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Рая Хачатрян

Facebook запретила СМИ и пользователям из Австралии делиться новостями — власти хотят обязать компании платить за них Статьи редакции

Google решила поступить иначе: компания уже договорилась с несколькими крупными издателями новостей.

9 9 комментариев
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О введении запрета в стране компания заявила в своём блоге. Жители Австралии не смогут делиться местными и международными новостями, пользователи из других стран также не смогут публиковать контент австралийских издателей.

Шаг Facebook — это ответ на австралийский законопроект, который требует, чтобы технические компании делились рекламной выручкой с издателям новостей. Власти страны заявили, что не примут его, если Google и Facebook самостоятельно договорятся со СМИ.

Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон в заявлении сказал, что закон неправильно понимает отношения между Facebook и издателями. В частности, он отметил, что соцсеть помогает СМИ зарабатывать: по его словам, в 2020 году Facebook принесла австралийским издателям $407 млн.

«Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии, или прекратить поддержку новостей в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее».

Заявление компании

Google, в отличие от Facebook, решила договориться с издателями: 17 февраля компания заявила о многолетнем сотрудничестве с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp. До этого компания заключила контракты с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, а также Junkee Media и Seven West Media.

Запрет на новости повлияет на бизнес Facebook меньше, чем на Google — если браузер решит не платить издателям, власти могут его запретить, пишет Axios. Изначально Google угрожала уйти из Австралии в случае принятия закона, а власти страны заявили, что не реагируют на угрозы.

В заявлении Истон отмечает, что для Facebook прибыль от новостей минимальна. «Новости составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте», — отмечает он.

#новость #facebook #google #австралия

9 9 комментариев
3
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9 комментариев
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Д Хб

2

Отвратительная подача материала. Ничего не понятно. 
За Раей нужен или редактор, или переводчик.

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Рая Хачатрян

Д
2

А что Вы не поняли? Давайте объясню:

— Австралия планирует обязать Google и Facebook платить издателям новостей за контент.
— Google ломает трагедию, грозится уйти, но всё-таки соглашается.
— Facebook поступает иначе — запрещает любые австралийские новости, публиковать не могут ни пользователи, ни СМИ, ни даже пользователи из других стран.

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Murat Oshroev

Рая
0

Новости вообще, как класс? Новость о запрете ФБ печатать новости - это тоже новости?

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Розарио Агро

Рая
0

Вот также понятно и последовательно должно быть в статье 😂. Не сочтите за оскорбление, миледи. 🤣

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Антон piter

Рая
0

Давайте я попробую. Всё, что может быть интересно в сюжете читателям - это как именно австралийцы наехали на гугл и фейсбук. Большинство людей не в курсе этих провинциальных событий, поэтому, вместо упора на мелкие детали, вроде названия газет, имело смысл дать какой-то более насыщенный обзор того, что островитяне вообще хотят. Что-то бОльшее, чем "...технические компании делились рекламной выручкой с издателям новостей.".

Ну и, в дополнение, этот позор человечества под названием гугл и фейсбук, принято называть "технологические компании", а не "технические компании".  Уж не знаю, почему именно, но так заведено...

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Сергей Лукьянчиков

Д
1

С одной стороны, согласен - до конца понять материалы не всегда легко.
А с другой - каждый раз, когда в комментариях жалуются на подачу Раи, мне смешно и весело, поэтому перемен совсем не хочется)).

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Розарио Агро

0

О! Вкуснятина 🤣. 

Ответить

Sergey Furtaev

–3

Надо не с правительством договариваться а с Гуглом и MS, чтобы те выкинули Австралию из поискового индекса целиком - пусть пилят свой поиск, если смогут.
Неужели ещё не наелись этого государственного шантажа?

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Розарио Агро

Sergey
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Прямо как ампутировать палец из-за занозы 😂

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