Men’s Health начнёт выходить в России спустя год после закрытия журнала Статьи редакции
Перезапуск запланирован на апрель 2021 года.
Издательский дом Independent Media объявил о перезапуске в России журнала Men’s Health. Компания перезапустит сайт издания и аккаунты в соцсетях, а в будущем создаст профиль в TikTok, на YouTube и выйдет на рынок подкастов.
Печатная версия журнала будет выходить пять раз в год. Главным редактором назначен бывший заместитель главного редактора GQ Антон Иванов, он уже работал в Men’s Health. На момент написания заметки в Independent Media не ответили на вопрос vc.ru об инвестициях в перезапуск.
Управляющим директором проекта станет Маргарита Тырина, ранее занимавшая позицию издателя Men’s Health. Она будет совмещать работу с позицией управляющего директора брендов «Популярная механика» и «Домашний очаг».
- В Independent Media входят Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper's Bazaar и другие издания. По собственны данным, совокупная аудитория холдинга — 67 млн пользователей.
- О закрытии российской версии Men’s Health в конце 2019 года сообщило The Blueprint. На март-июль 2019 года аудитория одного номера достигала 778 тысяч человек в крупных городах, приводило РБК данные Mediascope.
- «Российский рынок тяжёл для мужских изданий, к тому же, доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте», — говорил тогда медиаменеджер Демьян Кудрявцев. Его супруга Яна Мозель-Кудрявцева владеет компанией «Ясно Паблишинг», издателем журнала.
- Бренд Men’s Health с 2017 года принадлежит американской Hearst Communications через компанию Rodale. Перезапуск Men's Health в России — продолжение многолетнего сотрудничества Independent Media и Hearst Magazine U.S., уточнили в российском медиахолдинге.
Отличные новости! Единственный журнал, который я читаю в печатном виде последнее десятилетие!
Эх, ещё бы Илью Безуглого снова в главреды... (ностальгически хлюпаю носом)
Хорошая новость. Где-то на даче лежат старые журналы. Всегда нравился формат маленький, удобный. Взял с собой в отпуск например.
Название конечно лол. Журнал «мужское здоровье», содержание:
1) ты в группе риска по сердечно сосудистым? Тест
2) лечим простатит огурцом
3) лечебное закаливание в фонтане на день вдв
4) выводим глистов паленой водкой
Ну и так далее
Блоги компаний
Показать еще