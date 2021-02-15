Современные технологии позволяют по‑новому реализовать огромный потенциал бренда Men’s Health. Мы создаём целую экосистему, в которой будет предлагаться не только контент на всех площадках, но и сервисы, мероприятия, экспертиза. При этом ниша, которую занимает Men’s Health, до последнего времени в России оставалась фактически пустой. Всё это даёт хорошие предпосылки для успеха.