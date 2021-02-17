Компания запустила сервис в ноябре 2019 года, у него уже 94,9 млн подписчиков.

Точных планов по выходу стримингового сервиса на российском рынке пока нет, рассказала вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская. Её слова приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

По её словам, этому мешают сложности с местным законодательством и широкое распространение интернет-пиратства. В конце 2020 года Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%.

Однако Бродская отметила, что отсутствие Disney+ в России сыграет на руку офлайн-кинотеатрам, которые получат фильмы студии в традиционном формате с заранее закреплённой датой.

Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. В феврале компания отчиталась о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев.

О зарегулированности отрасли видеосервисов говорили и другие участники рынка. Об этом они заявили во время обсуждения законопроекта Горелкина.