Facebook запретила СМИ и пользователям из Австралии делиться новостями — власти хотят обязать компании платить за них Статьи редакции
Google решила поступить иначе: компания уже договорилась с несколькими крупными издателями новостей.
О введении запрета в стране компания заявила в своём блоге. Жители Австралии не смогут делиться местными и международными новостями, пользователи из других стран также не смогут публиковать контент австралийских издателей.
Шаг Facebook — это ответ на австралийский законопроект, который требует, чтобы технические компании делились рекламной выручкой с издателям новостей. Власти страны заявили, что не примут его, если Google и Facebook самостоятельно договорятся со СМИ.
Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон в заявлении сказал, что закон неправильно понимает отношения между Facebook и издателями. В частности, он отметил, что соцсеть помогает СМИ зарабатывать: по его словам, в 2020 году Facebook принесла австралийским издателям $407 млн.
Google, в отличие от Facebook, решила договориться с издателями: 17 февраля компания заявила о многолетнем сотрудничестве с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp. До этого компания заключила контракты с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, а также Junkee Media и Seven West Media.
Запрет на новости повлияет на бизнес Facebook меньше, чем на Google — если браузер решит не платить издателям, власти могут его запретить, пишет Axios. Изначально Google угрожала уйти из Австралии в случае принятия закона, а власти страны заявили, что не реагируют на угрозы.
В заявлении Истон отмечает, что для Facebook прибыль от новостей минимальна. «Новости составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте», — отмечает он.
Отвратительная подача материала. Ничего не понятно.
За Раей нужен или редактор, или переводчик.
Новости вообще, как класс? Новость о запрете ФБ печатать новости - это тоже новости?
Вот также понятно и последовательно должно быть в статье 😂. Не сочтите за оскорбление, миледи. 🤣
Давайте я попробую. Всё, что может быть интересно в сюжете читателям - это как именно австралийцы наехали на гугл и фейсбук. Большинство людей не в курсе этих провинциальных событий, поэтому, вместо упора на мелкие детали, вроде названия газет, имело смысл дать какой-то более насыщенный обзор того, что островитяне вообще хотят. Что-то бОльшее, чем "...технические компании делились рекламной выручкой с издателям новостей.".
Ну и, в дополнение, этот позор человечества под названием гугл и фейсбук, принято называть "технологические компании", а не "технические компании". Уж не знаю, почему именно, но так заведено...
С одной стороны, согласен - до конца понять материалы не всегда легко.
А с другой - каждый раз, когда в комментариях жалуются на подачу Раи, мне смешно и весело, поэтому перемен совсем не хочется)).
Надо не с правительством договариваться а с Гуглом и MS, чтобы те выкинули Австралию из поискового индекса целиком - пусть пилят свой поиск, если смогут.
Неужели ещё не наелись этого государственного шантажа?
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