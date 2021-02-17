Disney подтвердила, что не запустит Disney+ в России «в ближайшее время» Статьи редакции
Компания запустила сервис в ноябре 2019 года, у него уже 94,9 млн подписчиков.
Точных планов по выходу стримингового сервиса на российском рынке пока нет, рассказала вице-президент по маркетингу Disney в России Елена Бродская. Её слова приводит «Бюллетень кинопрокатчика».
По её словам, этому мешают сложности с местным законодательством и широкое распространение интернет-пиратства. В конце 2020 года Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с долей российской аудитории более 50%.
Однако Бродская отметила, что отсутствие Disney+ в России сыграет на руку офлайн-кинотеатрам, которые получат фильмы студии в традиционном формате с заранее закреплённой датой.
- Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. В феврале компания отчиталась о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев.
- О зарегулированности отрасли видеосервисов говорили и другие участники рынка. Об этом они заявили во время обсуждения законопроекта Горелкина.
Пиратство будет существовать до тех пор пока сервисы не начнут предлагать сервис лучше. Это не вина пиратства что у вас сервисы супер ограниченные.
Чтобы мне лично смотреть кино и сериалы нужно подписаться на 5-10 сервисов, иначе часть контента я не увижу. В части из них будут сабы и оригинальная дорожка, в части не будет. Только часть будет со старыми фильмами.
При этом я юзаю steam и вполне доволен, хотя раньше качал все с торрентов. Steam предоставляет удобный сервис. Представляю как возятся с каждым патчем к киберпанку те кто скачал его на торрентах.
Согласен. Да и не только в качестве дело, а даже тупо в возможности посмотреть. Как можно что-то не пиратить, если официально не хотят это выпускать? Они путают причину со следствием
Эх, не видать нам третий сезон Мандалорца в качестве 😔
Пиратство не мешает Нетфликс и Apple TV+. Да, у них нет проката, но все равно тухловатый какой-то аргумент.
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