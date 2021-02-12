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Евгения Евсеева

Крупнейшая сеть кинотеатров в Южной Корее CGV начала сдавать залы в аренду геймерам, чтобы подзаработать Статьи редакции

Цены на аренду начинаются с $90 за два часа.

15 15 комментариев
1288 просмотров

Многие кинотеатры в Южной Корее могут заполнять залы только на 50%, а фильмов выходит значительно меньше, чем до пандемии Covid-19. Поэтому CGV решила сдавать свои залы в аренду геймерам, чтобы заработать, пишет BBC.

До 18:00 компания из четырёх человек может арендовать зал на два часа за $90 (около 6,6 тысячи рублей), позже этого времени аренда зала будет стоить $135 (около 10 тысяч рублей). Геймеры должны принести с собой свои консоли, контроллеры и игры.

BBC пишет, что сеть сдаёт в аренду залы на 100-200 человек. Для сравнения: билеты в кино в CGV стоят около $12 за штуку. Таким образом, наполовину заполненный зал на 100 мест принесет сети $600, а зал на 200 мест — $1,2 тысячи. Хотя CGV не получает столько денег от геймеров, этот способ всё равно приносит некоторый дополнительный доход.

Идея принадлежит сотруднику CGV Хан Сыну, который понял, что фильмы и видеоигры имеют много общего. «Я заметил, что игры сегодня могут похвастаться отличной графикой и хорошо структурированными историями, как и фильмы. Если кому-то нравится смотреть фильмы в кинотеатре, я подумал, что им понравится играть в компьютерные игры здесь», — рассказал он.

С момента запуска услуги в начале 2021 года ей воспользовались 130 раз, пишет издание. Большинство клиентов — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, а также пары и семьи.

Корейская CGV — не единственная сеть кинотеатров, которая сейчас позволяет геймерам снимать залы. С ноября прошлого года подобную услугу запустила американская сеть кинотеатров Malco Theatres. Услуга стоит $100 за два часа или $150 за три.

Вице-президент и директор по маркетингу компании Malco Карен Мелтон говорит, что услуга набирает обороты и становится популярной, но не увеличивает прибыльность.

По оценке журнала Variety, мировые продажи билетов в кинотеатры в 2020 году упали на 71% — до $12,4 млрд с $42,5 млрд в 2019 году. В США крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC в январе 2021 года привлекла $917 млн в виде займа и инвестиций, чтобы не стать банкротом.

#новость #кинотеатры

15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Bobo Momo

–17

Очень плохо. В целом, видеоигры гораздо вреднее для популяции чем кинематограф.

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Александр Кучеряев

Bobo
9

Как это связано с тем что несколько человек будут играть сидя в кино, а не дома? И каким образом они вредят популяции.

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No Name

Александр
5

Не обращай внимание.  У Момо с головой Бобо

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Airat Kafman

No
0

Это в жизни он Bobo. А в интернете e-Bobo.

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Bobo Momo

Александр
–1

Упадок кинотеатров это часть тренда в современной индустрии развлечений, когда люди все более предпочитают смотреть видео дома.

В итоге, они тратят на это больше времени, чем на поход в кино.

И каким образом они вредят популяции.

Это сложный вопрос, но, в принципе, уже очевидно, что индустрия развлечений повторит судьбу индустрии опиатов и табака.

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Александр

Bobo
4

Смотреть дома для популяции полезнее, в кинотеатре много детишек не заделаешь, + стремление к домашней жизни подогревает стимул к заведению семьи.
Индустрия кино и развлечений скорее сродни театрам, циркам и литературе, чем тяжёлым химическим зависимостям)

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Bobo Momo

Алексан…
0

Да, это слабые химические зависимости.

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Александр

Bobo
0

Ну любой процесс вызывающий дофаминовую стимуляцию можно назвать слабой химической зависимостью) хоть секс, хоть кофе, общение с детьми или тренировку в спортзале, главное понимать это и выстраивать баланс.

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Телефонный клуб

Александр
1

Да никак... Еще одна российская пропаганда. Смотрите-смотрите в США что творится. Там на 360 млн жителей нашлись несколько психов с оружием - это всё американская культура и американские игры.  Раньше такого не было!

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Телефонный клуб

Bobo
0

До кинематографа так же говорили про кинематограф. Мол гораздо вреднее, чем книги. Но многие "вредные" книги запрещали. Кстати, а что это телеграм всё так хотели запретить, он вредный что-ли? Или всё таки игры вреднее?)

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Bobo Momo

Телефонный
–1

Книги гораздо вреднее чем кино. Кино вообще самая безобидная и слабенькая вещь.

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Телефонный клуб

Bobo
0

Значит вы книга...

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Gavroche

0

Новость не полная: днём - геймерам, ночью - свингерам)

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Max Pashkov

Gavroche
0

Последнее несколько противоречит антиковидным мерам. Не про Швецию или Исландию же речь ;)

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Gavroche

Max
1

Ок, свингерам в масках ;)

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