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Полина Лааксо
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Российские прокатчики зарубежных фильмов стали переносить премьеры на три-четыре недели из-за задержек с выдачей прокатных удостоверений Минкульта

Без них показывать фильмы нельзя.

  • Переносы затронули больше десятка релизов, запланированных на июль-август 2025 года, говорят источники РБК в киносетях и компаниях-дистрибьюторах. Например, World Pictures больше чем на месяц перенесла «Пункт назначения: высотка 613», Global Film сдвинула на две недели премьеру боевика «Взвести курки», а «Кинологистика» — ужастика «Улыбка. Новый кошмар».
  • О том, что проблема в задержках со стороны Минкульта, писало издание Cinemaplex. Глава «Кинологистики» Анатолий Сергеев сказал: правила выдачи удостоверений не менялись — «внезапно изменился подход к соблюдению». Раньше министерство «шло навстречу» и позволяло «подать фильм и документы» без штампа Госфильмофонда, который в течение 25 дней подтверждает технические характеристики фильма. Сейчас «закрывать на это глаза» перестали.
  • Источники РБК в двух крупных киносетях считают, что проблема связана в первую очередь с «перегрузом» по заявкам. Он возник из-за законопроекта о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров, которые раньше могли распространять контент без них. Он успел пройти только одно чтение, но многие стриминги уже массово подают заявления.
Источник фото: Alright
Источник фото: Alright

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