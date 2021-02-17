Google решила поступить иначе: компания уже договорилась с несколькими крупными издателями новостей.

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О введении запрета в стране компания заявила в своём блоге. Жители Австралии не смогут делиться местными и международными новостями, пользователи из других стран также не смогут публиковать контент австралийских издателей.

Шаг Facebook — это ответ на австралийский законопроект, который требует, чтобы технические компании делились рекламной выручкой с издателям новостей. Власти страны заявили, что не примут его, если Google и Facebook самостоятельно договорятся со СМИ.

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Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон в заявлении сказал, что закон неправильно понимает отношения между Facebook и издателями. В частности, он отметил, что соцсеть помогает СМИ зарабатывать: по его словам, в 2020 году Facebook принесла австралийским издателям $407 млн.

«Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии, или прекратить поддержку новостей в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее». Заявление компании

Google, в отличие от Facebook, решила договориться с издателями: 17 февраля компания заявила о многолетнем сотрудничестве с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp. До этого компания заключила контракты с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, а также Junkee Media и Seven West Media.

Запрет на новости повлияет на бизнес Facebook меньше, чем на Google — если браузер решит не платить издателям, власти могут его запретить, пишет Axios. Изначально Google угрожала уйти из Австралии в случае принятия закона, а власти страны заявили, что не реагируют на угрозы.