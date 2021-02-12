Крупнейшая сеть кинотеатров в Южной Корее CGV начала сдавать залы в аренду геймерам, чтобы подзаработать Статьи редакции
Цены на аренду начинаются с $90 за два часа.
Многие кинотеатры в Южной Корее могут заполнять залы только на 50%, а фильмов выходит значительно меньше, чем до пандемии Covid-19. Поэтому CGV решила сдавать свои залы в аренду геймерам, чтобы заработать, пишет BBC.
До 18:00 компания из четырёх человек может арендовать зал на два часа за $90 (около 6,6 тысячи рублей), позже этого времени аренда зала будет стоить $135 (около 10 тысяч рублей). Геймеры должны принести с собой свои консоли, контроллеры и игры.
BBC пишет, что сеть сдаёт в аренду залы на 100-200 человек. Для сравнения: билеты в кино в CGV стоят около $12 за штуку. Таким образом, наполовину заполненный зал на 100 мест принесет сети $600, а зал на 200 мест — $1,2 тысячи. Хотя CGV не получает столько денег от геймеров, этот способ всё равно приносит некоторый дополнительный доход.
Идея принадлежит сотруднику CGV Хан Сыну, который понял, что фильмы и видеоигры имеют много общего. «Я заметил, что игры сегодня могут похвастаться отличной графикой и хорошо структурированными историями, как и фильмы. Если кому-то нравится смотреть фильмы в кинотеатре, я подумал, что им понравится играть в компьютерные игры здесь», — рассказал он.
С момента запуска услуги в начале 2021 года ей воспользовались 130 раз, пишет издание. Большинство клиентов — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, а также пары и семьи.
Корейская CGV — не единственная сеть кинотеатров, которая сейчас позволяет геймерам снимать залы. С ноября прошлого года подобную услугу запустила американская сеть кинотеатров Malco Theatres. Услуга стоит $100 за два часа или $150 за три.
Вице-президент и директор по маркетингу компании Malco Карен Мелтон говорит, что услуга набирает обороты и становится популярной, но не увеличивает прибыльность.
По оценке журнала Variety, мировые продажи билетов в кинотеатры в 2020 году упали на 71% — до $12,4 млрд с $42,5 млрд в 2019 году. В США крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC в январе 2021 года привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, чтобы не стать банкротом.
Очень плохо. В целом, видеоигры гораздо вреднее для популяции чем кинематограф.
Как это связано с тем что несколько человек будут играть сидя в кино, а не дома? И каким образом они вредят популяции.
Упадок кинотеатров это часть тренда в современной индустрии развлечений, когда люди все более предпочитают смотреть видео дома.
В итоге, они тратят на это больше времени, чем на поход в кино.
И каким образом они вредят популяции.
Это сложный вопрос, но, в принципе, уже очевидно, что индустрия развлечений повторит судьбу индустрии опиатов и табака.
Телефонный клуб
Да никак... Еще одна российская пропаганда. Смотрите-смотрите в США что творится. Там на 360 млн жителей нашлись несколько психов с оружием - это всё американская культура и американские игры. Раньше такого не было!
До кинематографа так же говорили про кинематограф. Мол гораздо вреднее, чем книги. Но многие "вредные" книги запрещали. Кстати, а что это телеграм всё так хотели запретить, он вредный что-ли? Или всё таки игры вреднее?)
Книги гораздо вреднее чем кино. Кино вообще самая безобидная и слабенькая вещь.
Новость не полная: днём - геймерам, ночью - свингерам)
Последнее несколько противоречит антиковидным мерам. Не про Швецию или Исландию же речь ;)
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