнес Disney вырос на 73% по сравнению с первым кварталом 2020 года, а выручка направления составила $3,5 млрд. Общая квартальная выручка Disney упала на 20% — до $16,25 млрд.
Количество подписчиков сервиса уже могло достигнуть 100 млн, пишет The Verge. Цифра в 94,9 млн была на 2 января 2021 года — она не учитывает возможное увеличение числа подписчиков после премьеры на платформе WandaVision, первого сериала Marvel Studios.
Disney планирует увеличить стоимость подписки на сервис: с 26 марта в США Disney+ будет стоить $7,99 в месяц или $79,99 в год (вместо $6,99 долларов в месяц или $69,99 в год). Пакет Disney+, Hulu и ESPN+ также вырастет на $1 до $13,99 в месяц. В ближайшие месяцы вырастет также стоимость в других странах, отмечает The Verge.
Netflix, ближайший конкурент Disney+, по итогам 2020 года превысила 200 млн подписчиков. Компания набрала 100 млн в 2017 году, ей понадобилось три года, чтобы набрать ещё столько же.
Кажется, Disney+ о чём-то отчитался.
Сейчас будет тенденция на онлайн-сервисы вместо кинотеатров. Кто ещё готов ходить в кинотеатры? Дайте мнения.
Как некоторый ивент - определенно. Как способ потребления контента - вряд ли )))
Односерийники - весьма может быть и будут посещаемы, а также мультики. В кинотеатрах хороший звук, располагающая атмосфера, это будет своего рода событие - поход в кино. Мне кажется, у кинотеатров останется какая-то доля рынка.
Однако бОльшая доля просмотров будет на онлайн-сервисах. Производители телевизоров, наверное, должны партнёрится с онлайн-кинотеатрами, иначе я не вижу причин покупать/обновлять это барахло.
Неплохо. Потенциал огромен. Сейчас молодые люди владеют английским на не сопоставимо более высоким уровне, чем их предшественники.
Не будет ничего удивительного, если через 10 лет в любой стране мира широкие слои среднего класса будут владеть английским настолько свободно, что им будет уже неинтересна их местечковая культурка.
Поэтому, не удивляйтесь, если стриминговые сервисы будут иметь сотни миллионов подписчиков в основном из не англоговорящих стран уже в ближайшем будущем.
Культура и язык все же решают.
"Глобальная англоязычная культура явно переоценена и в большинстве своем просто омерзительна". Двачую.
Моего английского достаточно для того чтобы читать статьи, мануал и книги по программированию. Для всего остального есть родной язык.
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