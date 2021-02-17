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Таня Боброва

Disney подтвердила, что не запустит Disney+ в России «в ближайшее время» Статьи редакции

Компания запустила сервис в ноябре 2019 года, у него уже 94,9 млн подписчиков.

Точных планов по выходу стримингового сервиса на российском рынке пока нет, рассказала вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская. Её слова приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

По её словам, этому мешают сложности с местным законодательством и широкое распространение интернет-пиратства. В конце 2020 года Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%.

Однако Бродская отметила, что отсутствие Disney+ в России сыграет на руку офлайн-кинотеатрам, которые получат фильмы студии в традиционном формате с заранее закреплённой датой.

  • Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. В феврале компания отчиталась о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев.
  • О зарегулированности отрасли видеосервисов говорили и другие участники рынка. Об этом они заявили во время обсуждения законопроекта Горелкина.

#новость #disney

739 просмотров
11 11 комментариев
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Todd

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Пиратство будет существовать до тех пор пока сервисы не начнут предлагать сервис лучше. Это не вина пиратства что у вас сервисы супер ограниченные.

Чтобы мне лично смотреть кино и сериалы нужно подписаться на 5-10 сервисов, иначе часть контента я не увижу. В части из них будут сабы и оригинальная дорожка, в части не будет. Только часть будет со старыми фильмами.

При этом я юзаю steam и вполне доволен, хотя раньше качал все с торрентов. Steam предоставляет удобный сервис. Представляю как возятся с каждым патчем к киберпанку те кто скачал его на торрентах.

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Vasya Aksyonov

Todd
1

Согласен. Да и не только в качестве дело, а даже тупо в возможности посмотреть. Как можно что-то не пиратить, если официально не хотят это выпускать? Они путают причину со следствием

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Стёпа Арепьев

5
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Аркадий Алексеевич

2

И как нам жить без 26 онлайн кинотеатра ?

Ответить

Dmitry Kiselev

1

Верните Джину Карано, сволочи!

Ответить

Кирилл Ковалевский

0

Эх, не видать нам третий сезон Мандалорца в качестве 😔

Ответить

Валик Торсионный

Кирилл
0

пусть сначала вернут Джину

Ответить

Александр Кучеряев

0

Просто они уважают особую любовь россиян к пиратам Карибского моря)

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Alex Flints

0

Не нужон

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Maxim Petrukhin

0

Пиратство не мешает Нетфликс и Apple TV+. Да, у них нет проката, но все равно тухловатый какой-то аргумент. 

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ohio department

0

источник удалили

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