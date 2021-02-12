Цены на аренду начинаются с $90 за два часа.

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Многие кинотеатры в Южной Корее могут заполнять залы только на 50%, а фильмов выходит значительно меньше, чем до пандемии Covid-19. Поэтому CGV решила сдавать свои залы в аренду геймерам, чтобы заработать, пишет BBC.

До 18:00 компания из четырёх человек может арендовать зал на два часа за $90 (около 6,6 тысячи рублей), позже этого времени аренда зала будет стоить $135 (около 10 тысяч рублей). Геймеры должны принести с собой свои консоли, контроллеры и игры.

BBC пишет, что сеть сдаёт в аренду залы на 100-200 человек. Для сравнения: билеты в кино в CGV стоят около $12 за штуку. Таким образом, наполовину заполненный зал на 100 мест принесет сети $600, а зал на 200 мест — $1,2 тысячи. Хотя CGV не получает столько денег от геймеров, этот способ всё равно приносит некоторый дополнительный доход.

Идея принадлежит сотруднику CGV Хан Сыну, который понял, что фильмы и видеоигры имеют много общего. «Я заметил, что игры сегодня могут похвастаться отличной графикой и хорошо структурированными историями, как и фильмы. Если кому-то нравится смотреть фильмы в кинотеатре, я подумал, что им понравится играть в компьютерные игры здесь», — рассказал он.

С момента запуска услуги в начале 2021 года ей воспользовались 130 раз, пишет издание. Большинство клиентов — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, а также пары и семьи.

Корейская CGV — не единственная сеть кинотеатров, которая сейчас позволяет геймерам снимать залы. С ноября прошлого года подобную услугу запустила американская сеть кинотеатров Malco Theatres. Услуга стоит $100 за два часа или $150 за три.

Вице-президент и директор по маркетингу компании Malco Карен Мелтон говорит, что услуга набирает обороты и становится популярной, но не увеличивает прибыльность.