У Netflix больше 200 млн подписчиков.

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У Disney+ по всему миру 94,9 млн подписчиков, сообщила компания в отчёте за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 2 января. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.

Около 30% подписчиков сервиса приходятся на Disney+ Hotstar — сервис для Индии и Индонезии, отмечает Variety. Его стоимость гораздо ниже, чем у обычного Disney+. Из-за этого у сервиса упал среднемесячная выручка на одного платного подписчика — на 28% до $4,03.

Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.

У сервиса Hulu, также принадлежащему Disney, 39,4 млн подписчиков, а у ESPN+ — 12,1 млн. Весь стриминговый бизнес Disney вырос на 73% по сравнению с первым кварталом 2020 года, а выручка направления составила $3,5 млрд. Общая квартальная выручка Disney упала на 20% — до $16,25 млрд.

Количество подписчиков сервиса уже могло достигнуть 100 млн, пишет The Verge. Цифра в 94,9 млн была на 2 января 2021 года — она не учитывает возможное увеличение числа подписчиков после премьеры на платформе WandaVision, первого сериала Marvel Studios.

Disney планирует увеличить стоимость подписки на сервис: с 26 марта в США Disney+ будет стоить $7,99 в месяц или $79,99 в год (вместо $6,99 долларов в месяц или $69,99 в год). Пакет Disney+, Hulu и ESPN+ также вырастет на $1 до $13,99 в месяц. В ближайшие месяцы вырастет также стоимость в других странах, отмечает The Verge.