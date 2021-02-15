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Таня Боброва

Men’s Health начнёт выходить в России спустя год после закрытия журнала Статьи редакции

Перезапуск запланирован на апрель 2021 года.

9 9 комментариев
747 просмотров

Издательский дом Independent Media объявил о перезапуске в России журнала Men’s Health. Компания перезапустит сайт издания и аккаунты в соцсетях, а в будущем создаст профиль в TikTok, на YouTube и выйдет на рынок подкастов.

Печатная версия журнала будет выходить пять раз в год. Главным редактором назначен бывший заместитель главного редактора GQ Антон Иванов, он уже работал в Men’s Health. На момент написания заметки в Independent Media не ответили на вопрос vc.ru об инвестициях в перезапуск.

Управляющим директором проекта станет Маргарита Тырина, ранее занимавшая позицию издателя Men’s Health. Она будет совмещать работу с позицией управляющего директора брендов «Популярная механика» и «Домашний очаг».

Современные технологии позволяют по‑новому реализовать огромный потенциал бренда Men’s Health. Мы создаём целую экосистему, в которой будет предлагаться не только контент на всех площадках, но и сервисы, мероприятия, экспертиза. При этом ниша, которую занимает Men’s Health, до последнего времени в России оставалась фактически пустой. Всё это даёт хорошие предпосылки для успеха.

Маргарита Тырина
управляющий директор Men’s Health
  • В Independent Media входят Cosmopolitan, «Домашний очаг», Harper's Bazaar и другие издания. По собственны данным, совокупная аудитория холдинга — 67 млн пользователей.
  • О закрытии российской версии Men’s Health в конце 2019 года сообщило The Blueprint. На март-июль 2019 года аудитория одного номера достигала 778 тысяч человек в крупных городах, приводило РБК данные Mediascope.
  • «Российский рынок тяжёл для мужских изданий, к тому же, доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте», — говорил тогда медиаменеджер Демьян Кудрявцев. Его супруга Яна Мозель-Кудрявцева владеет компанией «Ясно Паблишинг», издателем журнала.
  • Бренд Men’s Health с 2017 года принадлежит американской Hearst Communications через компанию Rodale. Перезапуск Men's Health в России — продолжение многолетнего сотрудничества Independent Media и Hearst Magazine U.S., уточнили в российском медиахолдинге.

#новость

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Alexander Essen

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Отличные новости! Единственный журнал, который я читаю в печатном виде последнее десятилетие!

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Михаил Фокеев

3

Было дело, многим помог старый MH

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Timofey Abakumov

2

Эх, ещё бы Илью Безуглого снова в главреды... (ностальгически хлюпаю носом)

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Alexander Essen

Timofey
0

Было бы неплохо, конечно...

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Дмитрий Корнеев

Timofey
0

Носом нужно в другом топике хлюпать )

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Денис Негляд

2

Хорошая новость. Где-то на даче лежат старые журналы. Всегда нравился формат маленький, удобный. Взял с собой в отпуск например. 

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Feduard Klimkin

2

Печатная версия журнала будет выходить 5 раз в 12 месяцев 

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Антон

1

У них читать нечего. 70% рекламы, остальное фотки без сисек 

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Andreas Lapueros

–1

Название конечно лол. Журнал «мужское здоровье», содержание:
1) ты в группе риска по сердечно сосудистым? Тест
2) лечим простатит огурцом
3) лечебное закаливание в фонтане на день вдв
4) выводим глистов паленой водкой
Ну и так далее 

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